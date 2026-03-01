Prima pagină » Actualitate » Bolojan dă înapoi. CASS-ul pentru pensiile de peste 3.000 de lei va fi eliminată. Indexarea punctului de pensie va reveni din 2027

Bolojan dă înapoi. CASS-ul pentru pensiile de peste 3.000 de lei va fi eliminată. Indexarea punctului de pensie va reveni din 2027

01 mart. 2026, 22:06, Actualitate
Bolojan dă înapoi. CASS-ul pentru pensiile de peste 3.000 de lei va fi eliminată. Indexarea punctului de pensie va reveni din 2027

Premierul Bolojan dă înapoi. CASS-ul pentru pensiile de peste 3.000 de lei va fi eliminată, iar indexarea punctului de pensie va reveni din 2027. Pachetul social are un impact bugetar estimat la 2,3 miliarde de lei, a declarat ministrul Muncii Muncii, Florin Manole duminică la România TV. Pare o concesie făcută PSD pentru trecerea bugetului reclamată de Grindeanu.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, într-o intervenție la România Tv, un pachet amplu de măsuri pentru pensionari: eliminarea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei, reluarea indexării punctului de pensie din 1 ianuarie 2027 și acordarea unor sume compensatorii pentru 2,8 milioane de pensionari cu venituri mici.

Ministrul a explicat că, după perioada 2025–2026 în care punctul de pensie este înghețat, iar pensionarii cu venituri peste 3.000 de lei plătesc contribuția la sănătate, din 1 ianuarie 2027 va reveni indexarea, iar CASS-ul va fi eliminat.

