02 mart. 2026, 11:53, Știri politice
Bugetul pe 2026 reaprinde tensiunile din coaliție. PSD: „Nu votăm dacă nu sunt îndeplinite condițiile”
13:05

Ședința coaliției a început. Cu o întârziere de mai bine de 2 luni, liderii partidelor discută de buget

Ședința coaliției a început la Palatul Victoria. Au ajuns Ciucu, Motreanu, Predoiu, Hunor, Cseke, Nazare, Grindeanu, Pambuccian, Fritz si Miruță.

Coaliția de guvernare are astăzi, la ora 13:00, o nouă ședință dedicată bugetului pentru 2026. Discuțiile despre împărțirea banilor au amplificat tensiunile dintre partidele aflate la guvernare. Tema principală ar fi alocările pentru investiții și pachetul social cerut de PSD.

Social-democrații au transmis un mesaj clar înainte de ședință. Biroul Permanent Național s-a reunit pentru a decide direcția partidului în coaliția de guvernare, iar concluzia de etapă este clară: consultarea internă continuă și capătă o formă mai largă. Potrivit surselor din partid, votul pentru extinderea mandatului de consultare a fost unanim. Liderii PSD vor să afle poziția filialelor și a aleșilor locali înainte de o decizie politică majoră: rămân sau nu la guvernare și, mai ales, în ce condiții.

Sorin Grindeanu a declarat că partidul nu va susține legea dacă solicitările nu apar în documentul final.

„PSD nu va vota bugetul în Parlament dacă niciuna dintre aceste condiții nu vor fi atinse”, spunea Grindeanu.

PSD cere bani pentru investiții în infrastructură, pentru proiecte locale prin Ministerul Dezvoltării și pentru măsuri din așa-numitul pachet de solidaritate. Forma finală a proiectului încă nu a fost agreată. Social-democrații au stabilit în partid condițiile pe care le consideră esențiale pentru a da votul în Parlament.

Săptămâna trecută, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, le-a prezentat liderilor coaliției o primă formă a proiectului de buget, bazată pe datele furnizate de fiecare minister. Reprezentanții partidelor de la Guvernare au cerut schița pentru a o analiza. Lideri din PSD susțin că încă nu au primit schițele bugetului.

Însă, vicepremierul Marian Neacșu (PSD) a declarat săptămâna trecută că Finanțele au furnizat „niște cifre ceva mai avansate”.

PSD pune condiții pentru buget

Ca proiectul de buget să ajungă în Parlament pentru a fi dezbătut, modificat și adoptat, trebuie să treacă testul coaliției de guvernare. PSD a anunțat deja că dacă viitorul buget pentru 2026 nu va cuprinde și măsurile de solidaritate dorite de social-democrați, nu îl vor vota.

E vorba despre un pachet de ajutoare financiare „în două tranșe egale, aprilie și decembrie, pentru 2.8 milioane de persoane”:

  • 1.000 de lei pentru 1,24 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei;
  • 800 de lei pentru 497 mii de pensionari cu venituri între 1.501-2.000 de lei;
  • 600 de lei pentru 612 mii de pensionari cu venituri între 2.001- 3.000 de lei.

Conducerea PSD a luat decizia de a propune pachetul în coaliție într-o ședință din 1 februarie care a avut loc la Vila Lac.

