Președintele Gremium Nomads România, Alexandru Cazan, reacționează în scandalul din lumea moto. „Mi se pare nevinovat băiatul ăsta”

Alexandra Anton Marinescu
02 mart. 2026, 12:00, Emisiuni
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Alexandru Cazan, președintele Clubului de Motocicliști Gremium Nomads România, a vorbit despre două episoade controversate care au vizat zona cluburilor moto. Acesta susține că anumite afirmații au fost exagerate și scoase din context. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Alexandru Cazan: „Mi se pare nevinovat băiatul ăsta”

Întrebat despre o presupusă discuție privind trimiterea unui „asasin”, Cazan a explicat că, din informațiile primite de la membri, ar fi fost vorba despre o conversație purtată într-un context tensionat. El consideră că afirmațiile respective au fost, de fapt, vorbe spuse la nervi. În opinia sa, cazul a fost amplificat ulterior prin modul în care a fost prezentat public.

„Ideea de asasinat a cui să fie, a lui Lazăr? Ce știu, dar din poveștile celor cu care am stat să clarific chestia asta… Mi se pare nevinovat băiatul ăsta, sincer. Că a zis el așa, că toți zicem. Și eu aș zice că era un an de zile în care mi-aș fi omorât fratele, că nu îl mai sufeream. Dar să ajung să îl omor? Niciodată.”, afirmă acesta.

În aceeași ediție, invitatul a comentat și un conflict apărut ulterior în București, după ce un fost membru al clubului a decis să părăsească Gremium și să aducă o altă structură moto în România. El spune că au existat tensiuni și discuții.

„Un fost membru de-al nostru și fost prieten de-al meu. Da, prieten la moda a copilarit la mine în casă. El a zis ca vrea să iasă din Gremium. I-am zis: fă ce vrei, dar eu aș vrea să rămâi în Gremium. A zis: Nu că eu vreau să aduc Bandidos în România. Și i-am zis: Băi, ai susținerea noastră. Bandidos-ul dușmănie cu alte cluburi la nivel… Și… S-au înființat, au venit aici. Era normal să iasă ceva între ei. Mai ales că și ăsta era provocator.”, spune acesta.

