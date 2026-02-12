10 oameni de știință au coborât în „Fântâna Iadului” din Yemen. Ce s-a întâmplat cu 8 dintre ei

E de ajuns să te uiți la Puțul Barhout – o prăpastie naturală din Yemen – ca să înțelegi de ce această formațiune cavernoasă a inspirat nenumărate legende despre blesteme antice și spirite malefice. E o gaură imensă și adâncă în mijlocul deșertului și întunecată precum tăciunele, defapt o dolină formată de dizolvarea naturală a rocilor de calcar.

În ciuda superstițiilor, pe 15 septembrie 2021, o echipă de zece speologi din Oman a decis să-i exploreze adâncimile. Au coborât 112 metri cu un sistem de scripeți și au ajuns pentru prima oară în istorie pe fundul acestei prăpăstii, cunoscută și sub numele de „fântâna iadului”, publică PsyOrg.

În raportul video al aventurii lor se văd culori neașteptate pe pereții peșterii și o abundență de așa-numite „perle de peșteră” (pisolite), adică depozite sferice de carbonat de calciu, care s-au format de-a lungul mileniilor cu ajutorul apei care picură în interiorul peșterii.

Speologii au petrecut câteva ore în interiorul fântânii și au descoperit mulți șerpi, dar și rămășițe de păsări și alte animale care aparent nu au putut supraviețui acolo.

„Pasiunea ne-a condus acolo și am simțit că vom descoperi ceva minunat despre istoria Yemenului”, a declarat pentru AFP Mohammed al-Kindi, profesor de geologie la GUtech (Universitatea Germană de Tehnologie din Oman), care a participat la expediție. „Am colectat probe de apă, rocă și sol și câteva rămășițe de animale moarte, dar trebuie să le analizăm.”

Nu se știu foarte multe despre formarea și istoria geologică a fântânii Barhout, dar se estimează că ar fi veche de milioane de ani, potrivit autorităților yemenite. Kindi și colegii săi intenționează să publice un raport despre descoperirile făcute, care ar putea oferi mai multe informații despre originea fântânii și a ecosistemului său unic.

Oamenii care au fost în expediție fac parte din Oman Cave Exploration Team, un grup de speologi care ani de zile au explorat o mulțime de caverne și peșteri din Oman. Echipa a colaborat cu GSMRB (Comitetul de Cercetare Geologică și Resurse Minerale) pentru expediția din fântâna Barhout, la granița dintre Yemen și Oman.

Apă pură în Fântâna diavolului

Localizat în mijlocul deșertului, acest abis adânc și enigmatic arată ca versiunea reala a unui Sarlacc din Star Wars.