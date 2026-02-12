Demisii în  serie la Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov. Care sunt motivele care alungă medicii

Fosta şefă a Secţiei de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Braşov, medicul Mariana Sporiş, a demisionat din funcţie după ce, în urmă cu o săptămână, Fundaţia Metropolis şi-a retras proiectul de renovare a pavilionului în care funcţionează această secţie a unităţii medicale.

Informaţia a fost confirmată, joi, de către conducerea SCJU Braşov, care a precizat că medicul oncolog şi-a motivat demisia prin faptul că „şi-a pierdut încrederea în rezolvarea rapidă şi certă a renovării secţiei ulterior retragerii Fundaţiei Metropolis din parteneriatul cu SCJU Braşov”, preia Stiripesurse.ro

Cu acelaşi prilej, conducerea SCJU Braşov a anunţat că a luat decizia „renovării unor spaţii din această locaţie cu eforturi proprii, implicând, în principal, angajaţii spitalului”.

„Am hotărât să începem prin a pune la punct două saloane şi un grup sanitar (plus un grup sanitar pentru persoane cu dizabilităţi) constând în refacerea instalaţiilor şi a dotărilor necesare, la care se adaugă refacerea pardoselii şi a tâmplăriei de lemn, cu una conformă acreditării, aşa cum prevede legislaţia. Estimăm că lucrările, care au început deja, în cazul acestui prim modul, vor fi finalizate în circa patru-şase săptămâni”, a transmis conducerea Spitalului Judeţean Braşov.

Alți cinci medici au părăsit spitalul

La începutul lunii, cinci medici în specialitatea Radiologie şi Imagistică Medicală, dintre care patru din cadrul UPU, au renunţat la contractele cu Spitalul Judeţean Braşov.

Conform conducerii spitalului, motivul principal ar fi „nivelul ridicat de dificultate la care se desfăşoară activitatea în serviciul de radiologie din cauza volumului mare de lucru din cele două linii de gardă ale SCJU Braşov”. „Acesta implică efectuarea şi interpretarea investigaţiilor pentru circa 90 de pacienţi în 12 ore. Dintre acestea, 45% reprezintă investigaţii de înaltă performanţă CT (…), restul reprezentând alte tipuri de investigaţii radiologice efectuate în garda de 12 ore, cum ar fi ecografiile şi radiografiile”, se arată într-un comunicat al SCJU Braşov.

Se caută medici la Brașov

Pentru „a evita posibilele sincope în activitatea organizatorică”, conducerea spitalului încearcă să atragă medici în această specialitate, fie cu contracte pe perioadă determinată, fie prin transferuri.

Conform unui anunţ postat pe site-ul instituţiei, spitalul caută medici specialişti în radiologie- imagistică medicală şi ATI, dar şi asistenţi, infirmiere şi muncitori necalificaţi, fiind disponibile 3 posturi de medici la Radiologie, 5 la ATI, 14 pentru asistenţi medicali, 2 pentru infirmiere şi 3 posturi de muncitori calificaţi.

