Prima pagină » Actualitate » Demisii în  serie la Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov. Care sunt motivele care alungă medicii

Demisii în  serie la Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov. Care sunt motivele care alungă medicii

12 feb. 2026, 16:50, Actualitate
Demisii în  serie la Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov. Care sunt motivele care alungă medicii
Spitalul Judeţean Braşov / Sursa foto: Brasov.net

Fosta şefă a Secţiei de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Braşov, medicul Mariana Sporiş, a demisionat din funcţie după ce, în urmă cu o săptămână, Fundaţia Metropolis şi-a retras proiectul de renovare a pavilionului în care funcţionează această secţie a unităţii medicale.

Informaţia a fost confirmată, joi, de către conducerea SCJU Braşov, care a precizat că medicul oncolog şi-a motivat demisia prin faptul că „şi-a pierdut încrederea în rezolvarea rapidă şi certă a renovării secţiei ulterior retragerii Fundaţiei Metropolis din parteneriatul cu SCJU Braşov”, preia Stiripesurse.ro

Cu acelaşi prilej, conducerea SCJU Braşov a anunţat că a luat decizia „renovării unor spaţii din această locaţie cu eforturi proprii, implicând, în principal, angajaţii spitalului”.

„Am hotărât să începem prin a pune la punct două saloane şi un grup sanitar (plus un grup sanitar pentru persoane cu dizabilităţi) constând în refacerea instalaţiilor şi a dotărilor necesare, la care se adaugă refacerea pardoselii şi a tâmplăriei de lemn, cu una conformă acreditării, aşa cum prevede legislaţia.

Estimăm că lucrările, care au început deja, în cazul acestui prim modul, vor fi finalizate în circa patru-şase săptămâni”, a transmis conducerea Spitalului Judeţean Braşov.

Alți cinci medici au părăsit spitalul

La începutul lunii, cinci medici în specialitatea Radiologie şi Imagistică Medicală, dintre care patru din cadrul UPU, au renunţat la contractele cu Spitalul Judeţean Braşov.

Conform conducerii spitalului, motivul principal ar fi „nivelul ridicat de dificultate la care se desfăşoară activitatea în serviciul de radiologie din cauza volumului mare de lucru din cele două linii de gardă ale SCJU Braşov”.

„Acesta implică efectuarea şi interpretarea investigaţiilor pentru circa 90 de pacienţi în 12 ore. Dintre acestea, 45% reprezintă investigaţii de înaltă performanţă CT (…), restul reprezentând alte tipuri de investigaţii radiologice efectuate în garda de 12 ore, cum ar fi ecografiile şi radiografiile”, se arată într-un comunicat al SCJU Braşov.

Se caută medici la Brașov

Pentru „a evita posibilele sincope în activitatea organizatorică”, conducerea spitalului încearcă să atragă medici în această specialitate, fie cu contracte pe perioadă determinată, fie prin transferuri.

Conform unui anunţ postat pe site-ul instituţiei, spitalul caută medici specialişti în radiologie- imagistică medicală şi ATI, dar şi asistenţi, infirmiere şi muncitori necalificaţi, fiind disponibile 3 posturi de medici la Radiologie, 5 la ATI, 14 pentru asistenţi medicali, 2 pentru infirmiere şi 3 posturi de muncitori calificaţi.

Recomandarea autorului: Scandal uriaș la Spitalul Județean Argeș. Prefectul Ioana Făcăleață și-a pus pacienții în cap după ce ar fi sărit peste rând. Un polițist confirmă spusele martorilor: „Îmi spunea că mă aranjează ea”. PNL Argeș cere demisia imediată a prefectului

Recomandarea video

Mediafax
Orbán: Aderarea Ucrainei la UE până în 2027 ar aduce războiul în Europa
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Dată afară de PRO TV, angajată acum de Cătălin Măruță: 'Discretă, dar esențială.' Andra a strâns-o imediat în brațe!
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
O țară în care s-au născut zeci de mii de copii români anunță o alocație de 200 de euro
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Cancan.ro
Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia, învăluită în mister: 'N-au mai văzut așa ceva nici lucrătorii de la morgă'
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Un halou invizibil de materie întunecată, de un milion de ori mai greu decât Soarele, s-ar ascunde în Calea Lactee
MILITAR Marea Britanie promite un nou pachet major militar pentru Ucraina în valoare de 540 de milioane de lire sterline. La ce vor fi folosiți aceștia
17:45
Marea Britanie promite un nou pachet major militar pentru Ucraina în valoare de 540 de milioane de lire sterline. La ce vor fi folosiți aceștia
FLASH NEWS Parlamentul Ucrainei și-a suspendat temporar activitatea. Deputații reclamă o „otrăvire în masă“. Ce suspiciuni au specialiștii
17:33
Parlamentul Ucrainei și-a suspendat temporar activitatea. Deputații reclamă o „otrăvire în masă“. Ce suspiciuni au specialiștii
VIDEO EXCLUSIV Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica, la Europa Connect – România Digitală:”România are resursele și competențele necesare pentru a accelera dezvoltarea”
17:30
Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica, la Europa Connect – România Digitală:”România are resursele și competențele necesare pentru a accelera dezvoltarea”
FLASH NEWS Lucian Romașcanu a depus jurământul ca membru al Curții Europene de Conturi: „Voi reprezenta România cu cinste”
17:29
Lucian Romașcanu a depus jurământul ca membru al Curții Europene de Conturi: „Voi reprezenta România cu cinste”
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 13 februarie, de la ora 15.00
17:24
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 13 februarie, de la ora 15.00
EXCLUSIV Nicușor Dan îl ține în suspans pe Donald Trump. Doru Bușcu: Trebuia să facă un zoom cu cei de la Washington
17:23
Nicușor Dan îl ține în suspans pe Donald Trump. Doru Bușcu: Trebuia să facă un zoom cu cei de la Washington

Cele mai noi

Trimite acest link pe