100 de milioane de euro pentru românii din diaspora care vor să investească în țară. Care sunt condițiile anunțate de Ministerul de Finanțe

Pin intermediul unui comunicat de presă, Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea programului „Diaspora Investește Acasă”, primul program guvernamental destinat exclusiv românilor din afara țării care vor să deschidă afaceri în România. Bugetul total alocat se ridică la 100 de milioane de euro, iar sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026–2029 prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare.

Programul urmărește să încurajeze românii din diaspora să investească în România și să sprijine dezvoltarea mediului antreprenorial prin acces mai facil la finanțare pentru afacerile nou create.

Ministerul Finanțelor anunță că alocă 100 de milioane de euro pentru românii din străinătate care vor să investească în țară

Potrivit Ministerului Finanțelor, granturile acordate prin program pot acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții contractat de beneficiari. Valoarea maximă a sprijinului financiar poate ajunge la 200.000 de euro pentru fiecare proiect eligibil. Creditele de investiții finanțate prin program vor avea valori cuprinse între 5.000 și 500.000 de euro, în funcție de dimensiunea proiectului.

Pentru accesarea finanțării, beneficiarii trebuie să asigure o contribuție proprie minimă de 10% din valoarea investiției. În cazul antreprenorilor cu vârsta de până la 35 de ani, contribuția minimă necesară va fi redusă la 5%.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor susțin că programul urmărește să încurajeze revenirea capitalului românesc în economie și să creeze noi oportunități de dezvoltare pentru antreprenorii români din diaspora.

„Prin acest program ne propunem să transformăm experiența profesională, competențele și resursele românilor din diaspora într-un motor de dezvoltare economică pentru România. Transmitem astfel un semnal că susținem inițiativa antreprenorială și investițiile realizate de românii care doresc să contribuie activ la dezvoltarea economiei naționale. Programul înseamnă investiții sustenabile, noi oportunități pentru comunitățile locale și crearea de locuri de muncă”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.