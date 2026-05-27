Prima pagină » Actualitate » 100 de milioane de euro pentru românii din diaspora care vor să investească în țară. Care sunt condițiile anunțate de Ministerul de Finanțe

100 de milioane de euro pentru românii din diaspora care vor să investească în țară. Care sunt condițiile anunțate de Ministerul de Finanțe

100 de milioane de euro pentru românii din diaspora care vor să investească în țară. Care sunt condițiile anunțate de Ministerul de Finanțe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Pin intermediul unui comunicat de presă, Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea programului „Diaspora Investește Acasă”, primul program guvernamental destinat exclusiv românilor din afara țării care vor să deschidă afaceri în România. Bugetul total alocat se ridică la 100 de milioane de euro, iar sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026–2029 prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare.

  • Programul urmărește să încurajeze românii din diaspora să investească în România și să sprijine dezvoltarea mediului antreprenorial prin acces mai facil la finanțare pentru afacerile nou create.

Ministerul Finanțelor anunță că alocă 100 de milioane de euro pentru românii din străinătate care vor să investească în țară

Potrivit Ministerului Finanțelor, granturile acordate prin program pot acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții contractat de beneficiari. Valoarea maximă a sprijinului financiar poate ajunge la 200.000 de euro pentru fiecare proiect eligibil. Creditele de investiții finanțate prin program vor avea valori cuprinse între 5.000 și 500.000 de euro, în funcție de dimensiunea proiectului.

Pentru accesarea finanțării, beneficiarii trebuie să asigure o contribuție proprie minimă de 10% din valoarea investiției. În cazul antreprenorilor cu vârsta de până la 35 de ani, contribuția minimă necesară va fi redusă la 5%.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor susțin că programul urmărește să încurajeze revenirea capitalului românesc în economie și să creeze noi oportunități de dezvoltare pentru antreprenorii români din diaspora.

„Prin acest program ne propunem să transformăm experiența profesională, competențele și resursele românilor din diaspora într-un motor de dezvoltare economică pentru România. Transmitem astfel un semnal că susținem inițiativa antreprenorială și investițiile realizate de românii care doresc să contribuie activ la dezvoltarea economiei naționale. Programul înseamnă investiții sustenabile, noi oportunități pentru comunitățile locale și crearea de locuri de muncă”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

  • Programul este destinat start-up-urilor înființate de români din diaspora care au locuit în străinătate cel puțin 12 luni în ultimele 18 luni și care au experiență profesională sau studii relevante în domeniul pentru care solicită finanțare.
  • Beneficiarii trebuie să păstreze investiția și structura acționariatului timp de minimum trei ani. Contribuția proprie este de cel puțin 10% din valoarea proiectului, respectiv 5% pentru antreprenorii sub 35 de ani.
  • Creditele de investiții pot varia între 5.000 și 500.000 de euro, cu o perioadă maximă de rambursare de 10 ani.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Panicǎ printre călători la metroul din Piața Unirii. Pasagerii au coborât din tren după ce tunelul s-a umplut de fum
14:15
Panicǎ printre călători la metroul din Piața Unirii. Pasagerii au coborât din tren după ce tunelul s-a umplut de fum
POLITICĂ Bolojan întoarce spatele crizei din România și pleacă la Chișinău. Premierul demis merge în Moldova la un eveniment dedicat primarilor de peste Prut
14:10
Bolojan întoarce spatele crizei din România și pleacă la Chișinău. Premierul demis merge în Moldova la un eveniment dedicat primarilor de peste Prut
EVENIMENT Lia Olguța Vasilescu: „Tot orașul e un festival! Peste 500 de evenimente cu artiști din toată lumea”
14:05
Lia Olguța Vasilescu: „Tot orașul e un festival! Peste 500 de evenimente cu artiști din toată lumea”
FLASH NEWS Ilie Bolojan anunță că l-a mandatat pe ministrul Pîslaru să negocieze cu Comisia Europeană creșterea eșalonată a salariilor demnitarilor
13:55
Ilie Bolojan anunță că l-a mandatat pe ministrul Pîslaru să negocieze cu Comisia Europeană creșterea eșalonată a salariilor demnitarilor
MEDIU Premiera bifată de Salvamont România. S-a întâmplat după 146 de zile
13:30
Premiera bifată de Salvamont România. S-a întâmplat după 146 de zile
STATISTICĂ Serviciile de înfrumusețare au scăzut cu 18% în primele 3 luni din 2026. Ce arată datele INS
13:26
Serviciile de înfrumusețare au scăzut cu 18% în primele 3 luni din 2026. Ce arată datele INS
Mediafax
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
Digi24
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
Cancan.ro
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
Artificiul din noua lege a salarizării: coeficienții scad, dar lefurile cresc. Președintele și miniștrii primesc mii de lei în plus
Mediafax
Oana Gheorghiu acuză „fabrica de copy-paste” din companiile de stat: „Un singur plan copiat de patru ori”
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
Mai mult de două treimi dintre români consideră că este momentul schimbării complete a clasei politice
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu memoria atunci când mâncăm prea mult zahăr?
INEDIT „Danemarca”, pagina de socializare care face glume în maniera „Ambasadei Suediei”, se ia la trântă cu Trump: „Vom stăpâni lumea până în noiembrie”
13:53
„Danemarca”, pagina de socializare care face glume în maniera „Ambasadei Suediei”, se ia la trântă cu Trump: „Vom stăpâni lumea până în noiembrie”
VIDEO Statele Unite au lansat un atac asupra unei nave cu narcoteroriști în estul Pacificului. Imaginile au fost publicate de armata americană
13:47
Statele Unite au lansat un atac asupra unei nave cu narcoteroriști în estul Pacificului. Imaginile au fost publicate de armata americană
FLASH NEWS Ce răspuns a dat Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă Nicușor Dan are o soluție pentru ieșirea din criza politică
13:47
Ce răspuns a dat Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă Nicușor Dan are o soluție pentru ieșirea din criza politică
ADMINISTRAȚIE Ciucu acuză Ministerul Culturii că nu-l ajută să curețe clădirile istorice de graffiti. „Dacă dai cu o cârpă pe fațadă, riști dosar penal”
13:25
Ciucu acuză Ministerul Culturii că nu-l ajută să curețe clădirile istorice de graffiti. „Dacă dai cu o cârpă pe fațadă, riști dosar penal”
FLASH NEWS Bolojan nu exclude o nouă nominalizare a sa ca premier: „PSD, după ce a dărâmat guvernul, a dispărut prin boscheți de trei săptămâni”
13:24
Bolojan nu exclude o nouă nominalizare a sa ca premier: „PSD, după ce a dărâmat guvernul, a dispărut prin boscheți de trei săptămâni”
FLASH NEWS Papa Leon al XIV-lea a „examinat și binecuvântat“ controversatul model electric „Luce” al Ferrari
13:11
Papa Leon al XIV-lea a „examinat și binecuvântat“ controversatul model electric „Luce” al Ferrari

Cele mai noi

Trimite acest link pe