Cererea lui Trump pentru extinderea Acordurilor lui Avraam, întâmpinată cu scepticism în Orientul Mijlociu. Aliații SUA ironizează solicitarea

Solicitarea lui Donald Trump ca mai multe state cu populație majoritar musulmană să recunoască Israelul și să adere la Acordurile lui Avraam, în paralel cu negocierile pentru detensionarea conflictului cu Iranul, este privită cu rezervă și neîncredere în Orientul Mijlociu. Oficiali și diplomați din regiune spun că ideea riscă să complice discuțiile diplomatice și să provoace reacții negative pe plan intern.

Aliații SUA resping cu dispreț cererea lui Trump de aderare la Acordurile lui Avraam

Cererea președintelui american Donald Trump ca mai multe state musulmane să adere la Acordurile lui Avraam și să recunoască Israelul, în contextul eforturilor de reducere a tensiunilor cu Iranul, a fost întâmpinată cu rezerve, ironii și, în unele cazuri, tăcere din partea unor oficiali din regiune.

Potrivit unor surse diplomatice, propunerea este văzută în multe capitale arabe drept greu de acceptat într-un moment în care conflictul din Gaza continuă să influențeze opinia publică, iar tensiunile regionale rămân ridicate.

Unii oficiali din Orientul Mijlociu spun că nu iau foarte în serios ideea promovată de Trump și o interpretează mai degrabă ca pe un mesaj adresat electoratului republican conservator, îngrijorat că administrația americană ar putea face concesii prea mari în dialogul cu Iranul.

„Este o tactică inteligentă pentru a calma baza furioasă”, a spus un diplomat arab din Golf, căruia i s-a acordat anonimatul, la fel ca și altora, pentru a discuta despre diplomație sensibilă. „El va continua să aducă acest subiect în discuție iar și iar. Dar nu va face parte din acord.”

Inițiativa lui Trump, privită ca o „pilulă otrăvită”

Un fost oficial american a relatat că, după declarațiile lui Trump, a trimis mesaje ironice unor oficiali arabi, felicitându-i pentru presupusa aderare la Acordurile lui Avraam, iar răspunsurile au venit sub forma unor emoji-uri care exprimau râsete, potrivit POLITICO.

Același fost oficial susține că unii dintre interlocutorii săi din regiune privesc inițiativa drept o „pilulă otrăvită”, care introduce condiții suplimentare pentru pace pe care nici Iranul, nici statele vizate nu le-ar accepta.

Un al doilea fost oficial american a descris reacția contactelor sale guvernamentale din Orientul Mijlociu ca fiind de „neîncredere și frustrare”.

Temeri că presiunea diplomatică poate destabiliza negocierile

Noile lovituri militare americane asupra unor ținte iraniene și intensificarea operațiunilor israeliene în Liban sporesc temerile privind o eventuală deteriorare a armistițiului dintre SUA, Israel și Iran, cu posibile efecte asupra întregii regiuni și asupra economiei globale.

Criticii ideii susțin că insistența asupra aderării la Acordurile lui Avraam ar putea pune în dificultate chiar statele care încearcă să medieze dialogul dintre Washington și Teheran, acestea riscând să provoace reacții interne dacă se apropie public de Israel.

Casa Albă: extinderea acordurilor este o „continuare firească”

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a transmis că Trump susține de mai mult timp extinderea Acordurilor lui Avraam, inițiate în timpul primului său mandat și care au deschis relații diplomatice și economice între Israel și mai multe state arabe.

„Acordurile Abraham au adus beneficii economice uriașe tuturor țărilor implicate și au permis o cooperare istorică, așa că aceasta ar fi o completare firească a unui acord de pace între Statele Unite și Iran”, a spus Kelly.

Trump a scris luni pe platforma Truth Social că „solicită în mod imperativ” unor state precum Pakistan, Egipt, Turcia, Qatar și Arabia Saudită să se alăture acordurilor. Liderul american a afirmat că a discutat acest subiect într-o convorbire telefonică privind negocierile de pace cu Iranul.

Arabia Saudită și Pakistanul își mențin pozițiile

Unele dintre statele menționate de Trump, precum Bahrain și Emiratele Arabe Unite, sunt deja parte a Acordurilor lui Avraam, în timp ce Egiptul și Iordania au acorduri de pace sau relații oficiale cu Israelul.

În cazul Arabiei Saudite, poziția rămâne neschimbată: Riyadh a transmis în repetate rânduri că normalizarea relațiilor cu Israelul depinde de existența unui plan credibil pentru crearea unui stat palestinian.

Un oficial arab din Golf a declarat că regatul sprijină soluțiile diplomatice și continuă să susțină formula celor două state pentru rezolvarea conflictului israeliano-palestinian.

„Regatul susține toate eforturile diplomatice de rezolvare a conflictului, nu soluțiile militare”, a declarat oficialul într-o declarație. „Regatul se opune, de asemenea, tuturor formelor de agresiune. Poziția sa privind soluția celor două state ca fiind singura cale rezonabilă de urmat nu s-a schimbat”. Declarația nu a făcut referire directă la acorduri.

Și Pakistanul pare să excludă o astfel de posibilitate. Ministrul Apărării, Khawaja Asif, a declarat într-un interviu pentru Samaa TV că, din punctul său de vedere, țara nu va face parte dintr-un asemenea acord.

„Din punctul meu de vedere personal, nu cred că vom face parte din vreun acord de acest gen”, a spus Asif, ale cărui postări pe rețelele de socializare sunt extrem de critice la adresa Israelului. „Ar intra în conflict cu viziunile noastre fundamentale. Și cred că nicio inițiativă de acest gen nu a fost luată din partea noastră, nici nu ne-a abordat cineva.”

Diplomație precaută și tăcere în capitalele arabe

Mai mulți diplomați și oficiali din regiune au evitat comentariile publice pe marginea declarațiilor lui Trump, ceea ce reflectă sensibilitatea subiectului și dorința de a evita o confruntare directă cu liderul american.

„Toate statele din Golf par să încerce să găsească o soluție extrem de imperfectă pentru încheierea războiului, fără a-l antagoniza pe Trump și fără ca acesta să le afecteze interesele fundamentale”, a declarat Michael Ratney, fost ambasador al SUA în Arabia Saudită.

Recomandarea autorului: