Prima pagină » Știri externe » Putin dăruiește patru tigri de Amur Kazahstanului înaintea vizitei sale. Când ajunge președintele rus la Astana și ce evenimente are pe agendă

Putin dăruiește patru tigri de Amur Kazahstanului înaintea vizitei sale. Când ajunge președintele rus la Astana și ce evenimente are pe agendă

Melania Agiu
Putin dăruiește patru tigri de Amur Kazahstanului înaintea vizitei sale. Când ajunge președintele rus la Astana și ce evenimente are pe agendă
Galerie Foto 4
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Înaintea vizitei sale de stat în Kazahstan, președintele rus, Vladimir Putin, a publicat un articol despre relațiile dintre cele două țări în ziarul „Kazakhstanskaya Pravda”. Articolul intitulat „Rusia-Kazahstan: o alianță în inima Eurasiei” subliniază legăturile de prietenie care unesc Rusia și Kazahstanul, precum și pe cei doi președinți – Vladimir Putin al Rusiei și președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev. În cadrul articolului, liderul de la Kremlin a anunțat că Rusia a oferit Kazahstanului patru tigri de Amur, dintre care doi pui, pentru a ajuta țara să-și refacă populația acestor animale.

Tigrii vor fi eliberați în curând în sălbăticie

„Ca răspuns la solicitarea prietenilor noștri din Kazahstan de a-i ajuta la refacerea populației de tigri de Amur, agențiile noastre specializate au depus eforturile necesare, care au durat un an”, a declarat el. „Doi tigri adulți și doi pui capturați în Teritoriul Habarovsk au fost examinați, inclusiv din punct de vedere al sănătății reproductive, și apoi transportați în Kazahstan cu un zbor Aeroflot.”

Potrivit acestuia, oamenii de știință ruși și kazahi colaborează, în prezent, în cadrul Rezervației naturale de stat Ile-Balkhash pentru a adapta și aclimatiza animalele, în vederea eliberării lor în curând în sălbăticie.

Putin a mai precizat în articolul său că, în Rusia, există un mare respect pentru un Kazahstan puternic și prosper.

„De câțiva ani la rând, volumele de export și import între Moscova și Astana sunt ridicate.“, a precizat liderul de la Kremlin.

Potrivit președintelui rus, cooperarea dintre cele două țări în domeniul energiei este în curs de dezvoltare, iar pentru o aprovizionare sustenabilă cu energie a republicii, este planificată extinderea infrastructurii de transport a gazelor.

Vladimir Putin susține că proiectul emblematic al cooperării în domeniul energiei nucleare pașnice este „construirea primei centrale nucleare din Kazahstan, cu participarea Rosatom”.

Rusia și Kazahstan au făcut un pas important în domeniul explorării spațiului, lansând pentru prima oară racheta promițătoare de clasă medie „Soyuz-5/Sunkar”, dezvoltată în comun de cele două țări, a mai precizat liderul de la Kremlin în articolul său.

„Rusia și Kazahstan sunt legate de legături de prietenie, bună vecinătate și cooperare reciproc avantajoasă, bazate pe o istorie comună, o strânsă interconectare a culturilor și a destinelor umane.“, scrie președintele rus.

Publicarea de articole sau interviuri privind relațiile bilaterale în principalele mijloace de informare în masă ale țărilor care urmează să fie vizitate reprezintă o tradiție diplomatică de lungă durată pe care Vladimir Putin încearcă să o mențină. Atunci când sunt anunțate vizite de stat sau oficiale ale unor lideri străini în Rusia, aceștia se asigură adesea că vor fi publicate articole în mass-media rusă.

Când începe vizita președinrelui rus

Vizita lui Vladimir Putin la Astana va dura trei zile, între 27 și 29 mai. Aceasta va coincide cu evenimentele summitului UEEA care vor avea loc la Astana în perioada 28-29 mai, adică cu reuniunea Consiliului Economic Suprem Eurasiatic. Președintele kazah, Kassym-Jomart Tokayev, va sosi pe aeroportul din Astana, miercuri seara, pentru a-l întâmpina personal pe Putin. La sosirea la Astana, Putin va călători împreună cu Tokayev la reședința președintelui kazah, „unde va avea loc un prânz informal, prietenos, față în față, între cei doi lideri”.

Va fi a 39-a întâlnire personală dintre Putin și Tokayev în mai puțin de șapte ani. Bogat în resurse energetice și minerale esențiale, Kazahstanul se învecinează cu Rusia și este un aliat apropiat al Moscovei într-o regiune în care și China și Statele Unite își extind influența.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Vladimir Putin șterge datoriile noilor recruți care merg să lupte un an în Ucraina. Ce sume uriașe le sunt „iertate“ rușilor

Rusia revine cu precizări după ce a amenințat că va lansa „lovituri iminente” asupra Kievului. Ce a este motivul

Recomandarea video

Citește și

INEDIT „Danemarca”, pagina de socializare care face glume în maniera „Ambasadei Suediei”, se ia la trântă cu Trump: „Vom stăpâni lumea până în noiembrie”
13:53
„Danemarca”, pagina de socializare care face glume în maniera „Ambasadei Suediei”, se ia la trântă cu Trump: „Vom stăpâni lumea până în noiembrie”
VIDEO Statele Unite au lansat un atac asupra unei nave cu narcoteroriști în estul Pacificului. Imaginile au fost publicate de armata americană
13:47
Statele Unite au lansat un atac asupra unei nave cu narcoteroriști în estul Pacificului. Imaginile au fost publicate de armata americană
FLASH NEWS Papa Leon al XIV-lea a „examinat și binecuvântat“ controversatul model electric „Luce” al Ferrari
13:11
Papa Leon al XIV-lea a „examinat și binecuvântat“ controversatul model electric „Luce” al Ferrari
MISIUNE SPAȚIALĂ NASA a prezentat planul pentru crearea primei baze permanente pe Lună, fiind dezvăluit anul începerii construcției
13:00
NASA a prezentat planul pentru crearea primei baze permanente pe Lună, fiind dezvăluit anul începerii construcției
TENSIUNI Cererea lui Trump pentru extinderea Acordurilor lui Avraam, întâmpinată cu scepticism în Orientul Mijlociu. Aliații SUA ironizează solicitarea
12:59
Cererea lui Trump pentru extinderea Acordurilor lui Avraam, întâmpinată cu scepticism în Orientul Mijlociu. Aliații SUA ironizează solicitarea
AUTO Noul model electric Ferrari a stârnit un val de critici din partea oficialilor statului italian: „Mă întreb ce ar spune Enzo Ferrari”
12:07
Noul model electric Ferrari a stârnit un val de critici din partea oficialilor statului italian: „Mă întreb ce ar spune Enzo Ferrari”
Mediafax
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
Digi24
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
Cancan.ro
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
Artificiul din noua lege a salarizării: coeficienții scad, dar lefurile cresc. Președintele și miniștrii primesc mii de lei în plus
Mediafax
Oana Gheorghiu acuză „fabrica de copy-paste” din companiile de stat: „Un singur plan copiat de patru ori”
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
Mai mult de două treimi dintre români consideră că este momentul schimbării complete a clasei politice
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu memoria atunci când mâncăm prea mult zahăr?
ULTIMA ORĂ Panicǎ printre călători la metroul din Piața Unirii. Pasagerii au coborât din tren după ce tunelul s-a umplut de fum
14:15
Panicǎ printre călători la metroul din Piața Unirii. Pasagerii au coborât din tren după ce tunelul s-a umplut de fum
POLITICĂ Bolojan întoarce spatele crizei din România și pleacă la Chișinău. Premierul demis merge în Moldova la un eveniment dedicat primarilor de peste Prut
14:10
Bolojan întoarce spatele crizei din România și pleacă la Chișinău. Premierul demis merge în Moldova la un eveniment dedicat primarilor de peste Prut
EVENIMENT Lia Olguța Vasilescu: „Tot orașul e un festival! Peste 500 de evenimente cu artiști din toată lumea”
14:05
Lia Olguța Vasilescu: „Tot orașul e un festival! Peste 500 de evenimente cu artiști din toată lumea”
FLASH NEWS Ilie Bolojan anunță că l-a mandatat pe ministrul Pîslaru să negocieze cu Comisia Europeană creșterea eșalonată a salariilor demnitarilor
13:55
Ilie Bolojan anunță că l-a mandatat pe ministrul Pîslaru să negocieze cu Comisia Europeană creșterea eșalonată a salariilor demnitarilor
FLASH NEWS Ce răspuns a dat Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă Nicușor Dan are o soluție pentru ieșirea din criza politică
13:47
Ce răspuns a dat Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă Nicușor Dan are o soluție pentru ieșirea din criza politică
MEDIU Premiera bifată de Salvamont România. S-a întâmplat după 146 de zile
13:30
Premiera bifată de Salvamont România. S-a întâmplat după 146 de zile

Cele mai noi

Trimite acest link pe