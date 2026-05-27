Putin dăruiește patru tigri de Amur Kazahstanului înaintea vizitei sale. Când ajunge președintele rus la Astana și ce evenimente are pe agendă

Înaintea vizitei sale de stat în Kazahstan, președintele rus, Vladimir Putin, a publicat un articol despre relațiile dintre cele două țări în ziarul „Kazakhstanskaya Pravda”. Articolul intitulat „Rusia-Kazahstan: o alianță în inima Eurasiei” subliniază legăturile de prietenie care unesc Rusia și Kazahstanul, precum și pe cei doi președinți – Vladimir Putin al Rusiei și președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev. În cadrul articolului, liderul de la Kremlin a anunțat că Rusia a oferit Kazahstanului patru tigri de Amur, dintre care doi pui, pentru a ajuta țara să-și refacă populația acestor animale.

Tigrii vor fi eliberați în curând în sălbăticie

„Ca răspuns la solicitarea prietenilor noștri din Kazahstan de a-i ajuta la refacerea populației de tigri de Amur, agențiile noastre specializate au depus eforturile necesare, care au durat un an”, a declarat el. „Doi tigri adulți și doi pui capturați în Teritoriul Habarovsk au fost examinați, inclusiv din punct de vedere al sănătății reproductive, și apoi transportați în Kazahstan cu un zbor Aeroflot.”

Potrivit acestuia, oamenii de știință ruși și kazahi colaborează, în prezent, în cadrul Rezervației naturale de stat Ile-Balkhash pentru a adapta și aclimatiza animalele, în vederea eliberării lor în curând în sălbăticie.

Putin a mai precizat în articolul său că, în Rusia, există un mare respect pentru un Kazahstan puternic și prosper.

„De câțiva ani la rând, volumele de export și import între Moscova și Astana sunt ridicate.“, a precizat liderul de la Kremlin.

Potrivit președintelui rus, cooperarea dintre cele două țări în domeniul energiei este în curs de dezvoltare, iar pentru o aprovizionare sustenabilă cu energie a republicii, este planificată extinderea infrastructurii de transport a gazelor.

Vladimir Putin susține că proiectul emblematic al cooperării în domeniul energiei nucleare pașnice este „construirea primei centrale nucleare din Kazahstan, cu participarea Rosatom”.

Rusia și Kazahstan au făcut un pas important în domeniul explorării spațiului, lansând pentru prima oară racheta promițătoare de clasă medie „Soyuz-5/Sunkar”, dezvoltată în comun de cele două țări, a mai precizat liderul de la Kremlin în articolul său.

„Rusia și Kazahstan sunt legate de legături de prietenie, bună vecinătate și cooperare reciproc avantajoasă, bazate pe o istorie comună, o strânsă interconectare a culturilor și a destinelor umane.“, scrie președintele rus.

Publicarea de articole sau interviuri privind relațiile bilaterale în principalele mijloace de informare în masă ale țărilor care urmează să fie vizitate reprezintă o tradiție diplomatică de lungă durată pe care Vladimir Putin încearcă să o mențină. Atunci când sunt anunțate vizite de stat sau oficiale ale unor lideri străini în Rusia, aceștia se asigură adesea că vor fi publicate articole în mass-media rusă.

Când începe vizita președinrelui rus

Vizita lui Vladimir Putin la Astana va dura trei zile, între 27 și 29 mai. Aceasta va coincide cu evenimentele summitului UEEA care vor avea loc la Astana în perioada 28-29 mai, adică cu reuniunea Consiliului Economic Suprem Eurasiatic. Președintele kazah, Kassym-Jomart Tokayev, va sosi pe aeroportul din Astana, miercuri seara, pentru a-l întâmpina personal pe Putin. La sosirea la Astana, Putin va călători împreună cu Tokayev la reședința președintelui kazah, „unde va avea loc un prânz informal, prietenos, față în față, între cei doi lideri”.

Va fi a 39-a întâlnire personală dintre Putin și Tokayev în mai puțin de șapte ani. Bogat în resurse energetice și minerale esențiale, Kazahstanul se învecinează cu Rusia și este un aliat apropiat al Moscovei într-o regiune în care și China și Statele Unite își extind influența.

