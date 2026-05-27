Ponta: „Urmează ca «haita useristă» să îl execute și pe Fritz”/”Cum naiba se mai gândește cineva să dea soarta României pe mâna unor asemenea oameni”

Victor Ponta, fost premier al României, a notat un nou mesaj pe rețelele de socializare în care susține că Dominic Fritz, lider USR, ar urma să ajungă ținta „haitei useriste”. Fostul premier se arată deranjat de faptul că România nu reușește să scape de „mecanismul antiromânesc”.

„Cum naiba se mai gândește cineva să dea soarta României pe mâna unor asemenea oameni”

„Urmează ca “haita useristă” să îl execute și pe Fritz! Nu mor deloc de grija lui – dar mă enervează cumplit să văd că România nu reușește să se “elibereze” de acest MECANISM ANTIROMÂNESC!

Miniștrii USR (Miruță, Toiu, Buzoianu) au garantat la Cotroceni că vor vota un Guvern „Tomac”, alături de PSD, pentru a-și păstra propriile „scaune” și privilegii. Fritz nu a fost de acord cu această combinație și cu această trădare a lui Bolojan și a PNL, motiv pentru care miniștrii USR-iști au anunțat că, oricum, „Fritz va fi declarat incompatibil de ICCJ și va pleca”.

Faptul că această haită a ajuns din nou în momentul în care își sfâșie fără milă propriul lider (la fel cum au făcut și cu Nicușor Dan, Lasconi sau Drulă) este problema lor. Cum naiba se mai gândește cineva să dea soarta României pe mâna unor asemenea oameni (sau „neoameni”) — asta chiar nu mai înțeleg!”, a notat Victor Ponta pe Facebook, astăzi.

