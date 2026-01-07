Nicușor Dan a aterizat la București. A fost ajutat de Elveția: „Gest de apreciere pentru ajutorul acordat victimelor incendiului din Crans-Montana

Nicușor Dan a anunțat că avionul prezidențial a aterizat, în sfârșit, pe aeroportul din București. Acesta a precizat că Elveția a asigurat securitatea președintelui de-a lungul unei porțiuni din drum, ca gest de recunoștință pentru ajutorul României în tragedia din Crans Montana.

„Am ajuns la București. Pe parcursul zborului, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava noastră a fost escortată de două avioane F-18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

Nicușor Dan – președintele României – a participat, marți, la Paris, la întâlnirea Coaliției de Voință, alături de liderii europeni. Ulterior, șeful statului urma să revină în România la bordul unei aeronave militare Spartan. Avionul Spartan cu care Nicușor Dan și jurnaliștii români au ajuns la Paris nu a decolat din Paris, capitala Franței, pentru că ceața groasă din București ar fi împiedicat aterizarea aeronavei.

Conform informațiilor obținute de Gândul, Nicușor Dan și jurnaliștii români care l-au însoțit la Paris se îndreptau, la ora 08:15, către aeroport, în Franța, pentru a decola spre Aeroportul Henri Coandă (Otopeni) din România.

FOTO: Mediafax

