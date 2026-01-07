Orașul în care primești între 200 și 500 de lei amendă, dacă nu ai număr la casă

Un gest aparent banal, neglijat de mulți proprietari, poate să aducă sancțiuni serioase. Începând cu primăvara aceasta, lipsa numărului de imobil montat vizibil pe clădiri intră în atenția Poliției Locale. Pentru abatarea aceasta, oamenii riscă amenzi ce pot să ajungă până la 500 de lei.

Decizia autorităților vine pe fondul numeroaselor situații în care lipsa numerelor de pe clădiri a îngreunat intervențiile de urgență. Fără o adresă ușor de identificat, echipajele de ambulanță, pompierii sau poliția pot pierde timp prețios în situații limită, iar aceste întârzieri pot avea consecințe grave.

Pe fondul acestor probleme, autoritățile locale din orașul Cluj-Napoca au decis intensificarea controalelor pentru a reduce întârzierile în intervențiile de urgență. Dezvoltarea accelerată a orașului, mai ales în cartierele noi, a dus la dificultăți majore de orientare. Astfel, Poliția Locală va verifica dacă plăcuțele cu adresa sunt montate la vedere, iar proprietarii care nu respectă această obligație riscă amenzi cuprinse între 200 și 500 de lei.

Pentru a intra în legalitate, proprietarii au două variante clare la dispoziție. Ei pot să confecționeze singuri plăcuțele cu numărul imobilului, cu respectarea normelor impuse de autorități. Iar alternativ, pot să solicite emiterea acestora direct de la primărie. Administrația locală a stabilit și un termen-limită până la care conformarea este gratuită.

Emil Boc a spus că până pe 31 martie cetățenii pot obține plăcuțele fără costuri și fără riscul unei sancțiuni, fiind acordat un termen de șase luni pentru intrarea în legalitate.

„Dacă în condițiile în care ai solicitat la Primărie şi eşti deja în procedura de obţinere a plăcuţei, evident, nu vei primi amenda, dar dacă ai stat pasiv până pe 31 martie şi nu ai făcut demersurile minimale, evident, vei primi amenda prevăzută de lege”, a transmis edilul.

Măsuri asemănătoare există și în alte mari orașe din țară, ca Timișoara sau Brașov, unde însă sancțiunile nu au fost aplicate până acum. Dar, la Oradea, autoritățile au fost mult mai ferme, iar în ultimii patru ani au fost date aproape 3.000 de amenzi pentru lipsa numerelor de pe case ori apartamente.

