Care este cantitatea de lichide permisă în avion și care sunt excepțiile de la regulă

07 ian. 2026, 20:56, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Faptul că românii au prins drag de ideea de a zbura cu avionul după intrarea în Uniunea Europeană nu mai este un secret, dar cei care călătoresc într-un asemenea mod trebuie să știe au de respectat mai multe reguli. Una dintre acestea este aceea a cantităților de lichide cu care se prezintă în fața autorităților la momentul îmbarcării. Regula a suferit multe modificări în urma atacurilor teroriste din anii 2000.

Mai precis, este vorba despre două direcţii diferite, respectiv cantitatea de lichide pe care un pasager o poate lua la bordul avionului, precum și cantitatea de lichide ce poate fi înregistrată în bagajul de cală.

Românii au voie să ia numai o cantitate limitată de lichide la bordul unui avion, în anumite condiții. Lichidele trebuie să fie distribuite în recipiente de maximum 100 ml fiecare, iar asta trebuie să încapă într-o pungă transparentă resigilabilă de maximum un litru.

Fiecare pasager are dreptul la o singură pungă și este de preferat ca lichidele să fie cel mult din seria șampon, gel de duș, cremă etc.

Autoritățile din toată lumea lucrează însă la un plan concret pentru eliminarea acestei limite. Mai exact, vorbim despre introducerea în circuit a unor echipamente moderne de scanare care să dezvăluie în timp real structura unui lichid şi cât de periculos este acesta.

Spre exemplu, este de aşteptat ca astfel de scannere fie montate pe aeroporturile din Bucureşti şi Cluj în prima jumătate a acestui an, urmând ca apoi să fie montate şi pe celelalte aeroporturi din ţară.

Totuși, puţină lume ştie există anumite produse care sunt exceptate de la limita impusă pentru lichidele cu care un pasager se poate îmbarca la bordul unui avion.

Dintre aceste produse sunt amintite medicamentele şi alimentele pentru sugari. Ele ar putea fi permise în cantităţi mai mari, însă există posibilitatea se solicite analizarea unor probe ori chiar prezentarea unor documente menite ateste este cu adevărat necesară prezenţa acestora strict la bordul avionului.

