„Tocmai am vizionat înregistrarea evenimentului care a avut loc în Minneapolis, Minnesota. Este un lucru oribil de urmărit.

Femeia care țipa era, evident, o agitatoare profesionistă, iar femeia care conducea mașina era foarte dezordonată, obstrucționând și opunând rezistență, apoi l-a lovit violent, voit și cu răutate pe ofițerul ICE, care pare să fi împușcat-o în autoapărare.

Pe baza înregistrării atașate, este greu de crezut că este în viață, dar acum se recuperează în spital. Situația este studiată în întregime, dar motivul pentru care se întâmplă aceste incidente este acela că Stânga Radicală amenință, atacă și vizează zilnic ofițerii noștri de aplicare a legii și agenții ICE.

Ei încearcă doar să facă treaba de a FACE AMERICA SIGURĂ. Trebuie să fim deoparte și să ne protejăm ofițerii de aplicare a legii de această mișcare a Stângii Radicale de violență și ură!

PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP”, a transmis președintele american.