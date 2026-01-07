22:31
Donald Trump: "Femeia care țipa era, evident, o agitatoare profesionistă"
„Tocmai am vizionat înregistrarea evenimentului care a avut loc în Minneapolis, Minnesota. Este un lucru oribil de urmărit.
Femeia care țipa era, evident, o agitatoare profesionistă, iar femeia care conducea mașina era foarte dezordonată, obstrucționând și opunând rezistență, apoi l-a lovit violent, voit și cu răutate pe ofițerul ICE, care pare să fi împușcat-o în autoapărare.
Pe baza înregistrării atașate, este greu de crezut că este în viață, dar acum se recuperează în spital. Situația este studiată în întregime, dar motivul pentru care se întâmplă aceste incidente este acela că Stânga Radicală amenință, atacă și vizează zilnic ofițerii noștri de aplicare a legii și agenții ICE.
Ei încearcă doar să facă treaba de a FACE AMERICA SIGURĂ. Trebuie să fim deoparte și să ne protejăm ofițerii de aplicare a legii de această mișcare a Stângii Radicale de violență și ură!
PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP”, a transmis președintele american.
22:23
Conflicte corp la corp între agenții ICE și populație
Străzile din Minneapolis au devenit scena unor conflicte corp la corp între agenții ICE și populație.
Imaginile surprinse arată cum autoritățile bruschează și atacă cu spray paralizant manifestanții care protestează pașnic după ce o femeie a fost ucisă de un ofițer.
22:05
Cetățenii din Minneapolis ard steagul Americii pe străzi, după ce o femeie a fost ucisă de un ofițer ICE
Situația în orașul Minneapolis a escaladat rapid. Oamenii își exprimă furia împotruva agenților ICE (Biroul de Emigrări), după ce un ofițer a impușcat fatal o femeie.
21:57
Reacția secretarului adjunct din cadrul Departamentului de Securitate Internă din administrația Trump
Tricia McLaughlin, secretar adjunct pentru afaceri publice al Departamentului de Securitate Internă, a fost una dintre primele persoane din administrația Trump care a confirmat informațiile despre incident.
Acesta a precizat că un agent ICE „temându-se pentru viața sa” a tras „focuri defensive”.
„Aceasta este consecința directă a atacurilor constante și a demonizării ofițerilor noștri de către politicienii care alimentează și încurajează atacurile rampante asupra forțelor de ordine”, a scris ea pe rețelele de socializare.
21:54
Tensiunile cresc la locul împușcăturilor mortale ale ICE din Minneapolis
21:41
O filmare cu încetinitorul a momentului în ofițerul deschide focul scoate la iveală noi detalii
Mai multe videoclipuri care surprind momentul în care agenții de imigrare au deschis focul asupra victimei au fost distribuite pe rețelele de socializare.
Videoclipurile, care sunt filmate din diferite puncte de observație, arată un SUV maro este parcat în mijlocul carosabilului și blochează o stradă rezidențială din Minneapolis.
Filmarea arată cum doi agenți ICE acostează vehiculul parcat pe stradă și îi ordonă femeii să coboare din mașină. Unul dintre agenți trage de mânerul ușii din partea șoferului.
În timp ce un agent trage de mânerul ușii, un altul este poziționat chiar în partea din față a vehiculului. Agentul respectiv deschide focul în timp ce femeia încearcă să plece la volanul mașinii.
21:37
Primarul din Minneapolis: "Victima nu încerca să lovească pe nimeni"
Primarul din Minneapolis a declarat în cadrul unei conferințe că victima nu încerca să „lovească pe nimeni”
Oficialii sunt întrebați dacă există căi legale pe care orașul sau statul le-ar putea lua ca răspuns la incident, în caz că se constată că împușcăturile au fost nejustificate.
Primarul Frey consideră că este nevoie de o anchetă. Acesta a adăugat că persoana care a fost ucisă nu încerca să „lovească pe nimeni”.
Șeful poliției de la Biroul de Arest Criminal din Minnesota face verificări pentru a afla dacă au fost încălcate legile statului.
Oficialii adaugă că forțele de ordine locale ar trebui să fie implicate în anchetă, alături de poliția federală.
21:22
Șeful Poliției din Minneapolis: "Sunt evident îngrijorat"
Șeful Poliției din Minneapolis a declarat că este îngrijorat de escaladarea situației.
„Sunt evident foarte îngrijorat că mi s-a spus că o femeie care stătea în mașina ei și bloca strada, dar care nu era ținta agenților, este acum moartă”, spune el.
Acesta atrage atențiacă nu cunoaște „circumstanțele exacte” ale incidentului. El adaugă că este „foarte îngrijorător” când cineva neînarmat într-un vehicul este împușcat, deși „uneori este justificat”, spune el.
21:17
Oamenii din Minneapolis atacă agenții ICE, după ce un ofițer a ucis o femeie
Orașul Minneapolis a fost cuprins de haos după ce o femeie a fost împușcată mortal în timp ce se afla în mașina personală de către un ofițer de la Biroul de Imigrări (ICE).
Mulțimea a început să se revolte împotriva agenților federali. Oamenii aruncă cu obiecte și strigă „nazist, nazist”.
Un agent federal de la Biroul de Imigrări (ICE) a împușcat mortal o femeie aflată în autoturismul personal, în Minneapolis, pe motiv că ar fi încercat să-i accidenteze pe ofițeri în timpul unei operațiuni, au anunțat autoritățile miercuri, transmite PBS.
Ofițerul de la Biroul de Imigrări (ICE) a împușcat-o în față pe femeia aflată la volanul unei mașini. Incidentul a avut loc într-un cartier rezidențial din Minneapolis, a declarat purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Securitate Internă, Tricia McLaughlin, într-un comunicat. Victima a murit la spital.
Incidentul marchează o escaladare dramatică a operațiunilor împotriva migranților din orașele importante din America sub administrația Trump.
Orașele Minneapolis și St. Paul au fost în alertă de când Departamentul pentru Securitate Internă din SUA a anunțat marți că a demarat o operațiune împotriva migranților, cu participarea a 2.000 de agenți și ofițeri.
Primarul din Minneapolis: „Terorizați oamenii”
Primarul din Minneapolis a reacționat dur la adresa ofițerilor, după uciderea femeii:
„ICE, ieșiți dracului din Minneapolis. Terorizați oamenii”
Casa Albă reacționează la declarațiile primarului: „Acestui ticălos ar trebui să-i fie rușine de el însuși.”
Casa Albă spune că primarul orașului Minneapolis „ar trebui să-i fie rușine de el însuși”
„Primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, spune că eroii ICE, care au îndepărtat mulțimi de infractori înrăiți de pe străzile din Minneapolis, nu sunt aici pentru a crea siguranță în acest oraș”, a întrebat un reporter.
„Acestui ticălos ar trebui să-i fie rușine de el însuși.”
Reprezentanții statului Minnesota sunt vizați de acuzații fraudă
Uciderea femeii are loc într-un context foarte delicat pentru statul Minnesota, unde se află orașul Minneapolis. În aceste zile, mai mulți oficiali sunt audiați de o Comisie de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA, condusă de republicani.
Reprezentanții statului Minnesota sunt acuzați de fraudă și utilizare abuzivă a fondurilor federale, transmite CNN.
Audierile de la Camera Reprezentanților au loc după ce videoclipul unui creator de conținut conservator a scos la iveală activități de fraudă în domeniul asistenței sociale din Minnesota. Ilegalitățile s-ar fi desfășurat de ani de zile.
Oficialii federali au înghețat ulterior plățile pentru îngrijirea copiilor către stat. Oficialii au la dispoziție până vineri să pună la dispoziție informații despre furnizorii și părinții care primesc fondurile respective.
Guvernatorul democrat Tim Walz și-a retras candidatura pentru realegere pe fondul controversei.