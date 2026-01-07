Prima pagină » Actualitate » Cum a reușit un chinez de 80 de ani să supraviețuiască unei căderi de la etajul 15 al blocului

07 ian. 2026, 21:26, Actualitate
Cum a reușit un chinez de 80 de ani să supraviețuiască unei căderi de la etajul 15 al blocului

Iată cum a reușit un chinez de 80 de ani supraviețuiască unei căderi de la etajul 15. Bătrânul a căzut de la apartamentul său aflat la etajul 15, însă a rămas agăţat pe cadrul metalic al unui vecin, întins pe spate și cu picioarele atârnând în aer. Astfel, uscătorul de rufe i-a salvat viața acestuia. Un agent de Securitate curajos a coborât apoi pe exteriorul clădirii şi a reuşit îl tragă pe pensionar în casă. Bătrânul a fost transportat apoi la spital, iar doctorii susțin că îşi va reveni complet.

Acest incident a avut loc într-un complex rezidenţial din oraşul Nanjing, capitala provinciei Jiangsu, scrie The Sun. Conform martorilor, bărbatul a căzut accidental de la etajul 15 al clădirii şi s-a oprit pe un suport metalic pentru uscarea hainelor, care era amplasat în exteriorul unui apartament de la etajul 7.

Dar impactul i-a salvat viața, însă l-a lăsat într-o poziţie extrem de periculoasă: întins pe spate, cu picioarele atârnând în gol, în vreme ce structura metalică părea poate să cedeze în orice moment sub greutatea sa.

Oamenii care s-au adunat la faţa locului au privit scena cu teamă, temându-se că suportul de haine se va rupe şi bărbatul va cădea în gol. Iar situaţia era și mai complicată deoarece apartamentul de la etajul 7 era nelocuit, iar barele metalice de protecţie de la ferestrele etajului 6 făceau imposibilă o intervenţie de jos în sus. Astfel că, singura variantă de salvare era din apartamentul de deasupra.

Cel care a intervenit și l-a salvat pe bătrân este Zhang Wei, de 32 de ani, şeful echipei de securitate a complexului rezidenţial. El a ajuns la faţa locului după ce a primit un apel de urgenţă şi a constatat bărbatul atârna în afara ferestrei de la etajul 7, fiind în pericol de a cădea.

Tânărul a scos rapid un furtun de incendiu dintr-un hidrant, şi l-a legat în jurul taliei. Cu ajutorul altor agenţi de pază şi al locatarului de la etajul 8, acesta s-a coborât cu grijă pe exteriorul clădirii, ţinându-se de pervaz şi coborând spre etajul inferior. Bărbatul de 80 de ani a rămas conştient pe tot parcursul intervenţiei. Zhang Wei a spus operaţiunea a durat aproximativ un minut, tocmai fiindcă riscul era foarte mare, atât pentru victimă, cât şi pentru el.

Operațiunea a fost însă un succes, iar un reprezentant al administraţiei clădirii a spus bărbatul este conştient şi continuă primească îngrijiri medicale în spital.

Cum este viața la -30 de grade Celsius fără centrală termică. Metodele ingenioase ale unui oraș din China pentru iernile viitorului

