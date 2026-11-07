Accident feroviar în Suceava. 11 vagoane cu cereale au lovit două locomotive în Dornești

11 vagoane ale CFR care transportau cereale au lovit două locomotive ce aparțineau unui alt operator, în stația Dornești de pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

Sâmbătă, la ora 12:02, în stația CF Vicșani, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași, în timpul operațiunilor de transbordare a cerealelor, un grup de 11 vagoane de marfă aparținând Global Grain Logistic s-a pus în mișcare necontrolat, deplasându-se în direcția stației Dornești. La ora 12:15, cele 11 vagoane au intrat pe linia 4 a stației Dornești, unde au lovit două locomotive aparținând unui alt operator de transport feroviar de marfă.

În urma impactului puternic locomotiva trenului care aparține de GFR a fost distrusă, iar mai multe vagoane au deraiat, dintre care două cu motorină.

Circulația trenurilor de călători nu a fost afectată

În urma impactului, mai multe vagoane au deraiat, iar unul dintre acestea s-a răsturnat. Cauzele pentru care cele 11 vagoane s-au pus în mișcare necontrolat nu sunt cunoscute deocamdată. Împrejurările producerii incidentului urmează să fie stabilite în cadrul unei investigații desfășurate de organismele competente.

Personalul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași urmărește situația și asigură, în limita atribuțiilor administratorului infrastructurii feroviare, coordonarea măsurilor necesare pentru gestionarea efectelor incidentului.

Circulația trenurilor de călători nu a fost afectată.