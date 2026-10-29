Accident feroviar în România. Un tren de călători a lovit o persoană, la Cluj. Ce s-a întâmplat cu victima

Un accident feroviar a avut loc în România, joi, 29 octombrie, în jurul orei 08:13. Incidentul a avut loc între stațiile Satu Mare Sud și General Gheorghe Avramescu, în proximitatea SRCF Cluj. Trenul R 4334, operat de CFR Călători, a lovit o persoană aflată pe linia de cale ferată.

Victima era în viață după impact, potrivit primelor informații. La fața locului erau așteptate echipajele medicale și autoritățile. Traficul feroviar poate înregistra întârzieri până la finalizarea intervenției și a cercetărilor, arată Știri de Cluj.

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CFR S.A. atrage atenția, prin campania „O clipă, o viață!”, asupra riscurilor din apropierea căii ferate. Traversarea este permisă doar prin locurile amenajate, iar accesul pe șine este interzis. Trenurile au nevoie de distanțe mari pentru a frâna.

Tragedie feroviară în Spania: 68 de morți și zeci de răniți

Cel puțin 64 de persoane au murit într-un accident feroviar produs miercuri dimineață, lângă gara Urda din Toledo. Alte 80 au fost rănite, dintre care 50 sunt în stare gravă. Autoritățile se tem că bilanțul victimelor ar putea crește, iar surse guvernamentale suspectează o eroare umană.

Un tren care circula de la Madrid spre Sevilla a lovit o altă garnitură oprită pe linie. Trenul staționat aparținea operatorului privat Iryo și avea 147 de pasageri la bord. Ministrul spaniol al Transporturilor, Óscar Puente, a declarat că garnitura s-a oprit din cauza unei defecțiuni informatice, iar controlul circulației a fost preluat de dispeceratul din Madrid.

În urma incidentului, Spania a declarat 3 zile de doliu național. De asemenea, circa 1.500 de persoane au protestat la Madrid și au cerut demisia premierului Pedro Sánchez. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a interveni.

„Toată Spania este în doliu. Durerea este imensă pentru cei afectați de tragedie”, a declarat Pedro Sánchez

Sute de salvatori au lucrat toată noaptea pentru a tăia vagoanele distruse și pentru a recupera victimele prinse sub resturi. Autoritățile au mobilizat drone și elicoptere pentru operațiunile de căutare și degajare.