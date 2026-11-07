O statuie gigantică a Papei Leon al XIV-lea a fost ridicată în Peru. Cât de înaltă este și ce simbolizează

O statuie gigantică a Papei Leon al XIV-lea a fost ridicată în Peru, în contextul turneului apostolic pe care Suveranul Pontif l-a început deja pe continentul sud-american.

Presa internațională scrie că papa Leon se întoarce acasă, pe continentul unde a petrecut două decenii ca preot misionar și păstor, vizitând Uruguayul, Argentina și a doua sa patrie, Peru.

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Călătoria care va avea loc în perioada 6-17 noiembrie este cea mai lungă și cea mai îndepărtată din timpul pontificatului său și are loc la doar trei săptămâni după ce Leon a suferit o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea unei tumori canceroase din plămânul drept.

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Pentru a marca vizita sa, autoritățile din Peru i-au ridicat Pontifului o statuie de 14 metri înălțime în parcul Niño Gaelito din Callao.

Opera de artă a fost realizată de sculptorul peruan Rafael Gutierrez, care o descrie drept cea mai mare statuie a Pontifului.

Statuia, care cântărește aproximativ trei tone, a fost transportată în două secțiuni de la atelierul în care a fost realizată până la locul de instalare, cu vedere spre Oceanul Pacific, în Callao, vineri dimineața.

În fața ei va fi dezvăluită și o pictură murală a papei Leon al XIV-lea, realizată de ziarul „El Comercio”.

Alegerea orașului Callao ca locație finală a acestui monument se datorează unei puternice legături spirituale și istorice. Înainte de a deveni cea mai înaltă autoritate a Bisericii Catolice, Robert Francis Prevost a ocupat funcția de administrator apostolic al diecezei de Callao între 2020 și 2021.

Papa Leon al XIV-lea a sosit în Uruguay, vineri, 6 noiembrie 2026. Acesta va rămâne acolo până pe 8 noiembrie, după care va vizita Argentina între 8 și 11 noiembrie.

În cea de-a treia etapă a turneului său sud-american, Suveranul Pontif va ajunge în Peru miercuri, 11 noiembrie 2026, unde își va încheia vizita apostolică pe data de 17 noiembrie. Potrivit Vatican News, aceasta este cea mai lungă călătorie apostolică de până acum a Papei Leon.

Sursă galerie foto: ANDINA/Juan Carlos Guzmán