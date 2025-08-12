12 AUGUST, calendarul zilei: Pete Sampras împlinește 54 de ani, Mario Balotelli 35/ Moare Florin Halagian

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 12 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Pete Sampras, considerat unul dintre cei mai mari jucători de tenis din toate timpurile, s-a născut pe 12 august 1971, în Washington, D.C., SUA. Supranumit “Pistol Pete” pentru serviciul său fulgerător și precizia loviturilor, Sampras a dominat tenisul masculin în anii ‘90. A câștigat 14 titluri de Grand Slam, un record la vremea sa (7 la Wimbledon, 5 la US Open și 2 la Australian Open). Stilul său era clasic, bazat pe jocul “serve-and-volley” și pe un mental de fier în momentele cheie. A încheiat șase sezoane consecutive (1993–1998) pe primul loc mondial, performanță unică în era ATP. Sampras s-a retras în 2003, după ce și-a încheiat cariera în glorie, câștigând ultimul său meci la US Open 2002 împotriva rivalului său istoric, Andre Agassi. În afara terenului, Sampras este cunoscut pentru firea sa rezervată și discretă. În 2000 s-a căsătorit cu actrița Bridgette Wilson, fostă Miss Teen USA, cu care are doi fii, Christian și Ryan.

Mario Balotelli, născut pe 12 august 1990 la Palermo, Italia, este unul dintre cei mai talentați și controversați atacanți ai fotbalului modern. De origine ghaneză, a fost adoptat de familia Balotelli și a crescut la Brescia, unde și-a început drumul în fotbal. Balotelli și-a făcut debutul profesionist la Inter Milano, câștigând trei titluri consecutive de Serie A și Liga Campionilor în 2010. A urmat transferul la Manchester City, unde a contribuit decisiv la câștigarea titlului din Premier League în 2012, fiind autorul celebrei pase către golul lui Sergio Agüero din ultima etapă. A mai jucat la AC Milan, Liverpool, Nice, Marseille, Brescia și Adana Demirspor, combinând momente de geniu cu episoade marcate de indisciplină. La echipa națională a Italiei, punctul său de vârf a fost Euro 2012, unde a marcat două goluri spectaculoase în semifinala cu Germania, ducând echipa în finală.

Născut pe 7 martie 1939, Florin Halagian a fost unul dintre cei mai longevivi și respectați antrenori din fotbalul românesc. Născut la București, a fost poreclit “Armeanul” datorită originilor sale armene și a rămas în istorie ca tehnicianul cu cele mai multe meciuri conduse în Liga I. Ca antrenor, Halagian a obținut rezultate remarcabile, câștigând trei titluri de campion al României (două cu FC Argeș, în 1972 și 1979, și unul cu Steaua, în 1985) și promovând sau consolidând numeroase echipe în prima ligă. A fost recunoscut pentru stilul direct, autoritar, dar și pentru abilitatea de a descoperi și promova tineri talentați, precum Nicolae Dobrin. Pe lângă cariera la cluburi, a avut două mandate la echipa națională a României, contribuind la pregătirea generației care avea să strălucească la începutul anilor ‘90. Moartea sa, pe 12 august 2019, a lăsat un gol în fotbalul românesc, fiind amintit ca un simbol al pasiunii și devotamentului pentru acest sport.

Nașteri 🎂

🎂1681: Vitus Bering 🇩🇰⛵️ explorator danez în serviciul Marinei Ruse, un căpitan-komandor cunoscut marinarilor ruși drept Ivan Ivanovici. El a fost primul european care a descoperit Alaska și Insulele Aleutine. Strâmtoarea Bering, Marea Bering, Insula Bering, Ghețarul Bering și Puntea Bering poartă numele exploratorului

🎂1816: Ion Ghica 🇷🇴🗣✒️ Economist, matematician, scriitor, pedagog, diplomat și om politic, a fost cel de-al cincilea prim-ministru de cinci ori

🎂1887: Erwin Schrödinger 🇦🇹🔬 laureat al premiului Nobel pentru fizică în 1933, unul din părinții fizicii cuantice

🎂1888: Radu Portocală 🇷🇴🗣 avocat, deputat, specialist în finanțe maritime, ministru, om politic liberal, primar al Brăilei și senator român, una din multele victime a regimului comunist. A sfârșit în închisoarea de la Sighet

🎂1916: Ioan Dicezare 🇷🇴🛩 as al aviației de vânătoare române în timpul celui de al Doilea Război Mondial

🎂1935: John Cazale 🇺🇸🎬 În cariera sa de doar șase ani a apărut în cinci filme, toate nominalizate la Oscar pentru cel mai bun film: Nașul, The Conversation, Nașul: Partea a II-a, Dog Day Afternoon și The Deer Hunter, fiind singurul actor cu această distincție

🎂1939: George Hamilton 🇺🇸🎬

🎂1949: Mark Knopfler 🇬🇧🎸chitarist Dire Straits

🎂1954: François Hollande 🇫🇷🗣 președinte al Franței

🎂1971: Pete Sampras 🇺🇸🥎 S-a menținut timp de șase ani în poziția întâi a clasamentelor mondiale ATP. 14 titluri de Grand Slam

🎂1972: Marius Florea Vizante 🇷🇴🎬

🎂1975: Casey Affleck 🇺🇸🎬 Oscar cel mai bun actor (2017) pentru Manchester by the Sea

🎂1981: Djibril Cissé 🇫🇷⚽️

🎂1983: Klaas-Jan Huntelaar 🇳🇱⚽️

🎂1988: Tyson Fury 🇬🇧🥊

🎂1990: Mario Balotelli 🇮🇹⚽️

🎂1992: Cara Delevingne 🇬🇧💃🏼 În 2014, s-a clasat pe locul 6 în topul modelelor după venituri în acel an, cu câștiguri de $3,5 milioane. Tot în 2014, Delevingne s-a clasat pe locul 13 în topul „cele mai dorite femei” realizat de AskMen

🎂1998: Stefanos Tsitsipas 🇬🇷🥎

Decese 🕯

🕯️30 î.Hr.: Cleopatra a VII-a ultimul conducător al Regatului Ptolemeic din Egipt, regină și faraon

🕯️1827: William Blake 🇬🇧✒️🎨 poet, vizionar, pictor și gravor. A trăit aproape toată viața în sărăcie și a murit în timp ce încă lucra la gravuri (cele ce ilustrau Divina Comedie a lui Dante)

🕯️1933: Alexandru Philippide 🇷🇴✒️ lingvist și filolog În 1898, a început să lucreze la un dicționar românesc; până în 1906, el și echipa sa finalizaseră primele patru litere ale alfabetului înainte ca alții să preia sarcina

🕯️1955: Thomas Mann 🇩🇪✒️ unul dintre marii scriitori ai secolului al XX-lea, laureat Nobel pentru Literatură, 1929

🕯️1965: Constantin Kirițescu 🇷🇴🦎 om de știință, zoolog, publicist și istoric a realizat inventarul faunistic al reptilelor și amfibienilor din România, schițând zoogeografia lor

🕯️1982: Henry Fonda 🇺🇸🎬 În 1982 a câștigat Oscar pentru cel mai bun actor pentru rolul din Pe lacul auriu, în care a jucat alături fiica lui, Jane Fonda, și de Katharine Hepburn

🕯️1989: William Bradford Shockley 🇬🇧🇺🇸📻 Împreună cu John Bardeen și Walter Houser Brattain, Shockley a inventat tranzistorul, invenție pentru care cei trei au primit în 1956 Premiul Nobel pentru Fizică

🕯️2014: Lauren Bacall 🇺🇸🎬 Părinții ei erau evrei imigranți, ale căror familii proveneau din România și Belarus. A fost căsătorită cu actorul Humphrey Bogart până la moartea prematură a acestuia. A decedat în urma unui accident cerebral

🕯️2017: Tudor Postelnicu 🇷🇴 general român, șef al Securității și ministru de interne în timpul dictaturii lui Nicolae Ceaușescu

🕯️2019: Florin Halagian 🇷🇴⚽️ antrenorul care are cele mai multe meciuri în Liga I, 878

🕯️2022: Wolfgang Petersen 🇩🇪🎥 In the Line of Fire (1993, Clint Eastwood), Air Force One (1997, Harrison Ford), The Perfect Storm (2000, George Clooney), Troia (2004, Brad Pitt, Eric Bana și Orlando Bloom), Poseidon (2006, Kurt Russell)

Evenimente📋

📋🙋🏻 Ziua internaţională a tineretului; marcată din 2000, pentru a recunoaşte eforturile tinerilor în îmbunătăţirea societăţii şi a activa implicarea lor în rezolvarea problemelor globale ale umanităţii

Calendar 🗒

🗒678: Prin tratatul arabo-bizantin s-a pus capăt, temporar, atacurilor anuale ale flotei arabe asupra Constantinopolului

🗒1099: Prima cruciadă s-a încheiat odată cu bătălia de la Ascalon și cu retragerea forțelor fatimide în Egipt

🗒1323: Este semnat Tratatul de la Nöteborg între Suedia și Republica Novgorod, care reglementează pentru prima dată granița dintre cele două țări

🗒1492: Cristofor Columb ajunge în Insulele Canare în primul său voiaj spre Lumea Nouă

🗒1851: Inventatorul american Isaac Singer primește un brevet pentru mașina sa de cusut, o mașinărie revoluționară, practică si eficientă

🗒1871: Înființarea Cabinetului numismatic al Academiei Române, prin donațiile lui Al. Papiu Ilarian și V.A. Urechia

🗒1883: Ultima zebră Cvaga (Quagga) a murit într-o grădină zoologică din Amsterdam. Era răspândită numai în sudul Africii, de-a lungul râului Vaal. Ultimul exemplar văzut în stare liberă a murit în 1872

🗒1908: Primul model al mașinii Ford „T” a ieșit pe porțile uzinei din Detroit. A revoluționat istoria automobilului, anul 1908 fiind anul în care automobilul a devenit accesibil publicului larg. Producția Modelului T a început la 27 septembrie 1908

🗒1914: Regatul Unit declară război Austro-Ungariei; țările Imperiului britanic îi urmează exemplul

🗒1949: 18 state au semnat Convențiile de la Geneva

🗒1952: Noaptea poeților asasinați: Treisprezece proeminenți intelectuali evrei sunt uciși la Moscova

🗒1981: Primul calculator personal IBM, modelul 5150, intră pe piață. IBM era înainte de 1981 un gigant în domeniul IT, producând în mare parte doar supercalculatoare pentru aplicaţii industriale, aceştia nefiind interesaţi iniţial în piaţa calculatoarelor personale

🗒1990: Paleontologul american Sue Hendrickson descoperă un specimen de schelet fosilizat de Tyrannosaurus rex în Dakota de Sud. Este cel mai complet și cel mai bine păstrat schelet de acest fel până în prezent

🗒2000: Submarinul nuclear rusesc Kursk a explodat și s-a scufundat în Marea Barents în timpul unui exercițiu militar

🗒2021: Conform rezultatelor recensământului din 2020 din SUA, populația americanilor albi scade pentru prima dată din 1790, la 61,6%

