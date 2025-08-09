Prima pagină » Actualitate » 9 AUGUST, calendarul zilei: Marcy din serialul „Familia Bundy” împlinește 67 de ani, Eric Bana 57/ Este ucisă Sharon Tate

Elena Stănică-Ezeanu
09 aug. 2025, 07:15, Actualitate
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 9 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Amanda Bearse, născută pe 9 august 1958 în Winter Park, Florida, este o actriță şi regizoare americană, cunoscută mai ales pentru rolul Marcy Rhoades/D’Arcy în popularul sitcom Married… with Children (1987-1997). A debutat pe micile ecrane în telenovela All My Children și a atras atenția publicului în filmul horror Fright Night (1985). În timpul filmărilor pentru Married… with Children, Bearse a început să regizeze, semnând peste 30 de episoade ale serialului, iar ulterior a regizat mai mult de 90 de episoade pentru producții precum Reba, Mad TV, Dharma & Greg și The Jamie Foxx Show. În 1993, și-a declarat public orientarea lesbiană, devenind una dintre primele actrițe dintr-un serial de primetime care a făcut acest pas. Este căsătorită cu Carrie Schenken din 2010, împreună având o fiică, Zoe. În ultimii ani, Bearse a revenit pe ecran în filme precum Bros (2022) și Tapawingo (2023) și a lucrat în teatru.

Eric Bana, născut pe 9 august 1968 în Melbourne, Australia, și-a început cariera ca şi comedian și actor de televiziune, făcându-se remarcat în serialul australian de comedie Full Frontal. Trecerea sa spre roluri dramatice a avut loc odată cu filmul Chopper (2000), unde a interpretat memorabil rolul criminalului Mark „Chopper” Read. Bana a jucat în producții precum Black Hawk Down, un film de război intens, şi Hulk, unde a fost protagonistul Bruce Banner în adaptarea Marvel. Alte roluri notabile includ Achilles, în epopeea istorică Troy, și agentul Mossad Avner Kaufman, în thrillerul Munich, regizat de Steven Spielberg. Eric Bana a lucrat și ca producător și voce în diverse documentare, arătând o latură pasionată pentru istorie și explorare. În viața personală, este căsătorit și are doi copii.

Sharon Tate s-a născut pe 24 ianuarie 1943, în Dallas, Texas, și a devenit una dintre cele mai promițătoare actrițe și modele ale anilor ‘60. După ce a studiat actoria la Los Angeles, a început să apară în reclame și roluri mici în filme și seriale TV. Primul său rol important a fost în comedia horror The Fearless Vampire Killers (1967), regizat de Roman Polanski, pe care l-a plăcut și cu care s-a căsătorit în 1968. Cea mai cunoscută apariție a ei este în filmul Valley of the Dolls (1967). Sharon Tate era cunoscută nu doar pentru frumusețea și talentul ei, ci și pentru personalitatea sa liberă și nonconformistă, surprinsă și în filmul Once Upon a Time in Hollywood (2019) al lui Quentin Tarantino. Pe 9 august 1969, în timp ce era însărcinată în opt luni, Sharon Tate și alți patru oameni au fost uciși brutal în casa sa din Los Angeles de un grup de membri ai sectei conduse de Charles Manson. Asasinatul ei a șocat întreaga lume și a marcat un moment întunecat în cultura americană.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1776: Amedeo Avogadro 🇮🇹⚗️ a emis așa numita „ipoteză moleculară”, potrivit căreia două volume egale din orice gaze, aflate la aceeași presiune și temperatură, conțin același număr de molecule
🎂1871: Leonid Andreev 🇷🇺✒️ lider al mișcării expresioniste în literatura rusă, unul dintre cei mai de succes scriitori ruși dintre anii 1902 – 1914
🎂1938: Rod Laver 🇦🇺🥎 unul dintre cei mai mari tenismeni din istorie, fost numărul 1 mondial între 1964 și 1970, acoperind patru ani înainte și trei ani după începutul așa numitei Open Era din 1968
🎂1938: Otto Rehhagel 🇩🇪⚽️ Ca antrenor, a cunoscut cele mai mari succese la Werder Bremen, cu care a câștigat două titluri de campion al Germaniei și Cupa Cupelor, iar alături de echipa națională a Greciei a devenit campion european în 2004
🎂1939: Romano Prodi 🇮🇹🗣 politician
🎂1948: Antonie Iorgovan 🇷🇴⚖️ supranumit „Părintele Cons­tituției”, deoarece, fiind singurul senator independent, a îndeplinit funcția de Președinte a Adunării Constituante. A decedat la 59 de ani, infarct
🎂1953: Amanda Bearse 🇺🇸🎬 Marcy Rhodes din Married With Children (Familia Bundy)
🎂1957: Melanie Griffith 🇺🇸🎬
🎂1960: Viorel Turcu 🇷🇴⚽️ A câștigat de trei ori titlul de campion al României cu trei echipe diferite: FC Argeș, Dinamo și Steaua. A decedat la 60 de ani
🎂1963: Whitney Houston 🇺🇸🎤 a lansat șapte albume de studio și trei albume coloane sonore de film, toate având certificare diamant, multi-platină, platină sau aur. Singura artistă care a avut șapte hituri consecutive pe locul 1 în Billboard Hot 100 („Saving All My Love for You”, „How Will I Know”, „Greatest Love of All”, „I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)”, „Didn’t We Almost Have It All”, „So Emotional” și „Where Do Broken Hearts Go”)
🎂1964: Dumitru Stângaciu 🇷🇴⚽️ câștigător al Cupei Campionilor Europeni în 1986, și al Supercupei Europei, 1987, cu Steaua
🎂1968: Gillian Anderson 🇺🇸🎬 a ajuns să fie foarte cunoscută ca personajul agent FBI Dana Scully, partenera agentului Fox Mulder (interpretat de David Duchovny) din Dosarele X
🎂1968: Eric Bana 🇦🇺🎬 cel mai cunoscut pentru rolurile din Chopper, Black Hawk Down, Hulk sau pentru interpretarea lui Hector în Troia
🎂1972: Juanes (Juan Esteban Aristizábal Vásquez) 🇨🇴🎤 La camisa negra (2004)
🎂1973: Filippo Inzaghi 🇮🇹⚽️ Poreclit de către fanii clubului Milan canibalul, Inzaghi este cel mai bun marcator al clubului italian în cupele europene, cu 43 de goluri
🎂1985: Anna Kendrick 🇺🇸🎬 nominalizată la premiile Tony, Globul de Aur și Oscar
🎂1990: Bill Skarsgård 🇸🇪🎬 It (2017, 2019), Barbarian (2022), Nosferatu (2024)
🎂1994: King Von 🇺🇸🎤 rapper Decedat la 26 de ani, omor prin împușcare

Decese 🕯

🕯️1601: Mihai Viteazul 🇷🇴♛ Figura lui Mihai Viteazul a ajuns în panteonul național românesc după ce a fost recuperată de istoriografia românească a secolului al XIX-lea, un rol important jucându-l opul Românii supt Mihai-Voievod Viteazul al lui Nicolae Bălcescu
🕯️1962: Hermann Hesse 🇩🇪✒️ Este faimos pentru romanele sale Lupul de stepă (Der Steppenwolf, 1927), Jocul cu mărgele de sticlă (Das Glasperlenspiel, 1943), Narcis și Gură de aur (Narcis und Goldmund, 1930) și Siddhartha
🕯️1969: Sharon Tate 🇺🇸🎬 fiind în a noua lună de sarcină, a fost ucisă în propria sa casă de membrii cultului „Familia” condus de Charles Manson. Împreună cu ea sunt uciși alți patru prieteni aflați în vizită. Avea doar 26 de ani. Sharon Tate avea obiceiul de a merge desculță în public, iar atunci când mergea la restaurante cu regula „fără încălțăminte, fără servire”, își punea o bandă elastică în jurul gleznelor, prefăcându-se că poartă sandale. Acest aspect al personalității ei a fost redat în filmul „Once Upon a Time in Hollywood”, regizat de Quentin Tarantino
🕯️1969: Constantin I. Parhon 🇷🇴🩺 demnitar comunist, medic endocrinolog și neuropsihiatru, a îndeplinit funcția de președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale (șeful statului) în perioada 13 aprilie 1948 – 2 iunie 1952
🕯️1969: Cecil Frank Powell 🇬🇧📯 fizician, laureat al Premiul Nobel
🕯️1975: Dmitri Dmitrievici Șostakovici 🇷🇺🎼 considerat unul dintre cei mai importanți compozitori ai secolului al XX-lea. Spre sfârșitul vieții sale a avut probleme cronice de sănătate dar nu a renunțat la fumat și vodcă. Începând cu 1958 a suferit o condiție tot mai debilitantă care i-a afectat mâna dreaptă, ceea ce l-a forțat să renunțe la activitatea sa de pianist, iar în 1965 a fost diagnosticat cu poliomielită. În anul următor a suferit un atac de cord și încă unul în 1971, câteva căzături i-au afectat ambele picioare. A decedat în urma unui cancer pulmonar, la 68 de ani
🕯️1991: Cella Delavrancea 🇷🇴✒️ prozatoare, fiica lui Barbu Ștefănescu Delavrancea. În 1909 Ion Luca Caragiale scria despre ea: „Un copil minune, Cella Delavrancea, care domesticește un monstru sălbatic: Arta”

Evenimente📋

📋🦓🌳 Ziua internaţională a grădinilor zoologice şi parcurilor
📋🇸🇬 Ziua națională a statului Singapore, independența față de Malaezia (1965)

Calendar 🗒

🗒378: Bătălia de la Adrianopol. Armata romană a fost înfrântă de vizigoți. Împăratul Valens este ucis împreună cu peste jumătate din armata sa. Prima afirmare a cavaleriei pe câmpul de luptă
🗒1173: A început construcția unei clopotnițe care avea să devină Turnul înclinat din Pisa
🗒1483: Deschiderea Capelei Sixtine din Roma
🗒1803: Inventatorul american Robert Fulton a testat o barcă cu aburi experimental, pe fluviul Sena, la Paris. Barca, cu o lungime de 20,1 m, lățime de 2,4 m și o viteză între 4,8 și 6,4 km/h, s-a scufundat. Napoleon Bonaparte nu credea că motorul cu aburi are un viitor
🗒1842: Se semnează Tratatul Webster-Ashburton, care stabilește granița dintre Statele Unite și Canada la est de Munții Stâncoși
🗒1896: Pionierul aviației Otto Lilienthal se prăbușește în timpul unui zbor la Stölln am Gollenberg din Havelland și moare a doua zi din cauza rănilor sale
🗒1941: Întâlnirea Roosevelt – Churchill din Insulele Newfoundland. A fost adoptată Carta Atlanticului
🗒1942: Liderul indian Mahatma Gandhi este arestat în Bombay de forțele britanice
🗒1945: Nagasaki este devastat atunci când o bombă atomică, denumită Fat Man, este aruncată din B-29 Bockscar. 39.000 de persoane au fost ucise
🗒1965: Parlamentul Malaeziei votează secesiunea Singaporelui de această țară. Astfel, Singapore devine unicul stat din lume care și-a dobândit independența fără voia sa
🗒1974: Richard Nixon demisionează din funcția de președinte al SUA în urma scandalului Watergate. Vicepreședintele Gerald Ford devine președinte
🗒1990: Anexarea Kuweitului de către Irak este declarată nulă și neavenită de către Consiliul de Securitate al ONU. Acesta solicită retragerea imediată a armatei irakiene din țară
🗒1999: Președintele rus Boris Elțîn îl numește pe Vladimir Putin în funcția de prim-ministru al Rusiei
🗒2020: Aleksandr Lukașenko câștigă al șaselea mandat de președinte al Belarusului cu un scor de 79,7%. Valul de nemulțumiri privind falsificarea alegerilor este reprimat brutal

