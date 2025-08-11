11 AUGUST, calendarul zilei: Chris Hemsworth împlinește 42 de ani/ Se sting Robin Williams și Anne Heche

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 11 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Chris Hemsworth, născut pe 11 august 1983 în Melbourne, Australia, este un actor cunoscut la nivel global, mai ales pentru rolul său Thor, zeul tunetului din universul cinematografic Marvel. Cu un fizic impunător, carismă naturală și talent actoricesc, Hemsworth a devenit rapid una dintre cele mai populare figuri de la Hollywood. Și-a început cariera în televiziunea australiană, jucând în serialul de succes Home and Away, dar consacrarea internațională a venit în 2011, odată cu lansarea filmului Thor. De atunci, a apărut în numeroase blockbustere, precum The Avengers, Snow White and the Huntsman, Rush și Extraction. Pe plan personal, Chris este căsătorit cu actrița și modelul spaniol Elsa Pataky, iar împreună au trei copii. Familia locuiește în Australia, unde actorul promovează un stil de viață echilibrat, sportiv și conectat la natură. Hemsworth este implicat în acțiuni caritabile și în proiecte de wellness, fiind și fondatorul aplicației de fitness “Centr”.

Robin Williams, născut pe 21 iulie 1951 în Chicago, SUA, a fost unul dintre cei mai îndrăgiți actori și comedianți ai tuturor timpurilor. Cunoscut pentru umorul său exploziv, spontaneitatea genială și capacitatea de a emoționa profund, Williams a lăsat o amprentă profundă în lumea cinematografiei. Și-a început cariera ca stand-up comedian și a devenit cunoscut odată cu rolul extraterestrului Mork din serialul Mork & Mindy (1978-1982). A urmat o serie de filme memorabile, precum Dead Poets Society (1989), Good Morning, Vietnam (1987), Mrs. Doubtfire (1993), Patch Adams (1998), Jumanji (1995) și Good Will Hunting (1997), pentru care a câștigat un Premiu Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar. În viața personală, s-a confruntat cu probleme de sănătate mintală, iar moartea sa la doar 63 de ani, pe 11 august 2014, a șocat întreaga lume. După deces, s-a aflat că suferea de o formă severă de demență cu corpi Lewy.

Anne Heche, născută pe 25 mai 1969 în Aurora, Ohio, a fost o actriță americană apreciată pentru intensitatea cu care și-a interpretat rolurile. Și-a început cariera în anii ‘80, obținând recunoaștere pentru rolul dublu din telenovela Another World, pentru care a câștigat un Daytime Emmy Award. A urmat o ascensiune rapidă la Hollywood în anii ‘90, cu apariții în filme de succes precum Donnie Brasco, Volcano, Six Days, Seven Nights și Psycho, remake-ul controversat al clasicului lui Hitchcock. Pe plan personal, Heche a fost adesea în centrul atenției, mai ales datorită relației sale cu prezentatoarea Ellen DeGeneres, una dintre primele relații lesbiene asumate public în industria de la Hollywood la acea vreme. A avut ulterior doi copii, din relații diferite. Anne Heche s-a confruntat de-a lungul vieții cu traume, abuzuri în copilărie și probleme de sănătate mintală, aspecte pe care le-a discutat deschis în autobiografia sa. Pe 5 august 2022, a suferit un grav accident de mașină, iar după câteva zile în comă, a fost declarată decedată pe 11 august 2022, la vârsta de 53 de ani.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1900: Ștefan Lupașcu (Lupasco) 🇷🇴🇫🇷✒️ filosof român stabilit în Franța

🎂1930: Teodor Mazilu 🇷🇴✒️ dramaturg, autor de piese de teatru și scheciuri pentru televiziune

🎂1943: Pervez Musharraf 🇵🇰✩ general și politician pakistanez

🎂1950: Steve Wozniak 🇺🇸⌨️ inginer, cofondator al companiei Apple

🎂1953: Hulk Hogan 🇺🇸💪🏻 wrestler

🎂1968: Anna Gunn 🇺🇸🎬 Breaking Bad (2008 – 2013)

🎂1981: Grasu XXL (Dragoș Nichifor) 🇷🇴🎤 rapper

🎂1983: Chris Hemsworth 🇦🇺🎬 cel mai bine cunoscut pentru rolul lui Thor

🎂1989: Úrsula Corberó 🇪🇸🎬 La casa de papel

Decese 🕯

🕯️1456: Iancu de Hunedoara 🇷🇴♛ ban al Severinului, voievod al Transilvaniei, guvernator al Ungariei A murit de ciumă, la 49 de ani

🕯️1464: Nicolaus Cusanus 🇩🇪✒️ învățat german, savant multilateral, filosof și teolog, jurist, astronom și matematician, considerat drept cea mai importantă personalitate în cultura europeană a secolului al XV-lea

🕯️1857: Marshall Hall 🇬🇧🩺 fiziolog, primul care va studia reflexele

🕯️1911: Alexandru Bibescu 🇷🇴✒️ om de litere, a activat ca poet, lingvist, eseist și muzician

🕯️1919: Andrew Carnegie 🇺🇸💵 om de afaceri și filantrop Succesul societății sale, Carnegie Steel, este legat de capacitatea acesteia de a produce o mare cantitate și la preț redus șine de cale ferată, aflate la mare cerere în acea perioadă

🕯️1939: Jean Bugatti 🇩🇪🇫🇷🏁 inginer, șofer de teste și stilist de automobile. La 30 de ani a suferit un accident fatal în urma evitării unui biciclist turmentat care se năpustise în fața mașinii și apoi ciocnirii de un copac la o viteză de peste 200 km/h

🕯️1956: Jackson Pollock 🇺🇸🎨 unul din exponenții majori ai expresionismului abstract. A murit la 44 de ani, accident rutier

🕯️1961: Ion Barbu (pseudonimul literar al lui Dan Barbilian) 🇷🇴✒️ poet și matematician Riga Crypto și lapona Enigel

🕯️2014: Robin Williams 🇺🇸🎬 Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul din Good Will Hunting (1998), alte trei nominalizări. A decedat la 63 de ani, sinucidere prin spânzurare

🕯️2020: Oliviu Gherman 🇷🇴🗣

🕯️2022: Anne Heche 🇺🇸🎬 a murit la 53 de ani (2022), la o săptămână după ce fusese grav rănită într-un accident de mașină

Calendar 🗒

🗒106: O diplomă militară romană, descoperită la Porolissum, atesta că, la această dată, se constituise provincia romană imperială Dacia

🗒1315: Marea Foamete din Europa devine atât de îngrozitoare încât chiar și regele Angliei are dificultăți în a cumpăra pâine pentru el și anturajul său

🗒1690: Victoria coaliției otomano-tătaro-muntene conduse de Constantin Brâncoveanu în Bătălia de la Zărnești, împotriva armatelor imperiale comandate de generalul Donat Heissler. Coaliția îl impune pe Imre Thököly în funcția de principe al Transilvaniei

🗒1804: Francisc al II-lea își asumă titlul de primul împărat al Austriei

🗒1914: Franța declară război Austro-Ungariei

🗒1934: Primii prizonieri federali au fost închiși în Alcatraz, SUA

🗒1984: Ronald Reagan, în timpul campaniei electorale pentru realegerea sa, glumește la microfon în timp ce se pregătea pentru a se adresa la radio public național, spunând că a ordonat bombardarea în cinci minute a URSS. Gluma produce iritare la Moscova

🗒1999: Ultima eclipsă totală de Soare din secolul XX vizibilă în România; București, singura capitală europeană situată pe linia centrală a benzii de totalitate, s-a aflat în zona de maximum la 14:07, ora locală

🗒2003: NATO preia comanda forței de menținere a păcii în Afganistan, marcând prima operațiune majoră în afara Europei în istoria sa de 54 de ani

