12 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Daniela Gyorfi și Hugh Jackman împlinesc 57 de ani/ Rusia anexează Moldova și Țara Românească

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 12 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Daniela Gyorfi s-a născut pe 12 octombrie 1968 în București și este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică de petrecere din România, având rădăcini maghiare. A urmat Liceul “George Enescu” și Școala Populară de Artă. Debutul ei a avut loc la Festivalul de la Mamaia, în 1991, unde a câștigat premiul II la secțiunea “Interpretare”. Pe parcursul carierei, Daniela și-a diversificat stilurile muzicale, interpretând piese pop, dance, manele și muzică de petrecere. A lansat numeroase melodii care au ajuns hituri. În viața personală, este într-o relația cu George Tal şi împreună au o fiică, Maria. Stilul ei a fost considerat provocator şi non‑conformist, apariții îndrăznețe, pictoriale, care i‑au atras atât vizibilitate, cât şi critici. Ea a recunoscut că unele decizii din trecut (de exemplu, un pictorial Playboy) i-au adus “deservicii”.

Hugh Jackman, născut pe 12 octombrie 1968 în Sydney, Australia, este unul dintre cei mai versatili și apreciați actori. De-a lungul carierei sale, a dovedit un talent remarcabil atât în filme de acțiune, cât și în musicaluri sau drame emoționante. A devenit faimos la nivel mondial datorită rolului Wolverine din seria X-Men, pe care l-a interpretat timp de aproape 20 de ani. A strălucit în producții precum Les Misérables (pentru care a primit un Glob de Aur) și The Greatest Showman, film care a devenit un fenomen muzical global. Pe lângă film, are o carieră solidă pe scenă, câștigând un premiu Tony pentru rolul principal în musicalul The Boy from Oz. Este cunoscut pentru carisma sa, vocea puternică și energia debordantă în spectacole live. A fost căsătorit timp de 27 de ani cu actrița Deborra-Lee Furness, alături de care a crescut doi copii adoptați. Cei doi au anunțat despărțirea lor amiabilă în 2023. Hugh Jackman rămâne un simbol al profesionalismului, al pasiunii pentru artă și al echilibrului între celebritate și viață personală.

În anul 1808, împăratul Napoleon I al Franței și țarul Alexandru I al Rusiei au semnat o convenție secretă prin care Franța recunoștea ocupația rusă asupra Moldovei și Țării Românești, aflate sub suzeranitate otomană. Acest acord a fost încheiat în contextul războiului ruso-turc (1806–1812) și al echilibrului fragil stabilit între marile puteri europene. Napoleon, interesat de alianța cu Rusia împotriva Angliei, a consimțit, prin convenția semnată la Erfurt, să nu se opună anexării acestor teritorii de către Imperiul Rus. Deși anexarea efectivă nu a avut loc imediat, acest act a marcat o etapă importantă în procesul de izolare diplomatică a Imperiului Otoman și de creștere a influenței rusești în spațiul românesc. În final, prin Pacea de la București (1812), Rusia a anexat Basarabia, partea estică a Moldovei, în timp ce restul Moldovei și Țara Românească au revenit formal sub suzeranitatea otomană, dar sub ocupație rusească temporară. Convenția din 1808 a rămas un exemplu al modului în care marile imperii își împărțeau sferele de influență fără consultarea popoarelor afectate.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1894: Elisabeta a României 🇷🇴♛ fiica Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria Fire sensibilă și capricioasă, extrem de cultivată, a rămas în amintirea contemporanilor săi ca o adevărată enigmă

🎂1935: Luciano Pavarotti 🇮🇹🎼 Legendă a muzicii de operă, a fost singurul tenor care a vândut mai mult de 100 de milioane de înregistrări

🎂1949: Carlos Șacalul (Ilich Ramírez Sánchez) 🇻🇪🆘 Botezat după Vladimir Ilici Lenin de către tatăl său marxist, venezuelan condamnat în Franța la închisoare pe viață pentru zeci de asasinate, terorism internațional și alte crime, a colaborat cu organizații comuniste, naționaliste palestiniene și islamiste. După sfârșitul Războiului Rece și prăbușirea regimurilor comuniste care l-au sprijinit și subvenționat, Carlos, care a devenit musulman, și-a dus o viață în condiții de lux în diferite state arabe. În 1994, obez datorită alcoolismului, s-a internat într-un spital sudanez pentru o aspirație de grăsime și, după ce a fost adormit, a fost predat francezilor. În Franța, el ispășește o condamnare la închisoare pe viață

🎂1968: Daniela Gyorfi 🇷🇴🎤 În 1991 a avut loc prima sa apariție din cariera muzicală. A participat la festivalul de la Mamaia, unde a obținut premiul II la secțiunea “Interpretare”.

🎂1968: Hugh Jackman 🇦🇺🇬🇧🎬

🎂1971: Ionel Gane 🇷🇴⚽️

🎂1982: Paweł Golański 🇵🇱⚽️ a jucat 3 ani la Steaua

Decese 🕯

🕯️1863: Andrei Mureșanu 🇷🇴✒️ poet S-a numărat între conducătorii Revoluției din 1848, ca membru în delegația Brașovului la Adunarea de la Blaj, în mai 1848. Poemul său Un răsunet, scris la Brașov pe melodia anonimă a unui vechi imn religios (Din sânul maicii mele), poem denumit ulterior Deșteaptă-te, române!, a devenit imn revoluționar – fiind numit de Nicolae Bălcescu „Marseilleza românilor”. În 1990 Deșteaptă-te, române! a devenit imnul de stat al României

🕯️1870: Robert Lee 🇺🇸☆ unul dintre cei mai respectați generali din istoria militară americană, comandantul armatei sudiste în timpul Războiului de secesiune american

🕯️1924: Anatole France 🇫🇷✒️ Nobel pentru Literatură în 1921

🕯️1997: John Denver 🇺🇸🎤 cunoscut publicului din România indirect prin faimoasa interpretare a melodiei „Country roads” („Drumuri de țară”) de către Gil Dobrică în varianta intitulată „Hai acasă”. A murit în accident de avion la 53 de ani

🕯️2011: Dennis Ritchie 🇺🇸🖥 unul dintre pionierii tehnologiei informației. A dezvoltat împreună cu Ken Thompson și alți programatori prima versiune a sistemului de operare UNIX la AT&T Bell Labs și a scris primul Unix Programmer’s Manual (1971). Împreună cu Thompson și Brian Kernighan a dezvoltat limbajul de programare C

🕯️2020: Ion Predescu 🇷🇴⚖️ jurist și politician, judecător al Curții Constituționale a României, în perioada 2004-2013

🕯️2020: Conchata Ferrell 🇺🇸🎬 Berta din Two and a Half Men

🕯️2021: Marcel Petrișor 🇷🇴✒️ fost deținut politic între 1952 și 1964. Ultima carte publicată: Cumplite încercări, Doamne! Din Casimca Jilavei în Zarca Aiudului

Evenimente📋

📋🇷🇴 Ziua Orașului Oradea

📋🇪🇸 Spania: sărbătoare națională. „Ziua Hispanității”

Calendar 🗒

🗒1449: Bătălia de la Tămășeni, pe Siret. Cu sprijinul lui Iancu de Hunedoara, Bogdan al II–lea devine domn al Moldovei

🗒1492: Cristofor Columb a acostat în Insulele Bahamas, crezând că a ajuns în Asia de Est și nerealizând că a ajuns în apropierea coastelor Americii

🗒1518: Începe interogarea lui Martin Luther de către trimisul papal, cardinalul Thomas Cajetan, interogare care s-a încheiat la 14 octombrie

🗒1595: Ștefan Răzvan, domn al Moldovei, ocupă Bucureștii, învingând garnizoana otomană care ocupase orașul, după bătălia de la Călugăreni

🗒1777: Grigore al III-lea Ghica este ucis la Iași din porunca sultanului

🗒1793: Regina Franței, Maria Antoaneta, este chemată la primul interogatoriu, în fața lui Fouqhier-Tinville, acuzator public, a unui asesor și a câtorva copiști. Fouqhier-Tinville va încheia actul de acuzare cu cuvintele: „Maria Antoaneta, văduva lui Ludovic Capet, a fost, cât timp a stat în Franța, flagelul și vampirul francezilor”

🗒1808: Napoleon I și Alexandru I semnează convenția prin care Rusia anexează Moldova și Țara Românească

🗒1810: Primul festival Oktoberfest: Cetățenii din München au fost invitați să se bucure de celebrarea căsătoriei prințului Ludwig I al Bavariei cu prințesa Therese von Sachsen-Hildburghausen

🗒1823: Scoțianul Charles MacIntosh a pus în vânzare primele pelerine de ploaie

🗒1872: Decret imperial privind înființarea Universității Franz Joseph din Cluj, cu patru facultăți: filosofie și litere, matematică și științele naturii, drept și medicină

🗒1915: Asistenta medicală britanică Edith Cavell a fost executată de germani pentru că a ajutat trupele Antantei să se retragă din Belgia

🗒1931: Se inaugurează statuia lui Cristos Mântuitorul din Rio de Janeiro, Brazilia. Are 30 de metri înălțime fără să se includă cei 8 metri ai soclului, lățimea între brațe este de 28 metri, are o greutate de 635 de tone și este situată pe vârful muntelui Corcovado, la o altitudine de 700 de metri

🗒1944: Municipiul Oradea a fost eliberat de către unități militare românești și sovietice, de sub ocupația maghiară fascistă. Ziua orașului

🗒1960: Nikita Hrușciov, înfuriat, lovește cu pantoful în masă la Adunarea Generală a ONU, pentru a protesta la o afirmație a unui lider filipinez despre politica sovietică colonială a URSS în Europa de Est

🗒1968: Se deschide a XIX-a ediție a Jocurilor Olimpice de Vară din Mexico City; România a obținut 15 medalii (4 aur, 6 argint, 5 bronz)

🗒1984: Încercarea de asasinare a premierului Margaret Thatcher de către Armata republicană provizorie irlandeză eșuează. Bomba ucide 5 persoane

🗒2000: Distrugătorul american USS Cole, ancorat în portul Aden, Yemen, este grav afectat de al-Qaida, mor 17 membri ai echipajului

🗒2019: Eliud Kipchoge din Kenya devine prima persoană care a alergat un maraton în mai puțin de două ore cu un timp de 1:59:40, la maratonul de la Viena

CITEȘTE ȘI:

11 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Michelle Trachtenberg ar fi împlinit 40 de ani/ Moare Angela Lansbury, la 96 de ani

10 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Laura Stoica ar fi împlinit 58 de ani/ Moare Edith Piaf/ Ziua Mondială a Sănătății Mintale

9 OCTOMBRIE, calendarul zilei: John Lennon ar fi împlinit 85 de ani/ Este executat Che Guevara