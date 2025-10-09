9 OCTOMBRIE, calendarul zilei: John Lennon ar fi împlinit 85 de ani/ Este executat Che Guevara

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 9 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

John Lennon a fost un muzician, compozitor și activist britanic, cunoscut în întreaga lume ca membru fondator al trupei The Beatles. Născut pe 9 octombrie 1940, la Liverpool, Lennon a devenit una dintre cele mai influente figuri ale culturii pop din secolul XX. Alături de Paul McCartney, a format unul dintre cele mai de succes parteneriate de compoziție din istorie, contribuind la piese iconice precum Imagine, All You Need Is Love și Strawberry Fields Forever. După destrămarea trupei Beatles în 1970, Lennon a urmat o carieră solo, dominată de teme despre pace, iubire și drepturile omului. A fost căsătorit cu artista japoneză Yoko Ono, alături de care a promovat mesaje pacifiste, devenind o voce importantă în mișcările sociale ale anilor ‘60-‘70. Piesa sa Imagine a devenit un imn al păcii și al speranței. Tragicul său sfârșit, pe 8 decembrie 1980, când a fost împușcat în New York, a șocat lumea întreagă. Moștenirea sa artistică și idealurile sale continuă să inspire generații întregi.

În 1967, lumea a pierdut una dintre cele mai emblematice figuri ale revoluției, Ernesto „Che” Guevara. Născut în Argentina, acesta a devenit faimos ca luptător marxist și lider al revoluției cubaneze alături de Fidel Castro. După succesul din Cuba, Che Guevara a încercat să răspândească revoluția în alte țări din America Latină. În 1966, a intrat în Bolivia sub o identitate falsă, cu scopul de a organiza o insurecție împotriva regimului pro-american. Campania sa a eșuat din cauza lipsei de sprijin local și a intervenției armatei boliviene, asistată de CIA. Pe 8 octombrie 1967, Che Guevara a fost capturat în urma unei ambuscade în munți. Rănit și lipsit de muniție, a fost luat prizonier și dus într-o școală sărăcăcioasă din satul La Higuera. A doua zi, pe 9 octombrie, autoritățile boliviene au decis să-l execute pentru a evita un eventual proces public. Trupul lui a fost expus public, iar apoi îngropat în secret. În 1997, rămășițele i-au fost descoperite și repatriate în Cuba. Moartea sa, la vârsta de 39 de ani, l-a transformat într-un simbol global al luptei împotriva opresiunii.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1859: Alfred Dreyfus 🇫🇷✬ ofițer francez de origine evreiască, condamnat pe nedrept în 1894 pentru trădare de țară, la deportare pe viață, din pricina unor documente care s-au dovedit false, și care erau menite să-l acopere pe adevăratul vinovat, maiorul Ferdinand Walsin Esterhazy. În epocă, cazul a fost un scandal major, denumit afacerea Dreyfus

🎂1883: Maria Filotti 🇷🇴🎭 Jocul său a îmbinat forța temperamentală cu aprofundarea psihologică a rolului

🎂1909: Lila Kedrova 🇫🇷🎬 a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar pentru interpretarea doamnei Hortense (Bubulina) în filmul Zorba Grecul (1964)

🎂1938: Olga Szabó-Orbán 🇷🇴🤺 laureată cu argint la Jocurile Olimpice din 1956 de la Melbourne și dublu laureată cu bronz la Mexico 1968 și la München 1972. A fost și dublă campioană mondială

🎂1940: John Lennon 🇬🇧🎤

🎂1944: John Entwistle 🇬🇧🎸 cel mai bine cunoscut ca basist al trupei The Who. Stilul său agresiv a influențat basiști precum Steve Harris, Geddy Lee, Phil Lesh, Cliff Burton, Billy Sheehan, Lemmy Kilmister și Chris Squire

🎂1947: France Gall 🇫🇷🎤 Ella, elle l’a (1987)

🎂1950: Vasile Iordache 🇷🇴⚽️ A fost supranumit Eroul de pe Wembley, datorită evoluției sale memorabile în meciul disputat sub culorile naționalei României contra Angliei, 1982 (0-0). Este considerat unul dintre cei mai talentați portari de fotbal din România din toate timpurile

🎂1954: Scott Bakula 🇺🇸🎬 cunoscut mai ales pentru personajul Sam Beckett, din serialul Capcana timpului (Quantum Leap)

🎂1954: Adrian Pintea 🇷🇴🎬🎭 a adus o contribuție deosebită scenei și cinematografiei românești

🎂1959: Boris Nemțov 🇷🇺🗣 critic al intervenției Rusiei în Ucraina și al anexării Crimeii, a fost asasinat la mică distanță de Kremlin, în timp ce făcea pregătiri pentru un marș anti-guvernamental

🎂1962: Mariana Târcă 🇷🇴🤾🏻‍♀️

🎂1964: Guillermo del Toro 🇲🇽🎥 Pan’s Labyrinth, The Shape of Water, Pacific Rim, The Devil’s Backbone, The Orphanage, Julia’s Eyes, Hellboy

🎂1966: David Cameron 🇬🇧🗣 fost prim-ministru al Marii Britanii

🎂1996: Bella Hadid 🇺🇸💃🏻

Decese 🕯

🕯️1959: Iacob Iacobovici 🇷🇴🩺 medic chirurg, fondatorul școlii chirurgicale din Cluj

🕯️1967: Che Guevara 🇦🇷✮ revoluționar argentinian executat la 39 de ani, în Bolivia

🕯️2010: Zecharia Sitchin 🇷🇺🇺🇸✒️ a afirmat că ar fi tradus o parte din tăblițele sumeriene care promovează o explicație a originii omului ce implică venirea unor călători din spațiu numiți Annunaki. Aceștia ar fi colonizat pământul și ar fi creat omul, explicând ceea ce știința numea „veriga lipsă”

🕯️2016: Andrzej Wajda 🇵🇱🎥 regizor, co-fondator al școlii poloneze de film. Laureat al Premiului Oscar de Onoare (1999) pentru întreaga sa carieră, cavaler al Ordinului Vulturul Alb al Poloniei (2011) și comandor al Legiunii de Onoare franceze (2001)

Evenimente📋

📋📮 Ziua mondială a poștei – La 9 octombrie 1874 a fost înființată Uniunea Generală a Poștelor, devenită, în 1878, Uniunea Poștală Universală

📋🕎 Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului – în această zi, în 1941, a început deportarea evreilor din Bucovina în Transnistria

📋🇺🇸 SUA : Ziua Leif Erikson, pentru a evoca debarcarea primilor europeni (vikingii) pe țărmurile Lumii Noi în jurul anului 1003

Calendar 🗒

🗒1003: Exploratorul viking Leif Erikson sosește în L’Anse aux Meadows, Canada, și devine primul european cunoscut care ajunge în America de Nord

🗒1604: Supernova lui Kepler este observată demonstrabil pentru prima dată. De asemenea, este cea mai recentă supernovă observată în Calea Lactee

🗒1760: În Războiul de Șapte Ani, trupele rusești invadează Berlinul

🗒1806: Prusia începe Războiul celei de-a Patra Coaliții împotriva Franței

🗒1888: Monumentul Washington, la acea vreme cea mai înaltă structură din lume, a fost deschis oficial publicului la Washington, D.C.

🗒1915: Primul Război Mondial: Cucerirea Belgradului de către trupele germane și austriece

🗒1934: Regele Iugoslaviei Alexandru I a fost asasinat la Marsilia de un militant extremist bulgar

🗒1944: Germania: Orașul Hanovra este atacat de avioanele diviziei 156 britanice și este distrus 80-90%

🗒1970: A fost inaugurată „Uzina de cinescoape”, în zona industrială Pipera, din București

🗒1989: În Leipzig are loc cea mai mare „Demonstrație de luni” cu aproape 70.000 de participanți. La demonstrație nu se ajunge la temutele acțiuni armate împotriva demonstranților, astfel începe schimbarea regimului politic al RDG-ului

🗒2004: Pentru prima dată au loc alegeri democratice în Afganistan

🗒2006: Coreea de Nord a anunțat că a efectuat o explozie nucleară subterană de încercare

🗒2006: Google anunță că preia compania YouTube

