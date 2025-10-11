Prima pagină » Actualitate » 11 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Michelle Trachtenberg ar fi împlinit 40 de ani/ Moare Angela Lansbury, la 96 de ani

11 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Michelle Trachtenberg ar fi împlinit 40 de ani/ Moare Angela Lansbury, la 96 de ani

Elena Stănică-Ezeanu
11 oct. 2025, 07:15, Actualitate
11 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Michelle Trachtenberg ar fi împlinit 40 de ani/ Moare Angela Lansbury, la 96 de ani
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 11 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Michelle Trachtenberg este o actriță americană cunoscută mai ales pentru rolurile sale din serialele și filmele anilor 1990 și 2000. S-a născut pe 11 octombrie 1985, în New York, și a început să apară în reclame încă de la vârsta de trei ani. Primul său rol important a fost în serialul The Adventures of Pete & Pete, însă a devenit cu adevărat cunoscută în 1996, când a jucat în filmul Harriet the Spy, un succes în rândul publicului tânăr. Un alt rol emblematic al carierei sale este cel al lui Dawn Summers, sora mai mică a protagonistei din serialul cult Buffy the Vampire Slayer, unde a apărut între 2000 și 2003. Pe parcursul anilor, Michelle a demonstrat versatilitate, apărând și în producții precum Gossip Girl, Ice Princess și 17 Again. A susţinut campanii anti‑drog şi a participat la acţiuni împotriva bullying‑ului. A murit pe 26 februarie 2025, la vârsta de 39 de ani, ca urmare a unor complicații apărute după un transplant de ficat.

Angela Lansbury a fost una dintre cele mai respectate și iubite actrițe din istoria filmului, teatrului și televiziunii. Născută pe 16 octombrie 1925 în Londra, și stabilită ulterior în Statele Unite, și-a construit o carieră impresionantă care s-a întins pe mai bine de șapte decenii. A debutat în film în 1944 cu Gaslight, rol pentru care a primit prima nominalizare la Oscar, la doar 19 ani. De-a lungul timpului, a primit numeroase alte nominalizări și distincții, printre care șase Globuri de Aur, cinci premii Tony și un Oscar onorific în 2013 pentru întreaga carieră. Publicul larg o cunoaște mai ales din serialul de succes Murder, She Wrote, în care a interpretat-o pe scriitoarea și detectiva amatoare Jessica Fletcher. A rulat timp de 12 sezoane, devenind unul dintre cele mai longevive și mai populare seriale polițiste din istoria televiziunii. Angela a avut o carieră remarcabilă și pe Broadway, cu roluri memorabile în piese precum Sweeney Todd și Mame. A murit pe 11 octombrie 2022, cu doar câteva zile înainte de a împlini 97 de ani, lăsând în urmă un imens patrimoniu artistic.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1884: Eleanor Roosevelt 🇺🇸🗣 Prima Doamnă a SUA, soția președintelui Franklin D. Roosevelt, diplomată și activistă pentru drepturile omului
🎂1908: Alexandru Sahia 🇷🇴✒️ publicist și scriitor, de orientare socialist-comunistă. În 1946, după preluarea puterii politice în România, PCR l-a transformat în erou al clasei muncitoare
🎂1911: Ion Dacian 🇷🇴🎼 renumit tenor, Artist al Poporului cunoscut prim solist și director al Teatrului de Stat de Operetă București
🎂1937: Bobby Charlton 🇬🇧⚽️ a câștigat Mondialul și a fost numit Fotbalistul European al Anului în 1966. A petrecut aproape întreaga carieră la Manchester United, unde a devenit faimos pentru incursiunile sale în atac și pentru șutul puternic de la distanță
🎂1938: Dan Pița 🇷🇴📽
🎂1953: David Morse 🇺🇸🎬 Contact, The Green Mile, Disturbia, The Long Kiss Goodnight, The Crossing Guard, The Rock, Extreme Measures, 12 Monkeys, 16 Blocks, Hounddog
🎂1956: Catrinel Dumitrescu 🇷🇴🎭🎬
🎂1956: Nicolae Ungureanu 🇷🇴⚽️ Cu Steaua a jucat în finala Cupei Campionilor Europeni din 1989. A participat la Campionatul European din 1984
🎂1968: Claudiu Săftoiu 🇷🇴✒️🗣
🎂1970: U-God 🇺🇸🎤 membru Wu-Tang Clan
🎂1980: Rui Duarte 🇵🇹⚽️ a jucat pentru FC Rapid București
🎂1985: Michelle Trachtenberg 🇺🇸🎬 Buffy the Vampire Slayer, Gossip Girl, Eurotrip. A murit la doar 39 de ani, complicații în urma unui transplant de ficat
🎂1992: Cardi B 🇺🇸🎤

Decese 🕯

🕯️2011: Ion Diaconescu 🇷🇴🗣 Condamnat la 15 ani de închisoare, a fost încarcerat la Aiud, Baia Sprie, Nistru și Râmnicu Sărat, iar după ispășirea pedepsei a fost deportat în Bărăgan. Revenit în București, a activat la întrunirile clandestine ale țărăniștilor
🕯️2019: Robert Forster 🇺🇸🎬 Jackie Brown (1997)
🕯️2022: Angela Lansbury 🇬🇧🇺🇸🎬 a cunoscut faima mondială ca scriitoarea și detectiva Jessica Fletcher în serialul Murder, She Wrote, care a rulat timp de 12 sezoane până în 1996, devenind unul dintre cele mai longevive și mai populare seriale polițiste din istoria televiziunii

Evenimente📋

📋🏳️‍🌈 International Coming Out Day
📋🆘🥺 Ziua Mondială de luptă împotriva durerii

Calendar 🗒

🗒1593: Mihai Viteazul intră în București și urcă pe tronul Țării Românești, după acceptarea sa de către Poarta Otomană
🗒1673: Hatmanul Jan Sobieski îi învinge pe turci la Hotin
🗒1745: Savantul Ewald Jürgen von Kleist și fizicianul Pieter van Musschenbroek, independent unul de altul, au realizat „butelia de Leyda”, primul condensator electric
🗒1802: Jacques Garnerin brevetează parașuta. La 22 octombrie 1797 a efectuat în premieră mondială o săritură cu parașuta dintr-un balon
🗒1811: Primul vapor care funcționa cu aburi, „Juliana”, a devenit operațional
🗒1863: Demisia guvernului Nicolae Kretzulescu
🗒1866: Carol I este recunoscut de către Poarta Otomană domn al Principatelor Unite
🗒1914: Principele Ferdinand devine rege al României, în urma decesului unchiului său, Regele Carol I
🗒1939: Președintele american, Franklin Delano Roosevelt, a primit o scrisoare din partea lui Albert Einstein, cu privire la amenințarea reprezentată de armele nucleare
🗒1949: Wilhelm Pieck a fost ales primul (și singurul), președinte al RDG-ului
🗒2006: O aeronavă de mici dimensiuni a lovit o clădire din Manhattan, New York. Reprezentații primăriei din New York au exclus posibilitatea unui atentat terorist

Sari la bara de unelte