10 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Laura Stoica ar fi împlinit 58 de ani/ Moare Edith Piaf/ Ziua Mondială a Sănătății Mintale

Laura Stoica s-a născut pe 10 octombrie 1967 în Alba Iulia și a rămas în istoria muzicii românești drept una dintre cele mai puternice și originale voci feminine ale genului rock. Viața ei a fost o combinație de talent autentic, luptă artistică și un destin tragic ce a șocat o întreagă țară. În 1989 a devenit solistă la Teatrul de revistă “Toma Caragiu” din Ploiești. În 1990, la Festivalul de la Mamaia, s-a remarcat prin melodia Dă, Doamne, cântec, iar în anul următor piesa Un actor grăbit i-a adus un succes imens, marcând începutul unei cariere de peste 700 de concerte și numeroase apariții TV. Primul său album, Focul, a consolidat stilul inconfundabil al artistei, care îmbină energia rock-ului cu sensibilitatea versurilor. În 2005 a aflat că va deveni mamă, dar, pe 9 martie 2006, ea și logodnicul ei și-au pierdut viața într-un tragic accident rutier, în județul Ialomița, când un alt vehicul a intrat pe contrasens. Moștenirea Laurei Stoica trăiește astăzi prin muzica sa, prin festivalurile care îi poartă numele și prin emoția pe care o lasă fiecărui ascultător.

Édith Piaf, născută Édith Giovanna Gassion pe 19 decembrie 1915 la Paris, a fost una dintre cele mai emblematice voci ale Franței. Crescută în condiții grele, în sărăcie și instabilitate, a transformat suferința personală în artă. A devenit celebră în anii ‘30, când a fost descoperită de proprietarul unui cabaret parizian, care i-a dat numele de scenă “La Môme Piaf” (“Vrăbiuța”), datorită staturii sale mici și vocii puternice. Piese precum La Vie en rose, Non, je ne regrette rien, Milord și Hymne à l’amour au devenit coloana sonoră a unei epoci și au transformat-o într-o legendă internațională. A trăit mari iubiri și pierderi dureroase (precum moartea boxerului Marcel Cerdan, marea ei dragoste), a avut probleme de sănătate și dependență, dar niciodată nu și-a pierdut forța de a cânta. Édith Piaf a murit pe 10 octombrie 1963, la vârsta de 47 de ani, în urma unui cancer la stomac şi a fost înmormântată la Cimitirul Père-Lachaise din Paris, locul unde își dorm somnul de veci mari personalități.

Ziua Mondială a Sănătății Mintale este marcată în fiecare an pe 10 octombrie și are scopul de a crește gradul de conștientizare privind importanța sănătății mintale în viața fiecăruia. Inițiată de Federația Mondială pentru Sănătate Mintală (WFMH) în 1992, această zi este susținută de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și de numeroase organizații internaționale. Tema aleasă în fiecare an atrage atenția asupra problemelor actuale, precum depresia, anxietatea, stigma asociată bolilor mintale, accesul la servicii de sprijin și nevoia de educație în domeniu. Sănătatea mintală este esențială pentru bunăstarea generală, performanța profesională și relațiile sociale. Prin marcarea acestei zile, se încurajează discuțiile deschise, sprijinul reciproc și accesul la tratamente adecvate.

Nașteri 🎂

🎂1813: Giuseppe Verdi 🇮🇹🎼 Pentru festivitățile prilejuite de deschiderea Canalului de Suez, în 1869, compune opera Aida

🎂1841: Ion I. Câmpineanu 🇷🇴💰 primul Guvernator al Băncii Naționale, membru fondator al Partidului Național Liberal

🎂1859: Ioan Boeriu 🇷🇴✩ Feldmarschalleutnant în Armata Comună a Austro-Ungariei, decorat cu Ordinul Maria Terezia, apoi general de corp de armată în România Mare

🎂1872: Paul Angelescu 🇷🇴✩ general, comandant al Diviziei a XV-a, „Divizia de Oțel”, în luptele de la Mărășești din Primul Război Mondial

🎂1933: Jay Sebring 🇺🇸💇🏻‍♂️ hair stylist al celebrităților de la Hollywood. A fost asasinat la 35 de ani, de către membrii sectei conduse de Charles Manson

🎂1942: Radu Vasile 🇷🇴🗣 al 57-lea prim-ministru al României

🎂1954: David Lee Roth 🇺🇸🎤 solist Van Halen

🎂1959: Michael Klein 🇷🇴⚽️ a jucat în 90 de partide la echipa națională și a marcat 5 goluri. A murit la 33 de ani din cauza unei boli rare, cardiomiopatie aritmogenă de ventricul drept, care e greu depistabilă la consulturile de rutină

🎂1965: Chris Penn 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolul lui din Reservoir Dogs (1991), dar și ca actorul de voce al lui Eddie Pulaski din jocul video GTA San Andreas. A fost fratele lui Sean Penn. A murit la 40, cardiomiopatie

🎂1966: Bai Ling 🇺🇸🇨🇳🎬 The Crow (1994), Wild Wild West (1999), Crank: High Voltage (2009)

🎂1967: Laura Stoica 🇷🇴🎤 considerată de public și presă drept cea mai importantă solistă de rock din România și una dintre cele mai puternice și originale personalități feminine ale scenei muzicale autohtone. Se stinge din viață în seara de 9 martie 2006, în urma unui accident rutier, pe când se întorcea la București de la un concert susținut la Urziceni. În momentul decesului, era însărcinată. Împreună cu ea, se stinge și cel care urma să-i devină soț, Cristian Mărgescu, cu care avea o relație din 2004

🎂1967: Bogdan Uritescu 🇷🇴🎬

🎂1973: Mario Lopez 🇺🇸🎬 Saved by the Bell (1989 – 1993)

🎂1991: Xherdan Shaqiri 🇨🇭⚽️

Decese 🕯

🕯️1914: Carol I al României ♛(Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen)

🕯️1963: Edith Piaf 🇫🇷🎤 a consacrat, atât în Franța cât și în întreaga lume, genul „chanson réaliste”. A avut o copilărie grea, fiind crescută de bunica ei, patroană a unui bordel. După sfârșitul primului război mondial, tatăl său este angajat de un circ ambulant și o ia cu el pe Édith, cu care împarte rulota ce-i servea locuință. Pentru a-și ajuta tatăl, începe să cânte la colțuri de stradă, câștigând astfel câțiva bani

🕯️1985: Orson Welles 🇺🇸📽 A devenit faimos după emisiunea radio din 30 octombrie 1938 în care a lecturat Războiul lumilor al lui H. G. Wells, provocând panică printre auditori. Oscar pentru „Citizen Kane”, 1941

🕯️1985: Yul Brynner 🇨🇭🇺🇸🎬 Oscar în 1956 pentru rolul din Regele și eu

🕯️2004: Christopher Reeve 🇺🇸🎬 cunoscut mai ales pentru interpretarea rolului „Superman”. În 1995, în timp ce filma, are loc un accident în care actorul, căzând de pe cal pe platourile din Charlottesville, rămâne paralizat de la gât în jos pentru tot restul vieții. A trăit 52 de ani

🕯️2009: Stephen Gately 🇮🇪🎤 Boyzone. A murit la 33 de ani, de edem pulmonar cauzat de o boală congenitală nediagnosticată a inimii

🕯️2021: Cornel Drăgușin 🇷🇴⚽️ selecționer al echipei naționale de fotbal a României (1975-1976)

Evenimente📋

📋🆘🧠 Ziua Mondială a Sănătății Mintale

📋🇫🇯 Ziua naţională a statului Fiji; aniversarea proclamării independenţei (1970)

📋🆘 Ziua mondială împotriva pedepsei cu moartea

Calendar 🗒

🗒1857: Începe construcția clădirii Universității din București după planurile arhitectului Alexandru Orăscu

🗒1872: Ion Creangă este exclus definitiv din cler

🗒1901: Primul traseu parcurs în circuit, în apropierea Parisului, de dirijabilul construit de inginerul și inventatorul brazilian Alberto Santo Dumont

🗒1903: Compania Bayer a pus în vânzare aspirina. Noul medicament a fost obținut de un chimist bavarez, Felix Hoffman, pentru a ameliora reumatismul tatălui său

🗒1914: Moartea regelui României, Carol I

🗒1916: Prima luptă la Târgu Jiu. Trupele române, conduse de generalul Ion Dragalina, resping puternica ofensivă germană

🗒1926: Este înființat PNȚ, din fuziunea Partidului Țărănesc cu PNR

🗒1933: Un avion Boeing 247 este distrus în urma exploziei unei bombe, în apropierea orașului Chesterton, Indiana, SUA. Toți cei șapte oameni prezenți la bord au murit în urma incidentului, considerat primul sabotaj din istoria aviației comerciale

🗒1933: Waldo L. Semon a inventat vinilul

🗒1933: Compania Procter&Gamble a lansat pe piață primul detergent de uz casnic, Dreft, care conținea surfactanți sintetici

🗒1957: Incendiul de la Windscale – unul dintre cele mai grave accidente nucleare înainte de dezastrul de la Cernobîl; sunt eliberate cantități mari de materiale radioactive

🗒1964: Jocurile Olimpice de la Tokyo: Iolanda Balaș și Mihaela Peneș cuceresc medaliile de aur. În total România a obținut 11 medalii (2 aur, 4 argint, 5 bronz)

🗒1967: Intră în vigoare Tratatul privind utilizarea pașnică a spațiului cosmic pentru următorii 60 de ani, semnat de către URSS, SUA și Marea Britanie la 27 ianuarie 1967

🗒1980: Un cutremur de 7,7 pe scara Richter distruge Chlef, Algeria, omorând în jur de 20.000 de oameni

🗒1986: Un cutremur de 7,5 pe scara Richter a lovit San Salvador, El Salvador, omorând în jur de 1.500 de oameni

🗒1989: Dan Petrescu a contactat postul de radio „Europa Liberă”, căruia i-a oferit un interviu ad-hoc despre situația dezastruoasă din România. Dan Petrescu și Liviu Cangeopol scriseseră o carte intitulată „Ce-ar mai fi de spus” – virulentă critică a regimului comunisto–ceaușist

🗒1999: Este ridicată „Roata din Londra“, la acel timp cea mai mare roată din Europa

🗒2001: Organizația Al-Qaida, i-a chemat pe „toți musulmanii” la Jihad împotriva SUA și le-a cerut să atace „interesele americane din lume”

🗒2019: Moțiunea de cenzură intitulată „Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgență!” inițiată de 237 de parlamentari PNL, USR, PMP, PRO România, ALDE, UDMR, minorități naționale, împotriva guvernului Dăncilă a fost adoptată de Parlament cu 238 de voturi „pentru”

