13 AUGUST, calendarul zilei: Sebastian Stan împlinește 43 de ani/ Se naște Alfred Hitchcock/ Ziua internaţională a stângacilor

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 13 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Sebastian Stan este un actor româno-american cunoscut mai ales pentru rolul lui Bucky Barnes / Winter Soldier din universul cinematografic Marvel. Născut pe 13 august 1982 la Constanța, România, Stan a emigrat în Statele Unite împreună cu mama sa la vârsta de 12 ani. A studiat actoria la Rutgers University’s Mason Gross School of the Arts, beneficiind și de un program de schimb în Marea Britanie, la Shakespeare’s Globe Theatre din Londra. Cariera sa a cuprins apariții notabile în seriale precum Gossip Girl, Once Upon a Time și Political Animals, dar consacrarea internațională a venit odată cu implicarea sa în filmele Captain America și alte producții Marvel. În afara universului supereroilor, a jucat în filme precum I, Tonya, The Devil All the Time și Fresh, demonstrând versatilitate și profunzime în interpretare. În 2025, Sebastian Stan a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un film de comedie/musical, pentru rolul din A Different Man, la cea de-a 82-a ediție a galei industriei americane de film și de televiziune.

Născut pe 13 august 1899 la Londra, Alfred Hitchcock a fost un regizor, producător și scenarist britanic, supranumit “Maestrul suspansului” pentru stilul său unic de a construi tensiune și mister. Hitchcock și-a început cariera în epoca filmului mut, iar în anii ‘30 s-a impus ca unul dintre cei mai inovatori cineaști britanici. După ce s-a mutat la Hollywood în 1939, a realizat o serie de filme care au marcat istoria cinematografiei, precum Psycho (1960), Rear Window (1954), Vertigo (1958) și North by Northwest (1959). Cunoscut pentru micile sale apariții-surpriză în propriile filme și pentru umorul său sec, Hitchcock a influențat generații întregi de regizori prin narațiunea vizuală ingenioasă și tehnicile inovatoare de filmare. A primit în 1980 titlul onorific de cavaler din partea Reginei Elisabeta a II-a. S-a căsătorit în 1926 cu scenarista Alma Reville și au rămas împreună până la moartea lui, pe 29 aprilie 1980.

Ziua Internațională a Stângacilor este sărbătorită anual pe 13 august, având scopul de a atrage atenția asupra particularităților și provocărilor cu care se confruntă persoanele stângace. Evenimentul a fost marcat pentru prima dată în 1992, la inițiativa “Clubului Stângacilor Britanici”, fondat în 1990, și este celebrat prin activități menite să promoveze acceptarea și adaptarea mediilor de lucru, educaționale și sociale pentru cei aproximativ 10% din populația lumii care folosesc predominant mâna stângă. Ziua este, de asemenea, o ocazie de a sărbători creativitatea și abilitățile stângacilor, dar și de a evidenția importanța proiectării obiectelor și instrumentelor astfel încât să fie accesibile tuturor. De-a lungul timpului, mai multe personalități stângace, din artă, știință sau sport, au fost aduse în prim-plan cu această ocazie, demonstrând că diferența poate fi o sursă de originalitate și inovație.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1866: Giovanni Agnelli 🇮🇹🚗 om de afaceri, fondatorul Fiat

🎂1872: Richard Willstatter 🇩🇪🧪biochimist laureat al Premiului Nobel pentru chimie pentru sinteza totală a alcaloidului cocaină

🎂1888: John Logie Baird 🇬🇧📺 inginer și inventator scoțian a inventat primul sistem de televiziune mecanică și primul tub electronic pentru televiziunea color

🎂1899: Alfred Hitchcock 🇬🇧🇺🇸🎥 A regizat mai mult de 50 de filme trecând prin toate erele cinematografiei. Este considerat unul dintre regizorii cu cea mai mare influență asupra posterității

🎂1926: Fidel Castro 🇨🇺🗣 al 15-lea președinte al Cubei

🎂1928: Ion Lăncrănjan 🇷🇴✒️prozator

🎂1959: Thomas Ravelli 🇸🇪⚽️ jucătorul cu cele mai multe convocări la echipa națională din istoria naționalei Suediei (143), cu care a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial din 1994

🎂1970: Alan Shearer 🇬🇧⚽️ A marcat în total 422 goluri pentru club și țară, având o medie de 25 de goluri pe sezon pentru cele 17 sezoane ca jucător; deține recordul de goluri în Premier League, 260

🎂1982: Sebastian Stan 🇷🇴🇺🇸🎬 actor român stabilit în SUA. În 2024 a căștigat Ursul de Argint pentru cea mai bună interpretare în rol principal în A Different Man

Decese 🕯

🕯️1826: René Laënnec 🇭🇹🇫🇷🩺 inventatorul stetoscopului

🕯️1906: Ioan Axente Sever 🇷🇴🗣 unul dintre conducătorii mișcării de eliberare națională a românilor din Transilvania în Revoluția de la 1848

🕯️1910: Florence Nightingale 🇬🇧👩🏻‍⚕️ prima infirmieră modernă, și-a consacrat întreaga viață ajutorării bolnavilor din spitale. A trăit 90 de ani

🕯️1946: Herbert George Wells 🇬🇧✒️ cunoscut mai bine sub numele de H. G. Wells, celebru pentru cărțile sale de ficțiune precum Mașina timpului, Războiul lumilor, Omul invizibil, Primii oameni în Lună și Insula Doctorului Moreau. Atât Wells cât și Jules Verne sunt recunoscuți ca „părinții genului științifico-fantastic”

🕯️1994: Manfred Wörner 🇩🇪🗣 al șaptelea secretar general al NATO, între 1988 și 1994. Mandatul său a marcat sfârșitul Războiului Rece și reunificarea Germaniei. În timp ce ocupa această funcție, a fost diagnosticat cu cancer de colon, dar, în ciuda bolii sale, a continuat să servească până în ultimele sale zile

🕯️2001: Manuel Alvar 🇪🇸✒️ lingvist spaniol, membru de onoare al Academiei Române

Evenimente📋

📋🫳🏼 Ziua internaţională a stângacilor; sărbătorită în UK şi în alte 13 state ale lumii; a fost marcată pentru prima dată în 1992, la iniţiativa „Clubului stângacilor britanici”, creat în 1990; să atragă atenţia designerilor şi producătorilor asupra necesităţii de a ţine seama şi de stângaci atunci când creează diverse produse (de ex., mouse-ul pentru computer sau diversele ustensile de bucătărie, create exclusiv pentru uzul dreptacilor)

Calendar 🗒

🗒1521: După un asediu extins, forțele conduse de conquistadorul spaniol Hernán Cortés îl capturează pe conducătorul aztec Cuauhtémoc și cuceresc capitala aztecă Tenochtitlan

🗒1532: Unirea dintre Bretania și Franța: Ducatul de Bretania este absorbit în Regatul Franței

🗒1595: Bătălia de la Călugăreni (13-23 august). Mihai Viteazul a înfrânt oastea otomană condusă de marele vizir Sinan Pașa

🗒1792: Regele Ludovic al XVI-lea al Franței este formal arestat de Tribunalul Național și declarat „inamic al poporului”

🗒1862: Înființarea Ministerului Afacerilor Străine al României

🗒1868: Un cutremur de 8,5-9,0 Mw a lovit Arica (pe atunci sudul Peru, astăzi în Chile) provocând peste 25.000 de morți și un tsunami distructiv care a afectat Hawaii și Noua Zeelandă

🗒1905: Norvegia este independentă. Aproape 100% din alegători au votat printr-un referendum pentru dizolvarea Uniunii personale cu Suedia (doar 184 de alegători au votat în favoarea Uniunii)

🗒1906: A fost creată Comisia Generală a Sindicatelor din România

🗒1920: A început Bătălia de la Varșovia, bătalia finală a războiului polono-sovietic, conflict care a început la scurtă vreme după încheierea Primului Război Mondial

🗒1937: În timpul celui de-Al Doilea Război Chino-Japonez, începe bătălia de la Shanghai terminată cu capturarea orașului Shanghai de către japonezi

🗒1946: Delegația română la Conferința de pace de la Paris și-a expus punctul de vedere: recunoașterea calității de cobeligerantă, modificarea unor clauze economice și adeziunea la principiile Cartei ONU. României i s-a impus plata unor despăgubiri de război înrobitoare

🗒1961: În noaptea de 12 spre 13 august a început ridicarea Zidului Berlinului

🗒2004: Deschiderea Jocurilor Olimpice din 2004 de la Atena

