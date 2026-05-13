13 Mai, calendarul zilei: Harvey Keitel împlinește 87 de ani, Oana Sârbu face 58. Robert Pattinson împlinește 40

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 13 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Harvey Keitel este un actor american cunoscut pentru intensitatea și realismul interpretărilor sale. S-a născut pe 13 mai 1939, în Brooklyn, New York, într-o familie de origine evreiască. Înainte de a deveni actor, a servit în marina Statelor Unite, experiență care i-a influențat disciplina și stilul direct. Cariera sa a început în anii 1960, când a colaborat cu regizorul Martin Scorsese în filme precum Mean Streets și Taxi Driver. De-a lungul decadelor, Keitel a devenit apreciat pentru rolurile de personaje dure, complexe și adesea marcate de conflicte morale. Un moment important al parcursului său cinematografic a venit în anii ‘90, când a jucat în pelicule celebre precum Reservoir Dogs și Pulp Fiction, regizate de Quentin Tarantino. Rolurile sale au contribuit la succesul acestor producții și l-au consacrat ca actor cult. Harvey Keitel rămâne una dintre cele mai respectate personalități ale filmului american.

Oana Sârbu este una dintre cele mai cunoscute artiste din România, apreciată atât pentru activitatea sa muzicală, cât și pentru rolurile din cinematografie și televiziune. S-a născut pe 13 mai 1968, în București, într-o familie cu preocupări artistice, ceea ce a influențat apropierea sa de muzică încă din copilărie. A devenit celebră în anii ‘80 datorită rolului Dana din filmul Liceenii, regizat de Nicolae Corjos. Filmul a avut un succes uriaș în România și a devenit rapid un simbol al adolescenților acelei perioade. Alături de Ștefan Bănică Jr., a format unul dintre cele mai populare cupluri artistice. Pe lângă cariera cinematografică, Oana Sârbu s-a remarcat și ca interpretă de muzică ușoară. A lansat numeroase melodii și a participat la festivaluri, concerte și emisiuni de televiziune. În anii 2000, artista a continuat să apară în spectacole muzicale și producții TV, păstrând legătura cu publicul care a consacrat-o.

Robert Pattinson este un actor și muzician britanic, născut pe 13 mai 1986, în Londra. A crescut într-o familie din clasa de mijloc, iar interesul pentru actorie a apărut de timpuriu, în paralel cu pasiunea pentru muzică. Debutul său important în cinematografie a venit odată cu rolul lui Cedric Diggory din Harry Potter and the Goblet of Fire, unde a atras atenția publicului internațional. Totuși, adevărata consacrare a venit cu rolul Edward Cullen din seria The Twilight Saga, care l-a transformat într-un fenomen global. După succesul comercial al francizei, Pattinson a ales să se îndepărteze de rolurile tip “idol adolescentin” și să se orienteze către filme independente și proiecte regizorale mai ambițioase precum Good Time și The Lighthouse, unde a fost lăudat pentru interpretări intense și curajoase. Un alt moment important al carierei sale este rolul lui Bruce Wayne / Batman în The Batman, regizat de Matt Reeves. Este implicat și în muzică, compunând și interpretând piese în mod ocazional. Robert Pattinson este apreciat pentru versatilitatea sa, devenind unul dintre actorii relevanți ai generației sale.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1904: Elvira Godeanu 🇷🇴🎭 formată în generația de aur a marilor actori interbelici, a fost una din marile interprete ale personajului Zoe Trahanache din comedia lui Caragiale „O scrisoare pierdută”

🎂1938: Ludovic Spiess 🇷🇴🎼 a fost un tenor spinto-liric, Ministru al Culturii între 1991-1992 și director al Operei Române din București între 2001-2005

🎂1939: Harvey Keitel 🇺🇸🎬 Mama sa, o evreică pe nume Miriam, s-a născut la Leordina, județul Maramureș emigrând mai apoi în SUA. În 2007 și 2008 a participat la mai multe evenimente organizate în New York, pentru strângere de fonduri pentru familiile sărace din România

🎂1941: Ritchie Valens 🇺🇸🎸🎤 pionier rock ‘n’ roll (renumit pentru piesa La Bamba), și-a pierdut viața într-un accident de avion lângă o fermă de lângă Clear Lake, Iowa, alături de alți doi mari artiști ai vremii, Buddy Holly și Perry Richardson (The Big Bopper). Avea doar 17 ani

🎂1941: Constantin Simirad 🇷🇴🗣️

🎂1945: Ion Oblemenco 🇷🇴⚽️ în ciuda numărului mare de goluri marcate(185 în Divizia A), n-a fost selecționat niciodată în echipa națională de fotbal a României. A murit la 51 de ani

🎂1950: Stevie Wonder 🇺🇸🎹🕶️ orb din naștere,a semnat un contract cu casa de discuri Motown la de 11 ani și continuă să cânte pentru aceasta și în ziua de azi

🎂1961: Dennis Rodman 🇺🇸🏀

🎂1968: Oana Sârbu 🇷🇴🎤🎬

🎂1983: János Székely 🇷🇴⚽️

🎂1986: Robert Pattinson 🇬🇧🎬

🎂1993: Romelu Lukaku 🇧🇪⚽️

Decese 🕯

🕯️1961: Gary Cooper 🇺🇸🎬 2 Oscaruri, Sergeant York (1941), High Noon (1952)

🕯️2005: George Dantzig 🇺🇸🧮 matematician cu contribuții deosebite în domeniul cercetării operaționale, programării liniare, informaticii, economiei și statisticii

🕯️2008: Colea Răutu 🇷🇴🎬 A interpretat roluri memorabile în „Moara cu noroc”, „Mihai Viteazul”, „Frații Jderi”, „Nemuritorii”, „Pintea”

🕯️2019: Doris Day 🇺🇸🎬

Evenimente📋

📋✝️ Sf. Fecioară Maria de la Fatima, în Calendarul Romano-Catolic; la 13.05.1917, 3 copii cu vârste între 7 şi 10 ani (Francisco, Lucia şi Jacinta) din Fatima, un mic oraş portughez situat la nord de Lisabona, au fost martorii unei apariţii luminoase în timp ce erau cu oile la păscut; apariţia luminoasă s-a repetat de 13 ori în intervalul mai – octombrie; Fecioara Maria le-a împărtăşit 3 secrete şi i-a însărcinat să le transmită Papei; în 1930 aceste viziuni au fost recunoscute de Biserica Romano-Catolică, iar în locul respectiv s-a ridicat o biserică, Fatima devenind un important loc de pelerinaj pentru creştini

Calendar 🗒️

🗒️1607: Au fost puse bazele primei colonii englezești în Lumea Nouă, de către căpitanul John Smith și un batalion de soldați debarcați în Virginia, la Jamestown

🗒️1787: Căpitanul Arthur Phillip părăsește Portsmouth, Anglia, cu 11 vase pline cu condamnați pentru a înființa o colonie penală în Australia

🗒️1846: SUA declară război Mexicului, începe războiului mexicano-american

🗒️1888: Imperiul Braziliei abolește sclavia

🗒️1905: Margareta Geertruida Zelle apare pentru prima dată în Paris, ca dansatoarea „Mata Hari”

🗒️1943: Armata germană din Africa de Nord (Afrika Corps), sub conducerea mareșalul Erwin Rommel, capitulează în fața aliaților

🗒️1981: Roma: tentativa de asasinare a Papei Ioan Paul al II-lea de către turcul Mehmet Ali Ağca

🗒️1989: Protestele din Piața Tiananmen: Grupuri mari de studenți ocupă Piața Tiananmen și încep greva foamei

🗒️1995: Britanica Alison Hargreaves, 33 de ani, devine prima femeie care cucerește Everestul fără oxigen sau ajutor de la șerpași

🗒️1999: Falimentul Bancorex: guvernul Radu Vasile adoptă o Ordonanță de Urgență care prevede transferul depozitelor persoanelor fizice, în valoare de 124 milioane $ și 1.411,6 miliarde lei, de la Bancorex la BCR, care urmează să le restituie depunătorilor

