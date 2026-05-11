11 Mai, calendarul zilei: Laetitia Casta împlinește 48 de ani, Monica Roșu 39. Moare Bob Marley

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 11 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Laetitia Casta este actriță și fotomodel francez, născută pe 11 mai 1978, în Pont-Audemer, Franța. A devenit cunoscută la sfârșitul anilor ‘90, când a reprezentat unul dintre supermodelele epocii, lucrând pentru branduri internaționale de modă și apărând pe numeroase coperte de reviste celebre. Cariera ei a început foarte devreme, fiind descoperită la vârsta de 15 ani. În scurt timp, a ajuns să defileze pe podiumuri importante și să colaboreze cu designeri de renume mondial. Ulterior, și-a extins activitatea în cinematografie, unde a jucat în mai multe filme franceze și internaționale, fiind apreciată pentru rolurile sale din producții precum Gainsbourg: A Heroic Life și Artemisia. Pe lângă cariera artistică, Laetitia Casta este cunoscută și pentru implicarea în proiecte culturale și pentru imaginea sa în industria modei, rămânând una dintre figurile reprezentative ale modei franceze contemporane.

Monica Roșu este o fostă gimnastă română de performanță, născută pe 2 mai 1987, la Bacău. Ea a făcut parte din generația de aur a gimnasticii românești de la începutul anilor 2000. Momentul de vârf al carierei sale a fost la Jocurile Olimpice de la Atena 2004. A fost componentă a echipei României care a câștigat medalia de aur în competiția pe echipe, într-o confruntare strânsă cu Statele Unite și Rusia. În plus, ea a obținut și aurul olimpic la sărituri, probă în care a excelat datorită execuțiilor precise și a dificultății ridicate a săriturilor sale. Această dublă performanță a transformat-o într-una dintre revelațiile delegației române. După 2004, cariera sa sportivă a fost afectată de accidentări, iar la scurt timp s-a retras din gimnastica de performanță. S-a orientat către studii și activități în domeniul sportului și al comunicării, apărând în diverse emisiuni și proiecte media. De asemenea, a rămas aproape de lumea gimnasticii, fiind implicată în promovarea sportului și în susținerea noilor generații de gimnaste.

Bob Marley a fost unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XX și figura centrală a muzicii reggae la nivel mondial. S-a născut pe 6 februarie 1945, în Nine Mile, Jamaica, și a crescut într-un mediu modest, unde muzica a devenit rapid o formă de exprimare și identitate. La începutul carierei, Marley a fost membru al trupei The Wailers. În această perioadă, stilul său muzical s-a format prin combinarea mai multor influențe jamaicane, în special reggae, ska și rocksteady. Această fuziune i-a conferit un sunet distinct, ușor de recunoscut, care a devenit ulterior marca sa artistică. Albume precum Catch a Fire, Rastaman Vibration și Exodus l-au transformat într-o vedetă globală. Piesele sale transmiteau mesaje puternice despre libertate, unitate, rezistență și dreptate socială. A fost asociat cu mișcarea rastafariană, care i-a influențat atât viața personală, cât și creația artistică. Deși a murit pe 11 mai 1981, la doar 36 de ani, moștenirea sa culturală rămâne extrem de puternică, iar muzica sa continuă să inspire milioane de oameni din întreaga lume.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1720: Baronul de Münchhausen 🇩🇪 Baronul mincinos este trecut pe așa-numita „listă neagră” a familiei nobiliare Münchhausen. Personajul literar a fost creat de scriitorul german Rudolf Erich Raspe, inspirat probabil de personajul real

🎂1894: Martha Graham 🇺🇸🩰 balerină privită ca unul din pionierii dansului modern, a cărei influență asupra dansului poate fi comparată cu influența pe care a avut-o Stravinsky asupra muzicii, Picasso asupra artei, sau Frank Lloyd Wright în arhitectură

🎂1904: Salvador Dalí 🇪🇸🎨 reprezentant de seamă al curentului suprarealist în artă. Grație aparițiilor excentrice și megalomaniei sale, a devenit o vedetă mondială, care a reușit să folosească forța mass-media pentru a-și spori averea și gloria

🎂1932: Valentino 🇮🇹🧥👖

🎂1941: Eric Burdon 🇬🇧🎤 (The Animals)

🎂1966: Christoph Schneider 🇩🇪🥁 toboșarul Rammstein

🎂1978: Laetitia Casta 🇫🇷💃 supermodel și actriță

🎂1979: Sorin Ghionea 🇷🇴⚽️

🎂1984: Andres Iniesta 🇷🇴⚽️

🎂1987: Monica Roșu 🇷🇴🤸🥇 dublă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice din 2004, Atena

🎂1999: Sabrina Carpenter 🇺🇸🎬🎤

Decese 🕯

🕯️1981: Bob Marley 🇯🇲🎤 a dobândit faimă și recunoștință internațională, combinând în mare parte reggae, ska și rocksteady în compozițiile sale

🕯️2010: Imre Tóth 🇷🇴✒️ Filosoful german Vittorio Hösle l-a numit „unul dintre cei mai importanți istorici ai matematicii ai secolului al XX-lea”

🕯️2014: Margareta Pogonat 🇷🇴🎬

🕯️2020: Jerry Stiller 🇺🇸🎬

Calendar 🗒️

🗒️330: Inaugurarea solemnă a orașului Constantinopol, ridicat de Constantin pe locul vechii colonii grecești Byzantion, ca nouă capitală a Imperiului Roman de Răsărit

🗒️1672: Ludovic al XIV-lea al Franței invadează Olanda

🗒️1784: Germana a fost declarată limbă oficială în Transilvania

🗒️1812: Primul ministru britanic Spencer Perceval a fost asasinat în holul Camerei Comunelor, fiind primul și unicul premier britanic care a căzut victimă unui atentat

🗒️1949: Israelul a fost primit în ONU

🗒️1949: Siamul și-a schimbat pentru a doua oară denumirea în Thailanda, denumire pe care o poartă și astăzi

🗒️1960: Adolf Eichmann este capturat de Mossad în Argentina

🗒️1968: A început asamblarea modelului Dacia 1100, primul autoturism românesc

🗒️1984: Tranzitarea Pământului peste Soare așa cum se vede de pe Marte. În timpul unui tranzit, Pământul ar fi vizibil de pe Marte ca un mic disc negru care se deplasează peste fața Soarelui. Următoarea tranzitare va avea loc la 10.XI.2084

🗒️1997: Deep Blue îl învinge pe Garry Kasparov în ultimul joc al revanșei, devenind primul computer care a învins un campion mondial

🗒️2004: Al Jazeera și Al-Arabiya au difuzat secvențe video cu decapitarea ostaticului american Nicholas Berg

🗒️2010: David Cameron devine prim-ministru al Regatului Unit în urma discuțiilor dintre conservatori și liberali democrați și formează prima coaliție de guvernământ din UK de la al Doilea Război Mondial

