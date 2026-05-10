10 Mai, calendarul zilei: Ziua Tatălui. Ziua Regelui. Rică Răducanu împlinește 80 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 10 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ziua Tatălui este o sărbătoare dedicată rolului și importanței taților în familie și în societate. În multe țări, inclusiv în România, ea este celebrată în a doua duminică a lunii mai. Această zi este un prilej de a le arăta recunoștință taților pentru sprijinul, grija și responsabilitatea pe care le oferă copiilor lor. De obicei, este marcată prin mesaje de apreciere, cadouri simbolice sau activități petrecute în familie. Ziua Tatălui are rolul de a evidenția contribuția părintelui în educația și dezvoltarea copiilor, precum și importanța echilibrului și sprijinului în viața de familie. În multe școli și comunități se organizează activități tematice, desene sau evenimente dedicate acestei sărbători.

Ziua Regelui, numită şi Ziua Regalității, este una dintre cele mai importante date din istoria modernă a României, având o semnificație multiplă legată de formarea statului român și de monarhie. Data de 10 mai marchează trei evenimente majore din trecut: venirea prințului Carol I în România (1866), proclamarea independenței de stat (1877) și încoronarea lui Carol I ca primul rege al ţării (1881). În perioada monarhiei (1866-1948), 10 mai era considerată Ziua Națională a României. Era celebrată cu parade militare, ceremonii oficiale, slujbe religioase și evenimente publice în marile orașe, în special la București. Regele și familia regală participau la manifestații, iar ziua era percepută ca un simbol al unității și modernizării statului. După instaurarea regimului comunist, această zi a fost eliminată din calendarul oficial. Astăzi, Ziua Regelui este comemorată de susținătorii monarhiei și de diverse organizații culturale prin evenimente simbolice, expoziții și ceremonii, ca un omagiu adus istoriei Casei Regale a României și rolului său în formarea statului modern.

Rică Răducanu este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți foști fotbaliști români, apreciat în special pentru perioada petrecută la clubul Rapid București. Născut pe 10 mai 1946, a evoluat pe postul de portar și a devenit celebru în anii ‘60-‘70. Stilul său spectaculos, reflexele bune și personalitatea carismatică l-au transformat într-un idol al suporterilor. Cea mai importantă perioadă a carierei sale a fost la Rapid București, unde a câștigat simpatia publicului prin intervenții uimitoare și prin atitudinea relaxată, uneori nonconformistă, pe teren. De asemenea, a fost selecționat și în echipa națională a României, pentru care a disputat mai multe meciuri internaționale. După retragerea din activitate, Rică Răducanu a rămas o figură populară în spațiul public, apărând frecvent la evenimente sportive şi emisiuni TV. Este considerat un simbol al Rapidului și unul dintre cei mai carismatici portari din istoria fotbalului românesc.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1894: Elvira Popescu 🇷🇴🎭, actriță 🇫🇷 de origine 🇷🇴 Distinsă cu premiul „Molière” pentru cea mai bună actriță, decernat de asociația actorilor francezi, și de două ori cu ordinul Legiunea de Onoare, una dintre cele mai înalte distincții franceze. A încetat din viață la 99 de ani, la Paris. Este înmormântată într-un cavou din marmură în cimitirul Père-Lachaise

🎂1897: George Lövendal 🇷🇴🎨 pictor de origine danezo-norvegiană, care a activat în România

🎂1899: Fred Astaire 🇺🇸🕺

🎂1925: Ilie Verdeț 🇷🇴🗣️

🎂1946: Rică Răducanu 🇷🇴⚽️

🎂1957: Sid Vicious 🇬🇧🎸(Sex Pistols)

🎂1960: Bono 🇮🇪🎤(U2)

🎂1965: Linda Evangelista 🇨🇦💃 supermodel

🎂1969: Bob Sinclar 🇫🇷🎧 DJ

🎂1970: Gina Philips 🇺🇸🎬 Jeepers Creepers (2001, 2003, 2017)

🎂1984: Andrei Cristea 🇷🇴⚽️

🎂1985: Odette Annable 🇺🇸🎬

🎂1995: Loredana Toma 🇷🇴🏋️‍♀️ campioană mondială în 2017, la categoria 63 kg, campioană mondială la 71 de kg în 2022 și de patru ori campioană europeană

Decese 🕯

🕯️1977: Joan Crawford 🇺🇸🎬 1 Oscar

🕯️2012: Carroll Shelby 🇺🇸🚘 pilot și constructor de automobile de curse

🕯️2020: Ion Ceaușescu 🇷🇴🗣️ fratele mai mic al lui Nicolae Ceaușescu

🕯️2022: Leonid Kravciuk 🇺🇦🗣️ primul președinte al Ucrainei

Evenimente📋

📋🇷🇴👨🏻‍👦🏻 Ziua Tatălui (în a doua duminică a lunii mai)

📋🇷🇴♛Ziua națională a României între 1866-1948. Ziua Regelui sau Ziua Regalității

📋🇷🇴 Ziua Păsărilor🦆 și a Arborilor🌳 în România

Calendar 🗒️

🗒️1503: Cristofor Columb descoperă Insulele Cayman și le denumește Las Tortugas, datorită numeroaselor broaște țestoase care se găseau acolo

🗒️1655: Jamaica a intrat sub autoritate britanică, după stăpânirea spaniolă care a durat 161 de ani

🗒️1717: Țarul Petru I al Rusiei, aflat într-o vizită la Versailles, îl ridică pe micul rege Ludovic al XV-lea în brațe, rostind cuvintele: „Țin în brațele mele toată Franța!”

🗒️1774: Ludovic al XVI-lea și Maria Antoaneta devin rege și regină ai Franței

🗒️1824: Inaugurarea muzeului National Gallery din Londra

🗒️1866: Carol I al României depune jurământul ca domnitor al României în Parlament

🗒️1871: Înfrântă în războiul cu Prusia, Franța este nevoită să semneze Tratatul de la Frankfurt. Pierde Alsacia-Lorena de est

🗒️1872: Victoria Woodhull este nominalizată de Partidul Drepturilor Egale pentru prima femeie la funcția de președinte al SUA, deși femeile nu aveau drept de vot. Fiind arestată în ziua scrutinului, voturile favorabile nu au fost luate în considerare, iar numărul lor nu se cunoaște

🗒️1877: Adunarea Deputaților adoptă primul act al României independente, Legea privind instituirea decorației „Steaua României”

🗒️1881: Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen este încoronat Rege al României (1881–1914), după ce anterior fusese Principe

🗒️1906: Apare la București revista „Neamul Românesc”, sub conducerea lui Nicolae Iorga

🗒️1924: J. Edgar Hoover este numit director al FBI și va rămâne în această funcție timp de 48 de ani

🗒️1933: În Germania, naziștii organizează arderi publice masive de cărți

🗒️1940: Winston Churchill devine prim-ministru al Marii Britanii în urma demisiei lui Neville Chamberlain. În aceeași zi, Germania invadează Franța, Țările de Jos, Belgia și Luxemburg

🗒️1941: Rudolf Hess se parașutează în Scoția în încercarea de a negocia pacea între Anglia și Germania nazistă

🗒️1981: François Mitterrand câștigă al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Franța în fața conservatorului Valéry Giscard d’Estaing și devine primul președinte socialist al Republicii A Cincea

🗒️1993: Kârgâzstan este primul stat din Asia Centrală care părăsește zona rublei

🗒️1994: Nelson Mandela depune jurământul, devenind primul președinte de culoare al Africii de Sud

🗒️2002: Agentul FBI Robert Hanssen este condamnat la închisoare pe viață pentru faptul de a fi vândut secrete americane Moscovei în schimbul unei sume de 1,4 milioane $ în numerar și diamante

🗒️2005: O grenadă de mână este aruncată de către Vladimir Arutinian la aproximativ 20 de metri de președintele SUA, George W. Bush, în timp ce el ținea un discurs unei mulțimi la Tbilisi, Georgia, însă are o defecțiune și nu detonează

🗒️2012: Un grav accident are loc în Pasajul Lujerului, când un tramvai pe linia 41 lovește altul, oprit în spatele unui alt tramvai, defect. Bilanțul accidentului se ridică la 92 de răniți, 23 fiind răniți grav

