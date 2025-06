13 IUNIE, calendarul zilei: Tim Allen împlinește 72 de ani, Dragoș Bucur 48/ Chris Evans face 44 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 13 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Tim Allen este un actor, comediant și scriitor american, cunoscut mai ales pentru rolurile sale comice în televiziune și film. S-a născut pe 13 iunie 1953 în Denver, Colorado. A devenit faimos în anii ‘90 prin serialul de succes Home Improvement, unde a jucat rolul lui Tim „The Toolman” Taylor. Allen este cunoscut și pentru vocea personajului Buzz Lightyear din franciza Toy Story și pentru rolul principal în filmele The Santa Clause. În ciuda unor controverse din tinerețe, inclusiv o condamnare pentru posesie de droguri în anii ‘70, el și-a reconstruit cariera și a devenit una dintre figurile populare ale comediei americane. Pe lângă actorie, Tim Allen este pasionat de mașini și a publicat o carte autobiografică. A continuat să aibă succes și în televiziunea modernă, cu sitcomul Last Man Standing, difuzat timp de nouă sezoane.

Dragoș Bucur este un actor român de film, teatru și televiziune, născut pe 13 iunie 1977 în București. A absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică “Ion Luca Caragiale” și și-a început cariera pe scena teatrului “Podul”, sub îndrumarea profesorului Cătălin Naum. A devenit cunoscut publicului prin roluri în filme precum Marfa și banii, Furia, Boogie, Polițist, adjectiv și Câini. Performanțele sale au fost recunoscute cu două Premii Gopo pentru cel mai bun actor, în 2009 și 2010. De asemenea, în 2010, a fost selectat în programul “Shooting Stars” al Festivalului Internațional de Film de la Berlin. Dragoș Bucur este cunoscut ca prezentator al emisiunii “Visuri la cheie” și, din 2021, ca jurat în cadrul show-ului “Românii au talent”. În viața personală, este căsătorit din 2005 cu cântăreața Dana Nălbaru. Împreună au trei copii: o fiică biologică, Sofia, născută în 2007, și două fiice adoptate, Kadri și Roxana.

Chris Evans este un actor american născut pe 13 iunie 1981 în Boston, Massachusetts. A crescut în Sudbury, într-o familie cu rădăcini irlandeze și italiene. Evans și-a început cariera la începutul anilor 2000, remarcându-se în comedia Not Another Teen Movie. A atras atenția publicului larg interpretând rolul supereroului Johnny Storm / Human Torch în filmele Fantastic Four și Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer. Consacrarea internațională a venit odată cu rolul lui Steve Rogers / Captain America în Universul Cinematic Marvel, începând cu Captain America: The First Avenger și continuând până la Avengers: Endgame. Acest rol l-a transformat într-una dintre cele mai recunoscute figuri ale cinematografiei contemporane. În 2014, și-a făcut debutul regizoral cu drama romantică Before We Go. Chris Evans s-a căsătorit în 2023 cu actrița Alba Baptista. Este un iubitor de animale și are un câine pe nume Dodger, pe care l-a adoptat în timpul filmărilor.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1555: Giovanni Antonio Magini 🇮🇹🔭 astronom, astrolog, cartograf și matematician. În 1588 a fost ales în locul lui Galileo Galilei pentru a ocupa catedra de matematică de la Universitatea din Bologna. A susținut existența unui sistem geocentric al lumii, spre deosebire de sistemul heliocentric al lui Copernic. Craterul lunar Maginus este numit după el

🎂1732: Martha Washington 🇺🇸🗣 cea dintâi „Primă doamnă” a SUA

🎂1831: James Clerk Maxwell 🇬🇧⚡️ Ecuațiile lui Maxwell pentru electromagnetism au fost numite „a doua mare unire în fizică”, după cea realizată de Isaac Newton

🎂1865: William Butler Yeats 🇮🇪✒️ una dintre cele mai importante figuri ale literaturii secolului XX, laureat Nobel pentru Literatură în 1923

🎂1870: Alexandru Bogdan-Pitești 🇷🇴✒️ om de cultură, poet, eseist, critic de artă și colecționar de artă român. În 1896, a întemeiat Salonul Independenților, după modelul francez al „Salonului Societății Artiștilor Independenți ” din Paris, iar în 1898 fondează „Societatea Ileana”

🎂1897: Paavo Nurmi 🇫🇮🏃🏼‍♂️ Poreclit „Finlandezul zburător”, era considerat între 1920 și 1930 unul dintre cei mai buni atleți din lume. Din trei participări la Jocurile Olimpice a câștigat 9 medalii de aur și 3 medalii de argint. La Paris 1924 a devenit primul sportiv care a cucerit cinci titluri olimpice. A doborât 22 de recorduri mondiale de la 1.500 m până la 20.000 m

🎂1928: John Forbes Nash Jr. 🇺🇸🧮 cercetător principal la Universitatea Princeton. Este laureat Nobel pentru Economie, 1994. Subiectul principal al filmului „A Beautiful Mind”, interpretat de Russell Crowe, a fost nominalizat pentru opt premii Oscar, dintre care a câștigat patru

🎂1943: Malcolm McDowell 🇬🇧🎬 renumit pentru rolul principal din „Portocala mecanică”, regizat de Stanley Kubrick, 1971

🎂1951: Stellan Skarsgård 🇸🇪🎬 The Hunt for Red October (1990), Good Will Hunting (1997), Mamma Mia! (2008), Angels and Demons (2009), The Girl With the Dragon Tattoo (2011), Thor (2011), The Avengers (2012), Cinderella (2015)

🎂1953: Tim Allen 🇺🇸🎬

🎂1959: Boiko Borisov 🇧🇬🗣 prim-ministru al Bulgariei în perioadele 2009-2013, 2014-ian. 2017, mai 2017-2021

🎂1959: Klaus Iohannis 🇷🇴🗣

🎂1977: Dragoș Bucur 🇷🇴🎬 Marfa și banii (2001), Furia (2002), Moartea domnului Lăzărescu (2005), Băieți buni (serial TV, 2005), Hârtia va fi albastră (2006), Tinerețe fără tinerețe (2007), Polițist, adjectiv (2009), Două lozuri (2016) ș. a.

🎂1980: Sarah Connor 🇩🇪🎤 „From Sarah with Love” (2001)

🎂1981: Chris Evans 🇺🇸🎬 Captain America din Marvel Cinematic Universe

🎂1986: Ashley Olsen & Mary-Kate Olsen 🇺🇸🎬

Decese 🕯

🕯️1948: Dazai Osamu 🇯🇵✒️ unul din marii scriitori ai literaturii japoneze din secolul 20 (sinucidere, la 38 de ani)

🕯️1980: Nicolae Mărgineanu 🇷🇴✒️ A publicat studii de psihologie a persoanei, psihometrică, psihologie matematică, psihologie a științei, psihologie aplicată în marea industrie

🕯️1994: Nadia Gray 🇷🇴🎬 S-a născut dintr-un tată rus și o mamă basarabeancă. S-a căsătorit cu celebrul prinț Constantin Cantacuzino, aviator în timpul războiului. A debutat în film în 1949. Poate că cel mai cunoscut rol al său a fost în La dolce vita (1960), capodopera lui Fellini

🕯️2019: Edith González 🇲🇽📺 cunoscută pentru rolurile ei din telenovelele mexicane (Inimă sălbatică / Corazon Salvaje, 1993, Salome, 2001). A decedat la 54 de ani, cancer ovarian

Calendar 🗒

🗒1456: A fost menționat pentru prima dată în documentele din Moldova „slugerul”, dregător ce avea în grijă aprovizionarea cu alimente a curții domnești

🗒1848: Gheorghe Bibescu, domnul Țării Românești, a abdicat și a plecat la Brașov

🗒1932: Înființarea Institutului de Biooceanografie din Constanța

🗒1941: În noaptea de 12 spre 13 iunie au fost deportați din Basarabia și Bucovina de Nord în Siberia peste 31.000 de locuitori

🗒1965: În finala Cupei campionilor europeni la volei masculin, desfășurată la Bruxelles, echipa Rapid București cucerește pentru a treia oară Cupa de Cristal, decernată celei mai bune echipe de pe continent

🗒1990: Începutul represiunii violente a ceea ce s-a numit „Fenomenul Piața Universității”, începutul celei de-a treia mineriade din 1990

🗒2004: Un meteorit de 4 kg lovește o locuință din Noua Zeelandă

CITEȘTE ȘI:

12 IUNIE, calendarul zilei: Adrian Enache împlinește 59 de ani/ Se sting Gregory Peck și Silvio Berlusconi

11 IUNIE, calendarul zilei: Hugh Laurie împlinește 66 de ani/ Moare John Wayne/ Are loc cel mai grav accident din istoria curselor auto

10 IUNIE, calendarul zilei: Carlo Ancelotti împlinește 66 de ani, Loredana Groza 55/ Alexandra Stan face 36 de ani