145 de ani de relaţii DIPLOMATICE România-SUA. Cătalin Predoiu: Sărbătorim și onorăm tot ce am realizat împreună cu partenerul nostru strategic

Premierul interimar, Cătalin Predoiu, a transmis, sâmbătă, la împlinirea a 145 de ani de relaţii diplomatice dintre România şi Statele Unite, un mesaj, în care susține că ţara noastră este pregătită să intensifice cooperarea cu „partenerul strategic cheie” în domeniile apărării, securităţii, economic.

145 years ago🇷🇴 & 🇺🇸established diplomatic relations. We celebrate&honor all that we achieved together with our key strategic partner. We are ready to intensifying defense&security cooperation, economic projects and stronger people-to-people connection.

— Catalin Predoiu (@CatalinPredoiu) June 14, 2025