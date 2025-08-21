15 milioane de euro pentru refacerea infrastructurii distruse de INUNDAȚII. Pîslaru: „Este o premieră europeană”

Ministrului Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru a declarat că Guvernul va aloca 15 milioane de euro pentru refacerea infrastructurii distruse de inundațiile severe din luna iulie, care au afectat comunități din județele Neamț și Suceava.

Dragos Pîslaru a explicat în cadrul unei conferințe, la finalul ședinței de Guvern că daunele provocate în urma inundațiilor puternice din luna iulie vor fi acoperite de Guvern în proporție de 90%, prin sprijin european.

„Inundațiile severe din luna iulie 2025 au marcat întreaga societate, au afectat comunități din Neamț și Suceava, producând pagube majore de 30.000 de lei. Pe 19 august s-a adoptat Pachetul care acoperă până la 90% din pagube. Suntem parte a Uniunii Europene, așa că avem parte de sprijin european,” a transmis Pîslaru.

Ministrul a anunțat înființarea unui cadru nou, reprezentat de regulamentul Restore, menit să creeze o reacție rapidă în caz de dezastre. Pîslaru a caracterizat această schimbare, drept o „premieră europeană” și a menționat faptul că lucrurile s-au concretizat în decurs de doar trei săptămâni.