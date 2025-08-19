Gara de Nord, în vizorul lui Ciprian Șerban. Ce planuri de MODERNIZARE propune ministrul Transporturilor

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, a transmis printr-o postare pe pagina sa oficială de Facebook că s-a întâlnit, marți, la minister cu Primarul General interimar al Capitalei și Primarul Sectorului 1 pentru a discuta despre posibilitățile de reconfigurare și modernizare a Gării de Nord.

Ciprian Șerban a menționat că tema principală a întâlnirii cu Stelian Bujduveanu și George Tuță la sediul Ministerului Transporturilor a vizat discuții despre procesul de modernizare și dezvoltarea conceptului de intermodalitate al Gării de Nord, parte a unui proiect mai amplu de regenerare urbană.