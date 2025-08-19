Gara de Nord, în vizorul lui Ciprian Șerban. Ce planuri de MODERNIZARE propune ministrul Transporturilor

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, a transmis printr-o postare pe pagina sa oficială de Facebook că s-a întâlnit, marți, la minister cu Primarul General interimar al Capitalei și Primarul Sectorului 1 pentru a discuta despre posibilitățile de reconfigurare și modernizare a Gării de Nord.
Ciprian Șerban a menționat că tema principală a întâlnirii cu Stelian Bujduveanu și George Tuță la sediul Ministerului Transporturilor a vizat discuții despre procesul de modernizare și dezvoltarea conceptului de intermodalitate al Gării de Nord, parte a unui proiect mai amplu de regenerare urbană.
Potrivit ministrului, Primăria Municipiului București a prezentat o propunere preliminară de reconfigurare a Gării de Nord, care constituie punctul de plecare pentru o colaborare interinstituțională. Această propunere vizează regenerarea urbană a zonei, dezvoltarea nodului intermodal și crearea de noi spații verzi.
„În cadrul întâlnirii, Primăria Municipiului București a prezentat o propunere preliminară de reconfigurare a Gării de Nord, care constituie punctul de plecare pentru o colaborare interinstituțională. Această propunere vizează regenerarea urbană a zonei, dezvoltarea nodului intermodal și crearea de noi spații verzi,” a menționat Ciprian Șerban în postare.
Soluția finală de dezvoltare va fi selectată printr-un concurs internațional de soluții și va sta la baza elaborării documentațiilor tehnice necesare. Proiectele majore aflate în derulare în acest moment sunt: regenerarea urbană a Gării de Nord și a nodului intermodal, proiectul de Drumuri Radiale și Trenul Metropolitan București. Pentru buna desfășurare a acestora, ministrul propune elaborarea unui protocol în care să fie integrate.
„Această colaborare interinstituțională reprezintă un pas important pentru dezvoltarea Bucureștiului, modernizarea infrastructurii de transport și pentru transformarea Gării de Nord într-un nod intermodal european, adaptat nevoilor de mobilitate ale Capitalei,” a mai adăugat ministrul.
Surse foto: Pagina de Facebook Ciprian Șerban
