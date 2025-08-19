Ilie Bolojan, întrevedere cu Procurorul General pe tema REFORMEI din justiție

Astăzi, 19 august 2025, premierul Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu Procurorul General al României, Alex Florin Florența, în cadrul căreia au fost discutate principalele direcții de reformă din sistemul judiciar.
Tema centrală a dialogului a vizat reforma pensiilor din magistratură, inclusă în cel de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale. Printre aspectele analizate s-au numărat:
De asemenea, au fost abordate și teme precum necesitatea unui cadru predictibil de salarizare pentru magistrați, îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității și gestionarea volumului ridicat de dosare aflate pe rolul instanțelor și parchetelor.
Sursa foto: Pagina de Facebook Guvernul României
