Ilie Bolojan, întrevedere cu Procurorul General pe tema REFORMEI din justiție

Astăzi, 19 august 2025, premierul Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu Procurorul General al României, Alex Florin Florența, în cadrul căreia au fost discutate principalele direcții de reformă din sistemul judiciar.

Tema centrală a dialogului a vizat reforma pensiilor din magistratură, inclusă în cel de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale. Printre aspectele analizate s-au numărat:

creșterea graduală a vârstei de pensionare;

stabilirea unor perioade de tranziție pentru implementarea noilor reglementări;

ajustarea formulei de calcul a pensiilor;

De asemenea, au fost abordate și teme precum necesitatea unui cadru predictibil de salarizare pentru magistrați, îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității și gestionarea volumului ridicat de dosare aflate pe rolul instanțelor și parchetelor.

Guvernului României. Întâlnirea face parte dintr-un proces mai amplu de dialog instituțional privind reformele din justiție. În același context, luni, 18 august, premierul Ilie Bolojan a avut consultări și cu reprezentanții principalelor asociații de magistrați: Asociația Magistraților din România, Uniunea Națională a Judecătorilor din România, Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului, Asociația Procurorilor din România și Asociația Forumului Judecătorilor din România, potrivit

Sursa foto: Pagina de Facebook Guvernul României

