Prima pagină » Actualitate » AVOCAT implicat în fraude imobiliare, trimis în judecată într-un nou dosar

AVOCAT implicat în fraude imobiliare, trimis în judecată într-un nou dosar

Bianca Dogaru
19 aug. 2025, 14:56, Actualitate
AVOCAT implicat în fraude imobiliare, trimis în judecată într-un nou dosar

Avocatul Vlad Nichita a fost trimis în judecată într-un nou dosar, fiind acuzat că a înstrăinat fictiv trei autoturisme de lux, bunuri care aparțineau cabinetului său de avocatură. Avocatul a acționat în acest sens pentru a evita ca mașinile să fie puse sub sechestru, potrivit Agerpres.

Vlad Nichita, implicat în fraudele imobiliare de la White Tower și City Gate din municipiul Ploiești, a fost acum trimis într-un nou dosar, alături de o avocată stagiară, Andreea Bezercu, acuzată că l-ar fi ajutat pe acesta în planul de înstrăinare al autoturismelor.

În primul dosar, avocatul Vlad Nichita este judecat alături de un notar public, dezvoltatori imobiliari, dar și omul de afaceri Daniel Ștefănescu, patron al firmei Gersim Development, pentru fraude imobiliare legate de complexurile White Tower, City Gate și Mărășești din municipiul Ploiești.

Acuzațiile aduse celor doi sunt de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, cu consecințe deosebit de grave (șase persoane vătămate).

„În fapt s-a reținut că, în perioada 02.02.2025 – 05.02.2025, cu intenție directă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul N.V., avocat în cadrul Baroului Prahova (trimis în judecată în dosarul penal nr.221/282/P/2023, având ca obiect săvârșirea de infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii – înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și bancrută frauduloasă), cu complicitatea inculpatei B.A. (la rândul ei avocat stagiar, la cabinetul celui dintâi), prin atestarea unor împrejurări necorespunzătoare adevărului, a înstrăinat în mod fictiv din patrimoniul cabinetului de avocatură al cărui titular este 3 autoturisme de lux, pentru evitarea aplicării măsurilor asiguratorii asupra bunurilor respective, în scopul fraudării creditorilor. Unul dintre ‘cumpărătorii’ a două dintre autoturismele de lux ale inculpatului N.V. este o femeie în vârstă de 79 de ani, fără permis de conducere, din județul Constanța (soacra inculpatei B.A.) Prejudiciul total creat persoanelor vătămate în prezenta cauză este de aproximativ 442.000 euro’, a transmis marți Parchetul Curții de Apel Ploiești, într-un comunicat de presă.

Surse foto: Profimedia

CITEȘTE ȘI:

Citește și

POLITICĂ Afacerea microbuzelor școlare la suprapreț. Dragoș Pîslaru anunță trei ANCHETE în curs de derulare
15:09
Afacerea microbuzelor școlare la suprapreț. Dragoș Pîslaru anunță trei ANCHETE în curs de derulare
POLITICĂ Marian Godină i-a făcut plângere penală deputatului Dan Tănasă(AUR) pentru „incitarea la violenţă, ură sau discriminare”
15:06
Marian Godină i-a făcut plângere penală deputatului Dan Tănasă(AUR) pentru „incitarea la violenţă, ură sau discriminare”
ACTUALITATE Un alt șofer a rămas pieton în Vama Albița. Motivul pentru care i-a fost PRIPONIT autoturismul
15:04
Un alt șofer a rămas pieton în Vama Albița. Motivul pentru care i-a fost PRIPONIT autoturismul
LIVE VIDEO 🚨 Marius Tucă – cum va arăta confruntarea Zelenski-Putin? | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”
14:52
🚨 Marius Tucă – cum va arăta confruntarea Zelenski-Putin? | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”
ANALIZĂ EXCLUSIV De la bluză la costum. De la Biroul Oval la „Biroul de Aur”. Ce s-a schimbat între Trump și Zelenski din februarie până azi. Un expert traduce fiecare gest
14:51
De la bluză la costum. De la Biroul Oval la „Biroul de Aur”. Ce s-a schimbat între Trump și Zelenski din februarie până azi. Un expert traduce fiecare gest
POLITICĂ Explicațiile lui Dragoș Pîslaru cu privire la decontarea călătoriilor și locuința din Bruxelles: „Procedura de achiziție s-a terminat pe 5 august”
14:47
Explicațiile lui Dragoș Pîslaru cu privire la decontarea călătoriilor și locuința din Bruxelles: „Procedura de achiziție s-a terminat pe 5 august”
Mediafax
Andra și Cătălin Măruță, sub teroare! El este hărțuitorul artistei. Polițiștii au emis ordin de protecție
Digi24
VIDEO Traian Băsescu va primi un apartament de protocol: „Casa este mult prea mare”
Cancan.ro
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Mediafax
Ar trebui înghețate pensiile și salariile? Răspunsul lui Dragoș Pîslaru
Click
Ce trebuie să pui în ciorba rădăuțeană, ca să iasă grasă, cremoasă și gustoasă ca la restaurant. Trucul pe care bucătarii nu ți-l spun
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Grecii sunt foarte supărați că românii vin la ei în țară și le cumpără casele. Ce înseamnă asta pentru ei
Digi24
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu soția lui Daniel Pancu! În tinerețe, Andra Teodorescu făcea senzaţie pe podiumurile de modă
observatornews.ro
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
"Hai că poți!", cel mai distractiv show al toamnei, în curând, la Kanal D!
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
În ce țări nu ai voie cu cârlig de remorcare. Reguli și obligații internaționale importante
Descopera.ro
300 de obiecte misterioase au fost găsite în Univers
Capital.ro
Decizie fără precedent pentru Traian Băsescu. Executivul condus de Ilie Bolojan îi dă lovitura
Evz.ro
A intervenit administrația Biden în politica din România? Dezvăluiri din SUA despre Deep State
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
Dealerul care i-a vândut lui Matthew Perry doza fatală de ketamină a pledat vinovat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
„Tărâmul jaguarului alb”: O scrisoare veche de 327 de ani a dezvăluit un oraș mayaș antic pierdut
EXTERNE O româncă de 21 de ani a fost ARESTATĂ în Italia. Femeia era căutată pentru tâlhărie și crimă
15:10
O româncă de 21 de ani a fost ARESTATĂ în Italia. Femeia era căutată pentru tâlhărie și crimă
EXTERNE Ca răspuns la „amenințările neobișnuite” ale SUA, Nicolas Maduro anunță planul de a desfășura peste 4,5 milioane de membri ai milițiilor din Venezuela
15:07
Ca răspuns la „amenințările neobișnuite” ale SUA, Nicolas Maduro anunță planul de a desfășura peste 4,5 milioane de membri ai milițiilor din Venezuela
EXTERNE Administrația Putin cere garanții privind protejarea intereselor RUSIEI /„Aceste aspecte trebuie soluționate rapid”
15:04
Administrația Putin cere garanții privind protejarea intereselor RUSIEI /„Aceste aspecte trebuie soluționate rapid”
HOROSCOP Horoscop 20 august 2025. ZODIA care are succes în carieră
15:00
Horoscop 20 august 2025. ZODIA care are succes în carieră
ACTUALITATE Tensiuni în GRECIA: românii și bulgarii cumpără case de vacanță în Halkidiki și le închiriază la „negru”. Guvernul, chemat să intervină de urgență
14:44
Tensiuni în GRECIA: românii și bulgarii cumpără case de vacanță în Halkidiki și le închiriază la „negru”. Guvernul, chemat să intervină de urgență
EXCLUSIV Uite vila, nu e vila. Traian Băsescu cere un apartament: Nu stau în ploaie / Unde și-ar dori fostul președinte să locuiască
14:29
Uite vila, nu e vila. Traian Băsescu cere un apartament: Nu stau în ploaie / Unde și-ar dori fostul președinte să locuiască