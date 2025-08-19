AVOCAT implicat în fraude imobiliare, trimis în judecată într-un nou dosar

Avocatul Vlad Nichita a fost trimis în judecată într-un nou dosar, fiind acuzat că a înstrăinat fictiv trei autoturisme de lux, bunuri care aparțineau cabinetului său de avocatură. Avocatul a acționat în acest sens pentru a evita ca mașinile să fie puse sub sechestru, potrivit Agerpres.

Vlad Nichita, implicat în fraudele imobiliare de la White Tower și City Gate din municipiul Ploiești, a fost acum trimis într-un nou dosar, alături de o avocată stagiară, Andreea Bezercu, acuzată că l-ar fi ajutat pe acesta în planul de înstrăinare al autoturismelor.

În primul dosar, avocatul Vlad Nichita este judecat alături de un notar public, dezvoltatori imobiliari, dar și omul de afaceri Daniel Ștefănescu, patron al firmei Gersim Development, pentru fraude imobiliare legate de complexurile White Tower, City Gate și Mărășești din municipiul Ploiești.

Acuzațiile aduse celor doi sunt de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, cu consecințe deosebit de grave (șase persoane vătămate).

„În fapt s-a reținut că, în perioada 02.02.2025 – 05.02.2025, cu intenție directă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul N.V., avocat în cadrul Baroului Prahova (trimis în judecată în dosarul penal nr.221/282/P/2023, având ca obiect săvârșirea de infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii – înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și bancrută frauduloasă), cu complicitatea inculpatei B.A. (la rândul ei avocat stagiar, la cabinetul celui dintâi), prin atestarea unor împrejurări necorespunzătoare adevărului, a înstrăinat în mod fictiv din patrimoniul cabinetului de avocatură al cărui titular este 3 autoturisme de lux, pentru evitarea aplicării măsurilor asiguratorii asupra bunurilor respective, în scopul fraudării creditorilor. Unul dintre ‘cumpărătorii’ a două dintre autoturismele de lux ale inculpatului N.V. este o femeie în vârstă de 79 de ani, fără permis de conducere, din județul Constanța (soacra inculpatei B.A.) Prejudiciul total creat persoanelor vătămate în prezenta cauză este de aproximativ 442.000 euro’, a transmis marți Parchetul Curții de Apel Ploiești, într-un comunicat de presă.

Surse foto: Profimedia

CITEȘTE ȘI: