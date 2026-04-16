Prima pagină » Actualitate » 16 Aprilie, calendarul zilei: Anya Taylor-Joy împlinește 30 de ani. Apare „Caritas”, cea mai mare schemă piramidală din România

16 Aprilie, calendarul zilei: Anya Taylor-Joy împlinește 30 de ani. Apare „Caritas”, cea mai mare schemă piramidală din România

Elena Stănică-Ezeanu
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 16 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Anya Taylor-Joy este una dintre cele mai remarcabile actrițe ale generației sale. S-a născut pe 16 aprilie 1996, în Miami, și a crescut între Argentina și Marea Britanie, ceea ce i-a oferit o perspectivă culturală diversă. A devenit celebră la nivel internațional datorită rolului din filmul horror The Witch (2015), unde interpretarea sa intensă a atras atenția criticilor. Popularitatea ei a crescut și mai mult odată cu serialul The Queen’s Gambit (2020), în care a jucat rolul lui Beth Harmon, o tânără genială la șah. Pentru acest rol, a câștigat premii importante, inclusiv un Glob de Aur. Este cunoscută pentru trăsăturile sale distinctive și expresivitatea puternică, care o ajută să redea personaje complexe și adesea enigmatice. A devenit o figură emblematică şi în modă, colaborând cu branduri importante și apărând frecvent pe coperțile revistelor internaționale. Anya Taylor-Joy este cunoscută pentru pasiunea ei pentru muzică, dans și interesul pentru roluri neobișnuite, care îi provoacă limitele artistice.

Anya Taylor-Joy

Pe 15 aprilie 1992 a fost lansată în Cluj-Napoca schema financiară numită Caritas, considerată cea mai amplă schemă piramidală din România în perioada de tranziție postcomunistă. Inițiată de Ioan Stoica, aceasta promitea câștiguri uriașe într-un timp foarte scurt, atrăgând milioane de participanți din întreaga țară. Fenomenul a cunoscut o expansiune rapidă, pe fondul instabilității economice și al lipsei de experiență financiară a populației. Se estimează că aproximativ o treime dintre gospodăriile românești au fost implicate, ceea ce a transformat Caritas într-un fenomen social de proporții. Potrivit lui Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, în sistem ar fi circulat până la o treime din masa monetară a țării. În cele din urmă, schema s-a prăbușit, lăsând în urmă pierderi uriașe și afectând profund încrederea populației în sistemul financiar. Cazul Caritas a rămas un exemplu emblematic al riscurilor asociate schemelor piramidale și al vulnerabilităților economice din primii ani de după 1990.

Schema financiară Caritas

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1844: Anatole France 🇫🇷✒️ Nobel pentru Literatură în 1921.
🎂1879: Gala Galaction 🇷🇴✒️ scriitor, preot ortodox, profesor de teologie, traducător al Bibliei în limba română din ebraică și greacă (împreună cu Vasile Radu și Nicodim Munteanu) și activist de stânga
🎂1889: Charlie Chaplin 🇬🇧🎬
🎂1896: Tristan Tzara 🇷🇴🇫🇷✒️, scriitor român, unul dintre inițiatorii dadaismului
🎂1921: Peter Ustinov 🇬🇧🎬 2 Oscaruri
🎂1927: Joseph Ratzinger 🇩🇪🇻🇦✝️, Papă al Romei, sub numele de Benedict al XVI-lea
🎂1942: Frank Williams 🇬🇧🏎 pilot, proprietarul echipei de Formula 1 Williams
🎂1959: Ovidiu Brânzan 🇷🇴🗣
🎂1965: Jon Cryer 🇺🇸🎬 renumit pentru rolul Alan Harper din serialul Two and a Half Men
🎂1965: Gerardo Mejía 🇪🇨🇺🇸🎤 renumit pentru hitul „Rico Suave”, din 1990
🎂1971: Selena Quintanilla-Pérez 🇲🇽🇺🇸🎤 supranumită „Regina muzicii tejano”, a fost o cântăreață, muziciană, compozitoare și textieră de origine mexicano-americană. Statutul său de celebritate a crescut la începutul anilor ’90, în special în țările vorbitoare de limbă spaniolă. A devenit mult mai cunoscută publicului din America de Nord după ce a fost asasinată la 23 de ani de către Yolanda Saldívar, președinta fan-clubului său
🎂1973: Aliaune Thiam (Akon) 🇺🇸🇸🇳🎤
🎂1978: Mihail Neamțu 🇷🇴🗣
🎂1984: Claire Foy 🇬🇧🎬 The Crown (2016 – 2023)
🎂1996: Anya Taylor-Joy 🇺🇸🇬🇧🎬 The Witch (2015), Split (2016), The Queen’s Gambit (2020), The Menu (2022), Furiosa (2024)

Decese 🕯

🕯️69: Otho𓀛, împărat roman
🕯️1828: Francisco de Goya 🇪🇸🎨
🕯️1850: Marie Tussaud 🇫🇷🏛 fondatoarea „Muzeului figurilor de ceară” din Londra
🕯️1902: Nicolae Kalinderu 🇷🇴🩺 medic, unul din membrii fondatori ai Partidului Național Liberal din România, la 24 mai 1875
🕯️1935: Panait Istrati 🇷🇴✒️
🕯️1972: Yasunari Kawabata 🇯🇵✒️ scriitor japonez, laureat Nobel
🕯️1995: Aurel Bulgariu 🇷🇴🤾‍♂️ dublu campion mondial
🕯️2018: Ionela Prodan 🇷🇴🎤 solistă din Oltenia, mama Anamariei Prodan. A interpretat cântece și în duet cu Ion Dolănescu

Evenimente📋

📋🇩🇰 Danemarca: ziua națională

Calendar 🗒

🗒73: Masada, o cetate evreiească, cade în mâinile romanilor după câteva luni de asalt, ducând la sfârșitul Marii Revolte a Evreilor
🗒1705: Isaac Newton este înnobilat de regina Anne în timpul unei vizite regale la Trinity College, Cambridge
🗒1850: Podul suspendat peste râul Maine din Angers, Franța, se prăbușește din cauza rezonanței în timp ce un batalion de soldați francezi mărșăluiau la pas, ucigând 226 dintre ei
🗒1869: A apărut, la București, revista „Traian”, editată de Bogdan Petriceicu Hasdeu
🗒1917: Lenin s-a întors la Petrograd după ani de exil pentru a prelua rolul de lider al Revoluției bolșevice
🗒1930: Declanșarea războiului civil în China
🗒1938: Au fost arestați și condamnați la închisoare mai mulți conducători legionari, în frunte cu căpitanul Corneliu Zelea Codreanu
🗒1943: Chimistul elvețian Albert Hofmann descoperă accidental efectele halucinogene ale LSD-ului, în căutarea unui stimulent circulator
🗒1947: Una dintre cele mai mari explozii non-nucleare din istorie. Explozia din portul Texas City a unei nave de marfă încărcată cu aproximativ 2.300 de tone de azotat de amoniu a ucis 581 de persoane, 5.000 de răniți, sute de persoane fără adăpost și 65 de milioane $ daune. Forța exploziei a făcut ca la 16 km distanță jumătate din ferestrele din Galveston să fie spulberate
🗒1972: A fost lansată naveta spațială Apollo 16, care a aselenizat la 20 aprilie 1972
🗒1992: Apare „Caritas”, cea mai mare schemă piramidală dintre cele care au apărut în România între 1990 și 1994, depășind prin amploarea sa și jocurile similare, care au apărut în țările est-europene, cu excepția Rusiei. Creat de contabilul Ioan Stoica din Brașov. S-a estimat că circa o treime din gospodăriile românești au participat la uriașa înșelătorie. Însuși Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, aprecia că în joc se rulase cam o treime din masa monetară a țării.
🗒2007: SUA: Un student a ucis 32 de oameni și a rănit alți 23 înainte de a se sinucide, într-o Universitate din Virginia. Evenimentul a rămas cunoscut sub numele de masacrul de la Virginia Tech
🗒2021: COVID-19: Numărul global de decese depășește 3 milioane

CITEȘTE ȘI:

15 Aprilie, calendarul zilei: Titanicul se scufundă în Atlantic. Ziua mondială a artei. Are loc tragedia de pe Hillsborough

14 Aprilie, calendarul zilei: Adrien Brody împlinește 53 de ani, Ritchie Blackmore 81. Moare Peter Steele

13 Aprilie, calendarul zilei: Rodica Mandache împlinește 83 de ani, Garri Kasparov 63. Ziua Internatională a Rock-n-Roll-ului

Recomandarea video

Citește și

TEHNOLOGIE Hackerii vizează persoanele care caută aceste opt cuvinte pe Google
07:00
Hackerii vizează persoanele care caută aceste opt cuvinte pe Google
ACTUALITATE Valentin Stan: Iranul nu poate negocia nimic. Șefia politică și religioasă din Iran este concentrată în jurul puterii gardienilor revoluției
07:00
Valentin Stan: Iranul nu poate negocia nimic. Șefia politică și religioasă din Iran este concentrată în jurul puterii gardienilor revoluției
ACTUALITATE Valentin Stan: În Strâmtoarea Ormuz, Iranul nu are voie să oprească trecerea, să distrugă nave sau să pună taxe
06:30
Valentin Stan: În Strâmtoarea Ormuz, Iranul nu are voie să oprească trecerea, să distrugă nave sau să pună taxe
ACTUALITATE Valentin Stan: Trump nu a bombardat nici măcar terminalele petroliere ale Iranului. Președintele SUA a protejat avuția poporului Iranian
06:00
Valentin Stan: Trump nu a bombardat nici măcar terminalele petroliere ale Iranului. Președintele SUA a protejat avuția poporului Iranian
EXCLUSIV Bucureștenii, înfuriați de intenția Metrorex de a mări prețul călătoriei de la 5 la 7 lei. „Soluția este să ieșim în stradă” / Specialist mobilitate urbană: „Metroul să facă venituri din publicitate”
05:00
Bucureștenii, înfuriați de intenția Metrorex de a mări prețul călătoriei de la 5 la 7 lei. „Soluția este să ieșim în stradă” / Specialist mobilitate urbană: „Metroul să facă venituri din publicitate”
EVENIMENT Se închide un simbol al Dubaiului, celebrul hotel de 7 stele, Burj Al Arab
00:26
Se închide un simbol al Dubaiului, celebrul hotel de 7 stele, Burj Al Arab
Mediafax
Ucraina introduce un nou model de luptă. Syrskyi afirmă că zonele controlate de ruși au fost recucerite
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
Cine sunt cei cinci politicieni europeni care ar putea călca pe urmele lui Viktor Orbán într-o politică ostilă față de UE
Mediafax
Sursa neașteptată de sare care ar putea crește tensiunea arterială a milioane de oameni
Click
Dorința pe care Mihaela Rădulescu nu a fost lăsată să i-o îndeplinească lui Felix Baumgartner: „Am luptat ca o leoaică”
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Cancan.ro
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Monica Gabor în prezent, după ce a dispărut din lumina reflectoarelor. Imaginea postată de Irina Columbeanu
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De ce sunt furate catalizatoarele auto și cum te poți proteja. Ce model de autoturism este cel mai vizat de hoți
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Ziua în care a fost creat unul dintre cele mai puternice droguri psihedelice: „Într-o stare ca de vis, am perceput imagini fantastice”
ULTIMA ORĂ Explozii în lanț urmate de un incendiu uriaș la o rafinărie-cheie din Australia. Flăcările s-au ridicat la 60 de metri înălțime
07:29
Explozii în lanț urmate de un incendiu uriaș la o rafinărie-cheie din Australia. Flăcările s-au ridicat la 60 de metri înălțime
ACTUALITATE Ionel Onofraș, primul primar al Iașiului de după Revoluție, un artist al violului, condamnat definitiv la 20 de ani de închisoare
23:38
Ionel Onofraș, primul primar al Iașiului de după Revoluție, un artist al violului, condamnat definitiv la 20 de ani de închisoare
CONTROVERSĂ BBC va concedia până la 2.000 de angajați, cea mai mare reducere de personal din ultimii 15 ani
23:25
BBC va concedia până la 2.000 de angajați, cea mai mare reducere de personal din ultimii 15 ani
UTILE Cum pot fi tranformate resturile de la masa de Paște într-un nou festin. Rețete din bunătăți reciclate
23:20
Cum pot fi tranformate resturile de la masa de Paște într-un nou festin. Rețete din bunătăți reciclate
FLASH NEWS Premierul Bolojan, surpriză la ceas de seară la sediul PNL: „A venit într-o vizită neanunțată”
23:10
Premierul Bolojan, surpriză la ceas de seară la sediul PNL: „A venit într-o vizită neanunțată”
RĂZBOI Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu. Iranul amenință cu închiderea Mării Roșii și a Golfului Persic ca răspuns la blocada americană
23:08
Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu. Iranul amenință cu închiderea Mării Roșii și a Golfului Persic ca răspuns la blocada americană

Cele mai noi

Trimite acest link pe