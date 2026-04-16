16 Aprilie, calendarul zilei: Anya Taylor-Joy împlinește 30 de ani. Apare „Caritas”, cea mai mare schemă piramidală din România

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 16 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Anya Taylor-Joy este una dintre cele mai remarcabile actrițe ale generației sale. S-a născut pe 16 aprilie 1996, în Miami, și a crescut între Argentina și Marea Britanie, ceea ce i-a oferit o perspectivă culturală diversă. A devenit celebră la nivel internațional datorită rolului din filmul horror The Witch (2015), unde interpretarea sa intensă a atras atenția criticilor. Popularitatea ei a crescut și mai mult odată cu serialul The Queen’s Gambit (2020), în care a jucat rolul lui Beth Harmon, o tânără genială la șah. Pentru acest rol, a câștigat premii importante, inclusiv un Glob de Aur. Este cunoscută pentru trăsăturile sale distinctive și expresivitatea puternică, care o ajută să redea personaje complexe și adesea enigmatice. A devenit o figură emblematică şi în modă, colaborând cu branduri importante și apărând frecvent pe coperțile revistelor internaționale. Anya Taylor-Joy este cunoscută pentru pasiunea ei pentru muzică, dans și interesul pentru roluri neobișnuite, care îi provoacă limitele artistice.

Pe 15 aprilie 1992 a fost lansată în Cluj-Napoca schema financiară numită Caritas, considerată cea mai amplă schemă piramidală din România în perioada de tranziție postcomunistă. Inițiată de Ioan Stoica, aceasta promitea câștiguri uriașe într-un timp foarte scurt, atrăgând milioane de participanți din întreaga țară. Fenomenul a cunoscut o expansiune rapidă, pe fondul instabilității economice și al lipsei de experiență financiară a populației. Se estimează că aproximativ o treime dintre gospodăriile românești au fost implicate, ceea ce a transformat Caritas într-un fenomen social de proporții. Potrivit lui Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, în sistem ar fi circulat până la o treime din masa monetară a țării. În cele din urmă, schema s-a prăbușit, lăsând în urmă pierderi uriașe și afectând profund încrederea populației în sistemul financiar. Cazul Caritas a rămas un exemplu emblematic al riscurilor asociate schemelor piramidale și al vulnerabilităților economice din primii ani de după 1990.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1844: Anatole France 🇫🇷✒️ Nobel pentru Literatură în 1921.

🎂1879: Gala Galaction 🇷🇴✒️ scriitor, preot ortodox, profesor de teologie, traducător al Bibliei în limba română din ebraică și greacă (împreună cu Vasile Radu și Nicodim Munteanu) și activist de stânga

🎂1889: Charlie Chaplin 🇬🇧🎬

🎂1896: Tristan Tzara 🇷🇴🇫🇷✒️, scriitor român, unul dintre inițiatorii dadaismului

🎂1921: Peter Ustinov 🇬🇧🎬 2 Oscaruri

🎂1927: Joseph Ratzinger 🇩🇪🇻🇦✝️, Papă al Romei, sub numele de Benedict al XVI-lea

🎂1942: Frank Williams 🇬🇧🏎 pilot, proprietarul echipei de Formula 1 Williams

🎂1959: Ovidiu Brânzan 🇷🇴🗣

🎂1965: Jon Cryer 🇺🇸🎬 renumit pentru rolul Alan Harper din serialul Two and a Half Men

🎂1965: Gerardo Mejía 🇪🇨🇺🇸🎤 renumit pentru hitul „Rico Suave”, din 1990

🎂1971: Selena Quintanilla-Pérez 🇲🇽🇺🇸🎤 supranumită „Regina muzicii tejano”, a fost o cântăreață, muziciană, compozitoare și textieră de origine mexicano-americană. Statutul său de celebritate a crescut la începutul anilor ’90, în special în țările vorbitoare de limbă spaniolă. A devenit mult mai cunoscută publicului din America de Nord după ce a fost asasinată la 23 de ani de către Yolanda Saldívar, președinta fan-clubului său

🎂1973: Aliaune Thiam (Akon) 🇺🇸🇸🇳🎤

🎂1978: Mihail Neamțu 🇷🇴🗣

🎂1984: Claire Foy 🇬🇧🎬 The Crown (2016 – 2023)

🎂1996: Anya Taylor-Joy 🇺🇸🇬🇧🎬 The Witch (2015), Split (2016), The Queen’s Gambit (2020), The Menu (2022), Furiosa (2024)

Decese 🕯

🕯️69: Otho𓀛, împărat roman

🕯️1828: Francisco de Goya 🇪🇸🎨

🕯️1850: Marie Tussaud 🇫🇷🏛 fondatoarea „Muzeului figurilor de ceară” din Londra

🕯️1902: Nicolae Kalinderu 🇷🇴🩺 medic, unul din membrii fondatori ai Partidului Național Liberal din România, la 24 mai 1875

🕯️1935: Panait Istrati 🇷🇴✒️

🕯️1972: Yasunari Kawabata 🇯🇵✒️ scriitor japonez, laureat Nobel

🕯️1995: Aurel Bulgariu 🇷🇴🤾‍♂️ dublu campion mondial

🕯️2018: Ionela Prodan 🇷🇴🎤 solistă din Oltenia, mama Anamariei Prodan. A interpretat cântece și în duet cu Ion Dolănescu

Evenimente📋

📋🇩🇰 Danemarca: ziua națională

Calendar 🗒

🗒73: Masada, o cetate evreiească, cade în mâinile romanilor după câteva luni de asalt, ducând la sfârșitul Marii Revolte a Evreilor

🗒1705: Isaac Newton este înnobilat de regina Anne în timpul unei vizite regale la Trinity College, Cambridge

🗒1850: Podul suspendat peste râul Maine din Angers, Franța, se prăbușește din cauza rezonanței în timp ce un batalion de soldați francezi mărșăluiau la pas, ucigând 226 dintre ei

🗒1869: A apărut, la București, revista „Traian”, editată de Bogdan Petriceicu Hasdeu

🗒1917: Lenin s-a întors la Petrograd după ani de exil pentru a prelua rolul de lider al Revoluției bolșevice

🗒1930: Declanșarea războiului civil în China

🗒1938: Au fost arestați și condamnați la închisoare mai mulți conducători legionari, în frunte cu căpitanul Corneliu Zelea Codreanu

🗒1943: Chimistul elvețian Albert Hofmann descoperă accidental efectele halucinogene ale LSD-ului, în căutarea unui stimulent circulator

🗒1947: Una dintre cele mai mari explozii non-nucleare din istorie. Explozia din portul Texas City a unei nave de marfă încărcată cu aproximativ 2.300 de tone de azotat de amoniu a ucis 581 de persoane, 5.000 de răniți, sute de persoane fără adăpost și 65 de milioane $ daune. Forța exploziei a făcut ca la 16 km distanță jumătate din ferestrele din Galveston să fie spulberate

🗒1972: A fost lansată naveta spațială Apollo 16, care a aselenizat la 20 aprilie 1972

🗒1992: Apare „Caritas”, cea mai mare schemă piramidală dintre cele care au apărut în România între 1990 și 1994, depășind prin amploarea sa și jocurile similare, care au apărut în țările est-europene, cu excepția Rusiei. Creat de contabilul Ioan Stoica din Brașov. S-a estimat că circa o treime din gospodăriile românești au participat la uriașa înșelătorie. Însuși Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, aprecia că în joc se rulase cam o treime din masa monetară a țării.

🗒2007: SUA: Un student a ucis 32 de oameni și a rănit alți 23 înainte de a se sinucide, într-o Universitate din Virginia. Evenimentul a rămas cunoscut sub numele de masacrul de la Virginia Tech

🗒2021: COVID-19: Numărul global de decese depășește 3 milioane

CITEȘTE ȘI:

15 Aprilie, calendarul zilei: Titanicul se scufundă în Atlantic. Ziua mondială a artei. Are loc tragedia de pe Hillsborough

14 Aprilie, calendarul zilei: Adrien Brody împlinește 53 de ani, Ritchie Blackmore 81. Moare Peter Steele

13 Aprilie, calendarul zilei: Rodica Mandache împlinește 83 de ani, Garri Kasparov 63. Ziua Internatională a Rock-n-Roll-ului