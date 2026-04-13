13 Aprilie, calendarul zilei: Rodica Mandache împlinește 83 de ani, Garri Kasparov 63. Ziua Internatională a Rock-n-Roll-ului

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 13 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Rodica Mandache este o apreciată actriță română de teatru, film și televiziune, cu o carieră care se întinde pe mai multe decenii și care continuă să impresioneze publicul și comunitatea culturală. S‑a născut pe 13 aprilie 1943 în Iași, loc în care și‑a petrecut primii ani înainte de a se dedica artei dramatice. A urmat studii de actorie la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică “I. L. Caragiale” din București, iar de atunci și‑a construit o carieră impresionantă atât pe scenă, cât și pe marele ecran. A jucat în numeroase piese de teatru clasice și moderne, colaborând cu instituţii importante din România, precum Teatrul Odeon, Teatrul Mic și Teatrul Național din București, dar și în producții cinematografice variate, de la filme din anii ‘70 până la proiecte recente. Pe lângă activitatea scenică și cinematografică, ea a fost și este implicată în educația actorilor tineri, predând la universități de profil. A fost căsătorită cu fotograful Aurel Mihailopol, cu care are o fiică, regizoarea Diana Mihailopol. Rodica Mandache este recunoscută pentru profesionalismul și versatilitatea sa, rămânând una dintre cele mai respectate figuri ale scenei artistice românești.

Garri Kasparov este un celebru mare maestru internațional de șah, considerat unul dintre cei mai mari jucători din istorie. Născut pe 13 aprilie 1963, în Baku, Azerbaidjan (pe atunci parte a Uniunii Sovietice), Kasparov a devenit campion mondial la șah în 1985, la vârsta de 22 de ani, și a deținut titlul până în 2000. Pe lângă performanțele sale remarcabile pe tabla de șah, inclusiv faimoasele sale meciuri împotriva supercomputerului Deep Blue, el este cunoscut și pentru implicarea sa politică și activismul în favoarea democrației și drepturilor omului în Rusia. A scris numeroase cărți despre șah, strategie și politică și continuă să fie o voce influentă în comunitatea globală de șah. Garri Kasparov rămâne un simbol al excelenței în șah și al curajului intelectual, inspirând generații de jucători și pasionați de strategie din întreaga lume.

Ziua Internațională a Rock-n-Roll-ului este sărbătorită anual pe 13 aprilie și comemorează impactul acestui gen muzical asupra culturii globale. Rock-n-roll-ul a luat naștere în Statele Unite începând cu anii ’50 şi combină elemente de blues, country și rhythm and blues. Artiști precum Elvis Presley, Chuck Berry și Little Richard au devenit pionieri ai genului, aducând sunete energice și o atitudine rebelă care au captivat tineretul. Această zi nu celebrează doar muzica, ci și libertatea de exprimare, schimbările sociale și spiritul revoluționar asociat cu rock-ul. Genul a inspirat mișcări sociale, moduri de gândire alternative și a influențat moda, arta și cinematografia. Cu această ocazie sunt organizate concerte, expoziții, evenimente muzicale, oferind publicului ocazia să descopere originile muzicii rock, să reascultă hituri clasice și să aprecieze contribuția artiștilor care au transformat muzica într-un fenomen cultural internațional.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1743: Thomas Jefferson 🇺🇸🗣, al 3-lea președinte al SUA. Prezent pe bancnota de 2$

🎂1886: Nicolae Tonitza 🇷🇴🎨

🎂1906: Samuel Beckett 🇮🇪🇫🇷✒️ prozator și dramaturg irlandez, laureat al Premiului Nobel. Piesele lui aparțin teatrului absurdului. A îmbinat umorul nostalgic cu un sentiment devastator de durere și înfrângere

🎂1919: Howard Keel 🇺🇸🎬 foarte cunoscut prin Seven Brides for Seven Brothers, iar în partea finală a vieții sale pentru interpretarea rolului Clayton Farlow din Dallas

🎂1924: Stanley Donen 🇺🇸🎥 celebru pentru Singin’ in the Rain și On the Town, ambele regizate în colaborare cu actorul și dansatorul Gene Kelly

🎂1930: Sergiu Nicolaescu 🇷🇴🎥

🎂1930: Marcel Petrișor 🇷🇴✒️ fost deținut politic între 1952 și 1964. Ultima carte publicată: Cumplite încercări, Doamne! Din Casimca Jilavei în Zarca Aiudului

🎂1939: Paul Sorvino 🇺🇸🎬

🎂1940: Jean-Marie Gustave Le Clézio 🇫🇷✒️ Premiul Nobel pentru Literatură în 2008

🎂1940: Max Mosley 🇬🇧🏁, pilot de curse auto. Fost președinte al Federației Internaționale a Automobilului.

🎂1943: Rodica Mandache 🇷🇴🎭

🎂1950: Ron Perlman 🇺🇸🎬

🎂1953: Brigitte Macron 🇫🇷🗣

🎂1963: Garri Kasparov 🇷🇺🇭🇷♟

🎂1975: Lou Bega 🇩🇪🎤 Mambo No. 5 (1999)

🎂1976: Jonathan Brandis 🇺🇸🎬 It (1990), Sidekicks (1992), seaQuest DSV (1993 – 1996). S-a sinucis la 27 de ani

🎂1978: Carles Puyol 🇪🇸⚽️

🎂1988: Allison Williams 🇺🇸🎬 Girls (2012 – 2017), Get Out (2017), M3GAN (2022), M3GAN 2.0 (2025)

Decese 🕯

🕯️1695: Jean de la Fontaine 🇫🇷✒️ rămas în istoria literaturii mai ales pentru fabulele sale.

🕯️1966: Carlo Carrà 🇮🇹🎨 figură de prim rang a mișcării futuriste, care a înflorit în Italia la începutul secolului al XX-lea

🕯️1998: Dumitru Furdui 🇷🇴🇫🇷🎬 Cunoscut pentru rolul din Brigada Diverse – sergent-major Cristoloveanu. În 1982 s-a refugiat politic în Franța, unde a lucrat sporadic în cinematografie, până la moartea survenită în circumstanțe neclare (căzut de la etajul 8 al imobilului în care locuia, posibil ca urmare a unui suicid și/sau datorită consumului de alcool)

🕯️2018: Miloš Forman 🇨🇿🎥 2 Oscaruri pentru regie: One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975), Amadeus (1984)

🕯️2020: Patricia Millardet 🇫🇷🎬 celebră pentru interpretarea rolului procuroarei Silvia Conti în serialul italian „Caracatița”

🕯️2025: Mario Vargas Llosa 🇵🇪✒️ Laureat al Premiului Nobel pentru Literatură

Evenimente📋

📋🎸🤘🏼Ziua Internatională a Rock-n-Roll-ului

Calendar 🗒

🗒1204: A patra cruciadă: Ocuparea Constantinopolului

🗒1849: Ungaria a devenit republică

🗒1859: Dubla alegere a lui Cuza ca domn al Munteniei și Moldovei a fost recunoscută de Franța, Marea Britanie, Rusia, Prusia și Regatul Sardiniei, în cadrul Conferinței reprezentanților puterilor garante de la Paris

🗒1862: România: A intrat în vigoare legea presei

🗒1864: Camera Deputaților a adoptat o moțiune de vot de blam asupra guvernului Kogălniceanu, care și-a depus demisia, respinsă însă de domnitorul Cuza

🗒1885: Promulgarea Legii depozitului legal, prin care orice tipografie era obligată să trimită câte trei exemplare din fiecare tipăritură bibliotecilor centrale din București și Iași, precum și Bibliotecii Academiei Române

🗒1889: A început să funcționeze prima agenție de presă din România -Agenția Română.

🗒1904: Nava amiral a Flotei Ruse din Pacific, Petropavlovsk, a lovit o mină japoneză și s-a scufundat în timpul războiului ruso-japonez

🗒1938: Printr-o scrisoare adresată de Gheorghe Tătărescu lui Constantin I. C. Brătianu, curentul favorabil regelui Carol al II-lea s-a separat definitiv de restul partidului conservator

🗒1941: La Moscova, s-a semnat Tratatul de neutralitate pe timp de zece ani între Japonia și URSS

🗒1945: Înlăturarea ocupației germane din Viena

🗒1945: Proclamarea oficială a administrației românești în Transilvania de Nord (ocupată, în 1940, de Ungaria horthystă), restabilită la 9 martie 1945

🗒1946: Reluarea oficială a relațiilor diplomatice cu Franța. Primul ambasador român din perioada postbelică a fost profesorul universitar Simion Stoilov

🗒1948: Marea Adunare Națională a votat Constituția Republicii Populare Române, prima constituție postbelică a României

🗒1953: Directorul CIA Allen Dulles lansează programul de control al minții, MKULTRA

🗒1964: Oscar: Sidney Poitier devine primul afro-american de sex masculin care câștigă premiul Cel mai bun actor, pentru filmul „Crinii câmpului”

🗒1970: Echipajul navei spațiale Apollo 13 a anunțat primele probleme, în zborul spre Lună, de îndată ce a observat explozia unei butelii cu oxigen

🗒1973: S-a constituit Institutul Central de Matematică

🗒1975: Izbucnirea războiului civil în Liban

🗒1992: Proclamarea Republicii Federale Iugoslavia, formată din Serbia și Muntenegru

CITEȘTE ȘI:

12 Aprilie, calendarul zilei: Antonia împlinește 37 de ani. Shannen Doherty ar fi împlinit 55. Prima călătorie a omului în spațiul cosmic

11 Aprilie, calendarul zilei: Jeremy Clarkson împlinește 66 de ani. Teo Peter ar fi împlinit 72 de ani

10 Aprilie, calendarul zilei: Leonard Doroftei împlinește 56 de ani, Steven Seagal 74. Are loc tragedia din apropierea aeroportului din Smolensk