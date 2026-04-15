15 Aprilie, calendarul zilei: Titanicul se scufundă în Atlantic. Ziua mondială a artei. Are loc tragedia de pe Hillsborough

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 15 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Pe 15 aprilie 1912, la ora 2:20 dimineața, pachebotul britanic RMS Titanic s-a scufundat în apele înghețate ale Atlanticului de Nord, în urma coliziunii cu un iceberg produsă în noaptea de 14 spre 15 aprilie, la ora 23:40. Nava, considerată la acea vreme un simbol al progresului tehnologic și al luxului, era în prima sa călătorie, traversând oceanul între Europa și America. Deși Titanicul fusese proiectat să rămână pe linia de plutire chiar și cu unele compartimente inundate, amploarea avariilor a depășit limitele de siguranță. Apa a început să pătrundă rapid, iar în mai puțin de trei ore nava s-a rupt în două și s-a scufundat complet. La bord se aflau 2.227 de persoane – pasageri și membri ai echipajului. Doar aproximativ 770 au supraviețuit, restul pierzându-și viața în condiții dramatice, cauzate de lipsa bărcilor de salvare suficiente și de temperaturile extrem de scăzute ale apei. Tragedia a șocat întreaga lume și a dus la schimbări importante în regulile de siguranță maritimă, influențând profund navigația modernă.

Ziua Mondială a Artei este sărbătorită anual pe 15 aprilie, o dată aleasă în onoarea nașterii celebrului artist renascentist Leonardo da Vinci. Inițiativa aparține International Association of Art și a fost proclamată oficial pentru a promova creativitatea, diversitatea culturală și importanța artei în societate. Această zi celebrează toate formele de exprimare artistică – de la pictură, sculptură și muzică, până la teatru, dans și artă digitală. Evenimentele organizate la nivel global includ expoziții, ateliere, conferințe și spectacole, oferind publicului oportunitatea de a interacționa direct cu artiștii și creațiile lor. Ziua Mondială a Artei subliniază rolul esențial al artei în educație, comunicare și dezvoltare personală. În același timp, atrage atenția asupra nevoii de a sprijini artiștii și de a proteja libertatea de exprimare artistică, contribuind astfel la o societate mai deschisă și mai creativă.

Pe 15 aprilie 1989, stadionul Hillsborough din Sheffield a fost scena uneia dintre cele mai grave tragedii din istoria sportului. În timpul semifinalei FA Cup dintre Liverpool FC și Nottingham Forest, o busculadă produsă în tribune a dus la moartea a 96 de suporteri ai echipei Liverpool. Supraaglomerarea în sectorul destinat fanilor a fost cauzată de o gestionare defectuoasă a accesului pe stadion. Porțile au fost deschise pentru a permite intrarea rapidă a mulțimii, însă acest lucru a dus la o presiune uriașă în zonele deja pline. Fanii au fost împinși spre gardurile de protecție, fără posibilitatea de a scăpa. Tragedia de la Hillsborough a avut un impact profund asupra fotbalului britanic. Investigațiile ulterioare au scos la iveală erori grave ale autorităților, iar cazul a dus la reforme importante privind siguranța pe stadioane, inclusiv eliminarea gardurilor și modernizarea arenelor. Evenimentul rămâne un moment de doliu și reflecție în istoria sportului, comemorat anual de suporterii lui Liverpool.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1452: Leonardo da Vinci 🇮🇹🎨

🎂1812: Théodore Rousseau 🇫🇷🎨

🎂1821: Ioan Axente Sever 🇷🇴🗣, revoluționar român, unul dintre conducătorii mișcării de eliberare națională a românilor din Transilvania în Revoluția de la 1848

🎂1912: Kim Ir-sen 🇰🇵✭, dictator al Coreei de Nord

🎂1924: Stephen Fischer-Galați 🇷🇴🇺🇸✒️, istoric american de origine română

🎂1937: Frank Vincent 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolul din serialul Clanul Soprano. A mai colaborat cu Martin Scorsese în 3 filme: Taurul furios, Băieți buni și Casino

🎂1938: Claudia Cardinale 🇮🇹🇫🇷🎬

🎂1942: Lucian Bolcaș 🇷🇴🗣

🎂1947: Lois Chiles 🇺🇸🎬 The Great Gatsby (1974), Death on the Nile (1978), Coma (1978), Moonraker (1979)

🎂1959: Emma Thompson 🇬🇧🎬 Oscar pentru Howards End, 1993

🎂1960: Filip al Belgiei 🇧🇪♛ actualul monarh al Belgiei

🎂1979: Luke Evans 🇬🇧🎬 Clash of the Titans (2010), Dracula Untold (2014), Murder Mystery (2019)

🎂1983: Alice Braga 🇧🇷🎬 Lower City (2005), Am Legend (2007), Crossing Over (2009), Predators (2010), The Rite (2011), Elysium (2013)

🎂1990: Emma Watson 🇬🇧🎬

🎂1993: Andrei Burcă 🇷🇴⚽️

🎂1999: Andrei Vlad 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1865: Abraham Lincoln 🇺🇸🎩🗣 al 16-lea președinte al SUA. A condus SUA în timpul Războiului Civil, cel mai sângeros conflict al său. A conservat Uniunea, a abolit sclavia, a întărit guvernul federal și a modernizat economia

🕯️1980: Jean-Paul Sartre 🇫🇷✒️

🕯️1990: Greta Garbo 🇸🇪🎬

🕯️1998: Pol Pot 🇰🇭✭ dictator cambodgian

🕯️2014: Nina Cassian 🇷🇴✒️ poetă, eseistă și traducătoare și compozitoare. Intră la vârsta de 16 ani în organizația Tineretului Comunist, aflată atunci în ilegalitate, visând „să mântui lumea de toate antagonismele fundamentale dintre sexe, rase, popoare, clase etc.”

🕯️2017: Emma Morano 🇮🇹👵🏻 supercentenară; înaintea morții ei la vârsta 117 ani și 137 zile, a fost cea mai în vârstă persoană în viață din lume și ultima persoană în viață care s-a născut înainte de anul 1900

🕯️2018: Nicolae Mischie 🇷🇴🗣

🕯️2020: Brian Dennehy 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolul șerifului Will Teasle din Rambo-First Blood (1982)

Evenimente📋

📋🎨Ziua mondială a artei. Data a fost aleasă în memoria pictorului, sculptorului, arhitectului, inventatorului și umanistului Leonardo da Vinci

📋🆘Ziua mondială a diagnosticării diabetului

📋✒️Ziua Internațională a Culturii

Calendar 🗒

🗒1755: Samuel Johnson a publicat la Londra „Dicționarul limbii engleze” după nouă ani de muncă. Este încă considerat a fi unul dintre cele mai influente dicționare din istoria limbii engleze

🗒1762: Prin decret imperial, semnat de împărăteasa Maria Terezia, se înființează regimentele grănicerești românești: I la Orlat și II la Năsăud

🗒1865: Abraham Lincoln moare după ce a fost împușcat în seara precedentă de actorul John Wilkes Booth. Vicepreședintele Andrew Johnson devine președinte

🗒1875: Francezii Joseph Crocé-Spinelli și Théodore Sivel au murit din cauza lipsei de oxigen la o altitudine de aproximativ 8.000 de metri în timpul unui zbor cu balonul în scopul investigațiilor spectroscopice

🗒1896: Ceremonia de închidere a primei ediții a Jocurilor Olimpice Moderne, Atena, Grecia

🗒1912: Titanicul se scufundă în Atlanticul de Nord la ora 2:20 a.m., la două ore și 40 de minute după coliziunea cu un iceberg. Din cei 2.227 de pasageri plus echipaj aflați la bord numai 770 vor supraviețui

🗒1918: Bojdeuca din Iași a lui Ion Creangă a fost declarată muzeu, devenind prima casă memorială din România

🗒1941: Generalul american Douglas MacArthur este numit comandant al forțelor aliate în Pacific

🗒1944: Primul bombardament de noapte al aviației britanice asupra României: 83 de bombardiere Wellington atacă Turnu-Severin

🗒1944: Al doilea mare bombardament anglo-american asupra Bucureștiului. Universitatea e distrusă parțial

🗒1949: Are loc premiera dramei „Bălcescu” de Camil Petrescu

🗒1957: Se încheie un acord româno-sovietic privind statutul juridic al trupelor sovietice staționate încă din 1944 pe teritoriul României

🗒1971: Porțile de Fier: este conectat la sistemul energetic național primul hidroagregat de producție românească

🗒1989: Are loc tragedia de pe Hillsborough, o busculadă umană, în semifinalele FA Cup, soldată cu moartea a 96 de fani Liverpool

🗒1991: Inaugurarea oficială a activității Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) la Londra

🗒1998: Guvernul condus de Radu Vasile a fost validat de către Parlamentul României

🗒2013: Două bombe au explodat lângă linia de sosire la maratonul din Boston, Massachusetts, omorând cel puțin trei persoane și rănind alte 183

🗒2019: Un incendiu masiv a cuprins Catedrala Notre-Dame din Paris; acoperișul și turla principală s-au prăbușit

