14 Aprilie, calendarul zilei: Adrien Brody împlinește 53 de ani, Ritchie Blackmore 81. Moare Peter Steele

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 14 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Adrien Brody este un actor american apreciat pentru intensitatea și profunzimea rolurilor sale, fiind considerat unul dintre cei mai talentați artiști ai generației sale. S-a născut pe 14 aprilie 1973, în New York, și a crescut într-un mediu artistic, mama sa fiind fotograf. A devenit celebru la nivel internațional după interpretarea sa remarcabilă din filmul The Pianist (2002), regizat de Roman Polanski. Pentru acest rol, a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor, devenind cel mai tânăr câștigător al acestei distincții la acea vreme. De-a lungul carierei, a colaborat cu regizori renumiți și a jucat în filme variate, de la drame istorice la producții de acțiune și comedii. Printre titlurile importante se numără The Grand Budapest Hotel și King Kong. Adrien Brody este cunoscut pentru stilul său unic și pentru capacitatea de a se transforma complet pentru fiecare rol, ceea ce i-a adus respectul criticilor și al publicului din întreaga lume.

Ritchie Blackmore este unul dintre cei mai influenți chitariști din istoria muzicii rock, cunoscut pentru stilul său distinct și pentru contribuția majoră la dezvoltarea hard rock-ului și a muzicii neoclasice. Născut pe 14 aprilie 1945, în Anglia, a devenit celebru ca membru fondator al trupei Deep Purple, unde a creat riff-uri emblematice și solo-uri memorabile, contribuind la piese clasice precum Smoke on the Water. După plecarea din trupă, a fondat Rainbow, un proiect prin care a explorat un stil mai melodic, influențat de muzica medievală și clasică. În anii ‘90, Blackmore s-a orientat către un stil complet diferit, formând Blackmore’s Night alături de soția sa, Candice Night, unde a combinat rockul cu elemente de muzică renascentistă și folk. Ritchie Blackmore rămâne o figură legendară a chitarei electrice, admirat pentru tehnica sa, inovație și influența durabilă asupra generațiilor de muzicieni.

Peter Steele a fost un muzician american cunoscut pentru vocea sa profundă și prezența impunătoare, fiind una dintre figurile emblematice ale muzicii gothic metal. S-a născut pe 4 ianuarie 1962, la New York, și a murit pe 14 aprilie 2010. A devenit celebru ca lider, vocalist și basist al trupei Type O Negative, formație care a combinat elemente de doom metal, gothic și rock alternativ. Albume precum Bloody Kisses și October Rust au avut un impact major și au adus trupei succes internațional. Înainte de Type O Negative, Steele a fost membru al trupei Carnivore, unde a abordat un stil mai agresiv. Personalitatea sa misterioasă, versurile melancolice și umorul întunecat au contribuit la crearea unei identități artistice unice. Peter Steele rămâne un simbol al muzicii alternative, influențând numeroși artiști și fiind apreciat pentru autenticitatea și sensibilitatea exprimate în creațiile sale.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1885: Iuliu Hațieganu 🇷🇴🩺 medic recunoscut pentru cercetările făcute în domeniul tuberculozei. Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj îi poartă numele

🎂1895: Ionel Nicolae Romanescu, aviator 🇷🇴🛩 1908: primul zbor planat din România cu un om la bord într-un aparat mai greu decât aerul și fără motor. Primește titlul de cel mai tânăr zburător din lume din partea Federației aeronautice din Paris. La 1 noiembrie 1918 moare eroic în Franța în timpul unei lupte aeriene.

🎂1911: Teodor Romja 🇷🇺🇭🇺✝️, episcop greco-catolic, martir, beatificat în 1991. În 1947 a supraviețuit unui atentat în care și-a pierdut viața conducătorul trăsurii în care se afla. Ajuns la spital, a fost injectat cu o substanță letală într-un al doilea atentat, coordonat de NKVD

🎂1912: Robert Doisneau 🇫🇷📷 Renumit pentru imaginea sa din 1950 „Le Baiser de l’hôtel de ville⁠”, o fotografie a unui cuplu care se sărută pe străzile aglomerate ale Parisului

🎂1935: Erich von Däniken 🇨🇭✒️👽 scriitor elvețian cunoscut pentru cărțile sale în care a dezvoltat diverse teorii despre existența extratereștrilor și despre influența pe care aceștia au avut-o de-a lungul existenței rasei umane

🎂1945: Ritchie Blackmore 🇬🇧🎸 membru fondator al trupelor de hard rock Deep Purple și Rainbow. A părăsit Deep Purple în 1975, pentru a forma Rainbow

🎂1973: Adrien Brody 🇺🇸🎬 Oscar rol principal pentru „Pianistul”, 2003 & „Brutalistul”, 2025

🎂1975: Gabriel Trifu 🇷🇴🥎

🎂1977: Sarah Michelle Gellar 🇺🇸🎬 I Know What You Did Last Summer (1997), Scream 2 (1997), I Still Know What You Did Last Summer (1998), Cruel Intentions (1999), Buffy the Vampire Slayer (1997 – 2003), Scooby-Doo (2002), The Grudge (2004)

Decese 🕯

🕯️1943: Iakov Djugașvili 🇷🇺✭ fiul cel mare al lui Stalin

🕯️2010: Peter Steele 🇺🇸🎸🎤 Type O Negative. A murit de septicemie la 48 de ani

🕯️2021: Bernard Madoff 🇺🇸💵 Folosind schema Ponzi, a efectuat de-a lungul a 48 de ani cea mai mare infracțiune financiară din istoria S.U.A., delapidând 65 de miliarde$. La 71 de ani a fost condamnat la 150 de ani de închisoare

Calendar 🗒

🗒966: După căsătoria sa cu creștina Dobrawa a Boemiei, conducătorul păgân al polanilor, Mieszko I, se convertește la creștinism, eveniment considerat a fi fondarea statului polonez

🗒1561: Un fenomen ceresc este raportat deasupra Nürnberg și descris ca o bătălie aeriană

🗒1758: Rinocerul Clara, care timp de 17 ani a făcut turul Europei, moare la Londra. Acesta este primul rinocer care a făcut demonstrații în captivitate

🗒1828: Lexicograful și publicistul american Noah Webster și-a însușit drepturile de autor ale primei ediții a dicționarului care-i poartă numele

🗒1865: În timpul unui spectacol de teatru la Washington DC, sudistul John Wilkes Booth trage asupra președintelui Abraham Lincoln și, conform unor martori rostește motto-ul statului Virginia: „Sic sempre tyrannis!”. A doua zi, Lincoln moare

🗒1879: Agenția diplomatică a României la Belgrad este ridicată la rangul de legație

🗒1884: A apărut, la Sibiu, publicația politică și culturală Tribuna

🗒1900: Federațiile de ciclism din Belgia, Franța, Italia, Elveția și SUA au fondat la Paris Uniunea Ciclistă Internațională (UCI)

🗒1912: Titanicul lovește un iceberg în Atlanticul de Nord; se va scufunda în dimineața zilei de 15 aprilie

🗒1935: Are loc Duminica Neagră în cadrul Dust Bowl din SUA, numită astfel din cauza norilor de praf întunecați care au acoperit lumina soarelui, cea mai puternică furtună de praf din istorie

🗒1958: Satelitul sovietic Sputnik 2 cade de pe orbită, după o misiune cu o durată de 162 de zile. Aceasta a fost prima navă spațială care a transportat un animal viu, un câine pe nume Laika, care a trăit probabil doar câteva ore

🗒1960: În RDG, colectivizarea agriculturii este declarată completă

🗒1978: Demonstrațiile din Georgia: Mii de georgieni manifestă împotriva încercărilor sovietice de a schimba statutul constituțional al limbii georgiene

🗒1986: Ronald Reagan ordonă lansarea de atacuri aeriene împotriva Libiei

🗒1999: NATO bombardează din greșeală un convoi de refugiați etnici albanezi

🗒1999: O grindină puternică lovește Sydney, provocând daune asigurate de 2,3 miliarde de dolari, cel mai costisitor dezastru natural din istoria Australiei

🗒2000: Putin începe o vizită la Londra, unde se întâlnește cu premierul Tony Blair și cu regina Elisabeta a II-a, aceasta fiind prima ieșire în Occident de la alegerea sa

🗒2010: Vulcanul Eyjafjallajökull din Islanda a erupt, formând un nor de cenușă care a cuprins întregul continent european

🗒2020: Covid-19: Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat decretul de prelungire a stării de urgență cu încă 30 de zile

