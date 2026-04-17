17 Aprilie, calendarul zilei: Victoria Beckham împlinește 52 de ani. Se sting Gil Dobrică și Gabriel García Márquez

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 17 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Născută pe 17 aprilie 1974, în Harlow, Anglia, Victoria Beckham este o personalitate complexă, cunoscută pentru tranziția reușită de la muzică la modă și business. A devenit celebră în anii ‘90 ca membră a trupei Spice Girls, unul dintre cele mai de succes grupuri pop din toate timpurile. Alături de colegele sale, a lansat hituri precum Wannabe și Spice Up Your Life, contribuind la fenomenul global “Girl Power”. După destrămarea trupei, Victoria Beckham s-a orientat către industria fashionului, unde și-a lansat propriul brand, apreciat la nivel internațional. Colecțiile sale au fost prezentate la evenimente importante precum New York Fashion Week și au primit recenzii pozitive pentru croieli simple, dar sofisticate. De-a lungul timpului, a fost prezentă constant în reviste de modă precum Vogue și a colaborat cu numeroși designeri și branduri. Este căsătorită cu fostul fotbalist David Beckham din 1999, formând unul dintre cele mai mediatizate cupluri din lume. Au patru copii și sunt implicați frecvent în proiecte caritabile și de afaceri. Familia Beckham este adesea asociată cu succesul, eleganța și influența globală.

Gil Dobrică a fost un cântăreț român apreciat pentru vocea sa caldă și stilul influențat de soul și rhythm & blues. Născut pe 14 februarie 1946 la Craiova, el a devenit cunoscut în anii ‘70-‘80, fiind una dintre vocile distinctive ale muzicii ușoare românești. Deși nu a avut o producție discografică foarte bogată, el a câștigat popularitate prin interpretări memorabile ale unor piese internaționale, pe care le-a adaptat în limba română. Printre cele mai cunoscute cântece ale sale se numără Hai acasă și Tu ești viața mea. A fost fascinat de artiști occidentali precum Ray Charles și Otis Redding, ale căror influențe se regăsesc în stilul său interpretativ. Artistul era apreciat pentru modestia și naturalețea sa, preferând să stea departe de viața mondenă. A colaborat cu numeroși muzicieni români și a fost invitat frecvent în emisiuni de televiziune și festivaluri. Gil Dobrică a murit pe 17 aprilie 2007, la Craiova, în urma unor probleme cardiace. A rămas în memoria publicului prin interpretările sale live și prin prezența scenică autentică.

Gabriel García Márquez, născut pe 6 martie 1927, în Aracataca, Columbia, a fost un scriitor, jurnalist și editor columbian, considerat unul dintre cei mai importanți autori ai literaturii universale. Este cunoscut mai ales pentru stilul său inconfundabil de realism magic, în care elementele fantastice se împletesc cu realitatea cotidiană. Opera sa cea mai celebră, Un veac de singurătate (1967), spune povestea familiei Buendía și a orașului imaginar Macondo, fiind considerată o capodoperă a literaturii mondiale. De asemenea, a scris romane apreciate precum Dragostea în vremea holerei și Cronica unei morți anunțate. În 1982, a primit Premiul Nobel pentru Literatură, ca recunoaștere a contribuției sale remarcabile la creația literară globală. Prin scrierile sale, el a explorat teme precum iubirea, singurătatea, memoria și istoria Americii Latine. Gabriel García Márquez a murit pe 17 aprilie 2014, la vârsta de 87 de ani, în Ciudad de México, însă moștenirea sa literară continuă să influențeze generații de cititori și scriitori din întreaga lume.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1837: J. P. Morgan 🇺🇸💰 bancher și finanțist american legendar, care a dominat finanțele corporative și consolidarea industrială în timpul erei „Gilded Age”. A fondat banca JPMorgan Chase și a orchestrat formarea unor giganți precum U.S. Steel și General Electric, având un rol decisiv în stabilizarea economiei SUA în crize precum cea din 1907

🎂1951: Olivia Hussey 🇦🇷🇬🇧🎬 Romeo și Julieta (1968), Iisus din Nazaret (1977), Moarte pe Nil (1978)

🎂1953: Ionuț Popa 🇷🇴⚽️ fotbalist, devenit ulterior antrenor

🎂1972: Jennifer Garner 🇺🇸🎬 Pearl Harbor (2001), Alias (2001 – 2006), Catch Me If You Can (2002), Daredevil (2003), Elektra (2005), Juno (2007), The Invention of Lying (2009), Ghosts of Girlfriends Past (2009), Dallas Buyers Club (2013), Peppermint (2018)

🎂1974: Victoria Beckham 🇬🇧🎤

🎂1985: Rooney Mara 🇺🇸🎬 Lisbeth Salander din „Fata cu un dragon tatuat”, pentru care a fost nominalizată la Oscar

🎂1985: Jo-Wilfried Tsonga 🇫🇷🥎

🎂1986: Romain Grosjean 🇫🇷🏎

🎂1998: Andra Gogan 🇷🇴🎤 cântăreață, vlogger și voice-over. A intrat în Cartea Recordurilor pentru „Cel mai lung concert live susținut de un copil” (3 ore și 20 minute – 55 melodii) și „Cele mai multe CD-uri lansate de un copil” (16 albume)

Decese 🕯

🕯️1647: Grigore Ureche 🇷🇴✒️ Letopisețul Țării Moldovei (titlul original: Letopisețul țărâi Moldovei, de când s-au descălecat țara și de cursul anilor și de viiața domnilor carea scrie de la Dragoș vodă până la Aron vodă) constituie începutul istoriografiei în limba română.

🕯️1790: Benjamin Franklin 🇺🇸🗣⚡️ una dintre cele mai cunoscute personalități din istoria SUA, unul din fondatori. Cel care i-a convins pe englezi să retragă „Legea timbrului”, respectiv i-a convins pe francezi să intervină în Războiul de Independență al SUA de partea acestora. Unul din semnatarii de frunte ai Declarației de Independență a Uniunii și al Constituției americane. A fost și un inventator prolific, lui fiindu-i atribuiți ochelarii bifocali și paratrăsnetul

🕯️1945: Ion Pillat 🇷🇴✒️ poet și eseist. După 1945 poezia sa va fi clasificată drept indezirabilă

🕯️1954: Lucrețiu Pătrășcanu 🇷🇴🗣, politician, avocat, sociolog și economist

🕯️1964: George Vraca 🇷🇴🎭 unul dintre numele mari ale scenei românești. Interpretările sale excelau prin adâncimea înțelegerii rolului, distincția și eleganța ținutei, gestica sobră și dicțiunea exemplară

🕯️2007: Gil Dobrică 🇷🇴🎤 A avut în repertoriu melodii proprii și preluări după piese celebre semnate Ray Charles și alți artiști de gen, printre care John Denver, a cărui piesă intitulată „Country roads” („Drumuri de țară” – modificată în „Hai acasă”) a devenit cea mai cunoscută melodie din cariera sa

🕯️2014: Gabriel García Márquez 🇨🇴✒️ laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1982, pentru roman și proză scurtă

🕯️2018: Barbara Bush 🇺🇸🗣 soția președintelui american George H.W. Bush

Evenimente📋

📋🩸 Ziua Internațională a Hemofiliei

📋🆘 Ziua mondială de luptă împotriva organismelor modificate genetic

Calendar 🗒

🗒1924: A luat ființă studioul Metro Goldwyn Mayer

🗒1931: La Calcutta, India, a avut loc un accident aviatic, în urma căruia aviatorul Radu Beller a murit, iar principele G.V. Bibescu a fost grav rănit

🗒1937: Personajului de desene animate Daffy Duck apare pentru prima dată în Porky’s Duck Hunt

🗒1946: Siria a obținut independența față de ocupația franceză

🗒1954: A fost executat în închisoarea Jilava, după un simulacru de proces, Lucrețiu Pătrășcanu, unul din liderii PCR

🗒1963: Ford a lansat Mustang

🗒1964: Geraldine Mock a devenit prima femeie din lume care a zburat singură în jurul lumii

🗒1969: Shirhan Sirhan a fost condamnat pentru asasinarea lui Robert F. Kennedy

🗒1970: Apollo 13 s-a întors pe Terra în siguranță

🗒1975: Războiul Civil Cambodgian se sfârșește: Khmerii Roșii au preluat puterea la Phnom Penh, instituind cel mai cumplit regim de teroare din sec. XX

🗒1991: Delegației Parlamentului României s-a acordat statutul de delegație asociată la Adunarea Atlanticului de Nord

🗒2014: Este anunțată descoperirea primei exoplanete cu o dimeniune asemănătoare Terrei și care se află în zona locuibilă a stelei sale. Exoplaneta, denumită Kepler-186f, este situată la 580 de ani-lumină de Pământ

🗒2021: Au loc funeraliile prințului Philip, soțul reginei Elisabeta a II-a

CITEȘTE ȘI:

16 Aprilie, calendarul zilei: Anya Taylor-Joy împlinește 30 de ani. Apare „Caritas”, cea mai mare schemă piramidală din România

15 Aprilie, calendarul zilei: Titanicul se scufundă în Atlantic. Ziua mondială a artei. Are loc tragedia de pe Hillsborough

14 Aprilie, calendarul zilei: Adrien Brody împlinește 53 de ani, Ritchie Blackmore 81. Moare Peter Steele