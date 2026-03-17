17 Martie, calendarul zilei: Patrick Duffy (Bobby Ewing, din Dallas) împlinește 77 de ani, Giovanni Trapattoni 87. Ilie Bolojan face 57 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 17 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Patrick Duffy este un actor american cunoscut mai ales pentru rolurile sale din serialele de televiziune populare din anii ‘70-‘90. S-a născut pe 17 martie 1949 în Town of Townsend, statul Montana, SUA. A devenit celebru interpretând personajul Bobby Ewing în serialul Dallas, una dintre cele mai urmărite producţii din acea perioadă la nivel mondial. După Dallas, Patrick Duffy a obținut un alt rol popular în sitcomul de familie Step by Step (1991-1998), unde a jucat alături de Suzanne Somers. A fost căsătorit timp de peste 40 de ani cu balerina Carlyn Rosser, care a murit în 2017. Cuplul a avut doi fii. După moartea soției, actorul a vorbit deschis despre modul în care a reușit să treacă peste pierdere și despre importanța familiei în viața sa. De-a lungul carierei, a fost apreciat pentru profesionalismul și carisma sa, devenind un actor foarte îndrăgit de public.

Giovanni Trapattoni, născut pe 17 martie 1939, în Cusano Milanino, Italia, este un fost fotbalist și antrenor italian, considerat unul dintre cei mai importanți tehnicieni din istoria fotbalului european. În perioada în care a fost jucător a evoluat ca mijlocaș defensiv la clubul AC Milan, cu care a câștigat mai multe trofee, inclusiv Cupa Campionilor Europeni. După retragerea din activitatea de jucător, Trapattoni a devenit antrenor și a avut o carieră remarcabilă. Cel mai mare succes l-a obținut la Juventus FC, unde a câștigat numeroase trofee interne și internaționale, inclusiv Cupa Campionilor Europeni. De-a lungul carierei a antrenat și alte cluburi importante, precum Inter Milan, Bayern Munich și Benfica. Este renumit pentru stilul său disciplinat și pentru performanța rară de a câștiga toate competițiile majore europene la nivel de club. Giovanni Trapattoni rămâne o figură legendară a fotbalului mondial.

Ilie Bolojan, născut pe 17 martie 1969, în localitatea Birtin, județul Bihor, este un politician român și unul dintre cei mai influenți administratori publici ai României din ultimii ani. De-a lungul carierei sale a ocupat mai multe funcții importante în administrația locală și centrală, fiind apreciat pentru stilul său pragmatic și pentru reformele administrative. Bolojan a devenit cunoscut mai ales în perioada în care a fost primar al municipiului Oradea, funcție pe care a ocupat-o între 2008 și 2020. În acest timp, orașul a trecut printr-un amplu proces de modernizare. Cariera sa politică a continuat la nivel national: a devenit președinte al Senatului României, iar în 2025 a preluat funcția de președinte interimar al României după demisia lui Klaus Iohannis. După alegerile prezidențiale din 2025, noul președinte, Nicușor Dan, l-a desemnat pe Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru al României, pentru a forma un nou guvern. Este considerat de mulți un exemplu de administrator eficient, orientat spre reorganizarea instituțiilor şi reducerea cheltuielilor publice.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1819: Alecu Russo 🇷🇴✒️ poet, prozator, eseist, memorialist și critic literar român (originar din Basarabia), ideolog al generației de la 1848. Este autorul volumului Cântarea României, tipărit anonim

🎂1834: Gottlieb Daimler 🇩🇪🏍 inginer, inventator german. A construit prima motocicletă și a îmbunătățit numeroase motoare

🎂1881: Walter Rudolf Hess 🇨🇭🔬 fiziolog elvețian, laureat al Premiului Nobel

🎂1883: Urmuz (Dimitrie Demetrescu Buzău) 🇷🇴✒️ unul dintre cei mai originali reprezentanți ai literaturii române de avangardă

🎂1919: Nat King Cole 🇺🇸🎹 pianist, compozitor, interpret de jazz, cântăreț și actor de film american; și-a alcătuit prima formație de jazz în liceu. Treptat, a devenit unul din cei mai cunoscuți și mai populari cântăreți ai vremii

🎂1949: Brândușa Prelipceanu 🇷🇴✒️

🎂1951: Kurt Russell 🇺🇸🎬

🎂1955: Gary Sinise 🇺🇸🎬 Lieutenent Dan – Forrest Gump (1994), Apollo 13 (1995), Ransom (1996), The Green Mile (1999), The Human Stain (2003)

🎂1976: Stephen Gately 🇮🇪🎤 Boyzone

🎂1981: Liviu Vârciu 🇷🇴🎤

Decese 🕯

🕯️180: Marcus Aurelius 🇮🇹♛🧾

🕯️493: Sfântul Patriciu 🇮🇪 patron al Irlandei

🕯️1853: Christian Doppler 🇦🇹🔬 Celebru pentru ipoteza care acum este cunoscută sub denumirea de Efectul Dopple

🕯️1941: Nicolae Titulescu 🇷🇴🗣 a activat în Partidul Conservator Democrat din România, a îndeplinit funcțiile de ministru al afacerilor străine în anii 1927-1928 și 1932-1936 (cu scurte pauze) și de ministru de finanțe în 1917-1918 si 1920-1921, a fost ales de două ori președinte al Adunării generale a Ligii Națiunilor (1930-1931 și 1931-1932), din 1935 a fost membru titular al Academiei Române

🕯️2023: Lance Reddick 🇺🇸🎬 The Wire, John Wick franchise. A murit la 60 de ani, boală de inimă

Evenimente📋

📋🇮🇪☘️ Irlanda: Ziua Sfântului Patrick. Ziua națională

📋🇮🇹 Italia: Manifestări cu ocazia aniversării unificării Italiei, consfințită la 17 martie 1861 de Victor Emanuel al II-lea, primul rege al Italiei

Calendar 🗒

🗒1866: A început să funcționeze Banca României, creată prin transformarea Băncii Imperiului Otoman sub numele de “Bank of Roumania”. Primul președinte al Consiliului de administrație a fost Ion Ghica.

🗒1901: Cele 71 de tablouri ale lui Vincent van Gogh sunt expuse la galeria Bernheim-Jeune din Paris, la 11 ani de la moartea sa si au creat senzație

🗒1948: A fost semnat, la Bruxelles, actul de naștere al Uniunea Europei Occidentale, de către Belgia, Franța, Luxemburg, Olanda și Marea Britanie

🗒1969: Golda Meir devine prima femeie prim-ministru al statului Israel.

🗒1991: Maradona a fost testat pozitiv cu cocaină. Contractul său cu Napoli va fi reziliat și va primi o suspendare de 15 luni

🗒1992: Un referendum pentru a pune capăt apartheidului în Africa de Sud este adoptat cu 68,7% la 31,2%

🗒2020: Covid-19: a fost emisă prima Ordonanță Militară privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri. Astfel, au fost închise restaurantele și hotelurile și au fost interzise evenimentele publice în spații închise, fiind permise doar evenimente cu mai puțin de 100 de participanți în spații deschise.

