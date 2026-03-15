15 Martie, calendarul zilei: Eva Longoria împlinește 51 de ani, Ioan Andone 66. Este asasinat Iulius Cezar

Elena Stănică-Ezeanu
15 mart. 2026, 07:15, Actualitate
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 15 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Eva Longoria este o actriță, producătoare și regizoare americană cunoscută mai ales pentru rolurile sale din seriale de televiziune. S-a născut pe 15 martie 1975, în Corpus Christi, Texas, într-o familie de origine mexicană. A devenit celebră la nivel internațional datorită rolului Gabrielle Solis din serialul de succes Desperate Housewives, difuzat între 2004 și 2012. Personajul său, un fost fotomodel sofisticat și ambițios, a făcut-o foarte populară și i-a adus numeroase nominalizări la premii importante. Pe lângă actorie, Eva Longoria s-a implicat și în producție și regie, lucrând la mai multe proiecte de televiziune și film. De asemenea, este cunoscută pentru activitatea sa filantropică și pentru sprijinul acordat comunității latino din Statele Unite, colaborând cu organizații precum Eva Longoria Foundation. Prin talentul, carisma și implicarea sa socială, Eva Longoria rămâne una dintre cele mai cunoscute și influente actrițe din industria televiziunii americane.

Ioan Andone este un fost fotbalist și antrenor român, cunoscut pentru cariera sa importantă atât pe teren, cât și pe banca tehnică. S-a născut pe 15 martie 1960 în Șpălnaca, județul Alba, și a devenit una dintre figurile reprezentative ale fotbalului românesc din anii ‘80. Ca jucător, a evoluat pe postul de fundaș central și a avut o carieră importantă la cluburi precum Dinamo București și Elche CF. De asemenea, a fost component al echipei naţionale a României, pentru care a jucat în numeroase meciuri internaționale. După retragerea din activitatea de jucător, a devenit antrenor și a pregătit mai multe echipe din România și din străinătate. Printre cele mai cunoscute cluburi pe care le-a antrenat se numără CFR Cluj, cu care a câștigat titlul de campioană a României, și Dinamo București. După încheierea activității de antrenor, Ioan Andone a rămas implicat în fotbal, ocupând funcții administrative și de conducere în cadrul mai multor cluburi.

Pe 15 martie 44 î.Hr., dată cunoscută în calendarul roman ca “Idele lui martie”, a avut loc unul dintre cele mai celebre asasinate din istorie: uciderea lui Iulius Cezar. Evenimentul s-a petrecut în clădirea Senatului din Roma, unde Cezar urma să participe la o ședință. Un grup de aproximativ 60 de senatori, conduși de Marcus Junius Brutus și Gaius Cassius Longinus, a organizat complotul. Ei se temeau că puterea tot mai mare a lui Cezar, numit dictator pe viață, ar putea duce la sfârșitul republicii romane și instaurarea unei monarhii. În timpul ședinței Senatului, conspiratorii l-au atacat pe Cezar cu pumnale, provocându-i 23 de răni, care i-au fost fatale. Potrivit tradiției istorice, ultimele sale cuvinte ar fi fost adresate lui Brutus. Asasinarea lui Iulius Cezar a declanșat o perioadă de conflicte civile în Roma, care a dus în cele din urmă la prăbușirea Republicii Romane și la apariția Imperiului Roman sub conducerea lui Augustus.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1935: Aurel Șelaru 🇷🇴🚴‍♀️ a fost un ciclist român, component al „generației de aur” a ciclismului românesc din anii 50-60. A concurat pentru Dinamo București și pentru echipa națională a României
🎂1935: Judd Hirsch 🇺🇸🎬 Taxi (1978 – 1983)
🎂1943: David Cronenberg 🇨🇦🎥 este un regizor, producător, scenarist și actor ocazional canadian. Este unul dintre creatorii a ceea ce este cunoscut în limba română drept horror visceral (care provine dinăuntru) engleză – body horror- sau venereal horror, care explorează temerile și obsesiile legate de transformarea propriului corp sau de infectare
🎂1960: Ioan Andone 🇷🇴⚽️
🎂1975: Eva Longoria 🇺🇸🎬
🎂1980: Cristian Măcelaru 🇷🇴🎼 dirijor

Decese 🕯

🕯️44 î.Hr.: Iulius Cezar 🇮🇹🗡
🕯️1937: H. P. Lovecraft 🇺🇸✒️
🕯️2011: Nate Dogg 🇺🇸🎤 în 1994 a produs primul lui hit single, „Regulate”, cu Warren G. A apărut și în multe din lansările lui 2-Pac. A murit la 41, în Long Beach, California, din cauza complicațiilor legate de accidentele vasculare cerebrale anterioare

Evenimente📋

📋👨🏻‍🦽‍➡️Ziua mondială a invalizilor; se marchează în a 3-a zi de duminică a lunii martie
📋🆘 Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor
📋🆘 Ziua Internațională Împotriva Violenței Poliției
📋🇭🇺 Ungaria: Ziua națională
📋🇯🇵 Hōnen Matsuri, festival japonez al fertilității

Calendar 🗒

🗒1493: Cristofor Columb se întoarce în Spania după prima sa călătorie în America
🗒1781: Astronomul francez Pierre Méchain descoperă cele trei galaxii spirale Messier 98, Messier 99 și Messier 100
🗒1876: A apărut, la București, ziarul Timpul, organul de presă al Partidului Conservator, la care au lucrat Mihai Eminescu, Ion Slavici și I.L. Caragiale
🗒1892: A fost patentată prima scară rulantă de către Jesse W. Reno din New York
🗒1906: A luat ființă compania britanică Rolls Royce
🗒1916: Președintele Woodrow Wilson trimite 4.800 trupe americane peste granița SUA-Mexico pentru urmărirea lui Pancho Villa
🗒1917: Țarul Nicolae al II-lea al Rusiei abdică de pe tronul Rusiei
🗒1922: După ce Egiptul își câștigă independența față de Marea Britanie, Fuad I devine rege al Egiptului.
🗒1939: Ca urmare a intrării trupelor hitleriste în Cehoslovacia, în România s-a decretat mobilizarea generală. Pe întreg teritoriul României au avut loc manifestații în sprijinul Cehoslovaciei
🗒1964: Echipa de handbal masculin a României a câștigat campionatul mondial din Cehoslovacia după ce a învins în finală echipa Suediei cu scorul de 25 – 22 și a devenit pentru a două oară campioană mondială
🗒1974: Arpad Kiss, pilot planorist, a efectuat primul zbor cu primul deltaplan românesc, AK-22
🗒1990: Mihail Gorbaciov este ales ca prim președinte al Uniunii Sovietice
🗒2004: Oamenii de știință au raportat descoperirea Sednei, cel mai distant obiect din sistemul solar observat până acum
🗒2006: Adrian Năstase își anunță demisia din fruntea Camerei Deputaților și din funcția de președinte executiv al PSD după ce 37 din filialele PSD din teritoriu i-au acordat un vot de blam.
🗒2006: Rapid se califică în sferturile de finală ale Cupei UEFA, trecând de Hamburg, 2-0, 1-3, unde va juca cu Steaua
🗒2021: Filmul Colectiv regizat de Alexander Nanau a fost nominalizat la categoriile Cel mai bun film străin și Cel mai bun film documentar la cea de-a 93-a ediție a Premiilor Oscar. Este primul film românesc nominalizat la Oscar

