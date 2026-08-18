Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 18 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Roman Polanski este unul dintre cei mai cunoscuți regizori de film ai secolelor XX și XXI. Născut pe 18 august 1933, la Paris, într-o familie de origine poloneză, și-a petrecut copilăria în Polonia, unde a supraviețuit celui de-Al Doilea Război Mondial și Holocaustului. Aceste experiențe au influențat profund temele și atmosfera multor filme realizate ulterior. De-a lungul carierei, a regizat producții apreciate la nivel internațional, precum Rosemary’s Baby (1968), Chinatown (1974) și The Pianist (2002), acesta din urmă fiind distins cu Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor. Filmele sale sunt remarcate pentru tensiunea psihologică, complexitatea personajelor și stilul vizual distinct. Cariera lui a fost însă însoțită și de controverse. În 1977, a fost acuzat în Statele Unite de relații sexuale ilegale cu o minoră. După ce a pledat vinovat pentru o acuzație redusă, a părăsit SUA înainte de pronunțarea sentinței și nu s-a mai întors, deoarece riscă arestarea. Astăzi, Roman Polanski rămâne o figură complexă și controversată în istoria cinematografiei, apreciat pentru contribuțiile sale artistice, dar și intens criticat din cauza problemelor sale juridice.

Edward Norton este un actor, regizor și producător american, născut pe 18 august 1969, în Boston, Massachusetts. Este considerat unul dintre cei mai talentați actori ai generației sale, fiind apreciat pentru interpretările sale complexe și pentru atenția acordată detaliilor în construirea personajelor. Şi-a câștigat recunoașterea internațională odată cu rolul din filmul Primal Fear (1996), pentru care a fost nominalizat la Premiul Oscar. Ulterior, a jucat în filme de succes precum American History X (1998), Fight Club (1999), The Illusionist (2006) și Birdman (2014). De-a lungul carierei, a primit numeroase premii și nominalizări pentru performanțele sale actoricești. Pe lângă activitatea din cinematografie, Edward Norton este implicat în proiecte de protecție a mediului și în diverse inițiative filantropice. Profesionalismul și versatilitatea sa l-au transformat într-una dintre cele mai respectate personalități din industria filmului.

Născut pe 8 noiembrie 1935, în Sceaux, Franța, Alain Delon a fost unul dintre cei mai cunoscuți actori ai cinematografiei franceze și un adevărat sex simbol al anilor ‘60, ‘70 și ‘80. Remarcat pentru eleganța, carisma și talentul său actoricesc, el a devenit una dintre figurile emblematice ale filmului european. De-a lungul carierei, a primit aprecieri din partea criticilor pentru interpretările sale din filme precum În plin soare (1960), Rocco și frații săi (1960), Eclipsa (1962), Ghepardul (1963), Samuraiul (1967), Piscina (1969), Cercul roșu (1970), Polițistul (1972) și Monsieur Klein (1976). În 1985, a câștigat Premiul César pentru cel mai bun actor datorită rolului din Notre histoire (1984). Pe lângă actorie, Alain Delon a fost producător de film și, pentru o perioadă, om de afaceri. A primit numeroase distincții de-a lungul carierei, inclusiv un premiu onorific pentru întreaga activitate la Festivalul de Film de la Cannes în 2019. A decedat pe 18 august 2024, la vârsta de 88 de ani. Moștenirea sa artistică rămâne una impresionantă, iar filmele în care a jucat continuă să fie urmărite și apreciate în întreaga lume.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1750: Antonio Salieri 🇮🇹🇦🇹🎼 rival al lui Mozart și îndrumător al lui Beethoven, Schubert și Liszt. Se bănuiește că ar fi fost implicat în moartea lui Mozart (ecranizare „Amadeus”, 1984, regizat de Milos Forman, film premiat cu nu mai puțin de 8 Oscaruri)

🎂1830: Franz Joseph I 🇦🇹🇭🇺♛ împărat al Austriei și rege al Ungariei Domnia sa de 68 de ani a fost a patra ca lungime dintre domniile din Europa, după cea a regelui Ludovic al XIV-lea al Franței, a reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit și a principelui Johann al II-lea al Liechtensteinului

🎂1927: Rosalynn Carter 🇺🇸✒️ scriitoare și activistă, a fost Prima Doamnă a SUA între 1977 și 1981, în calitate de soție a lui Jimmy Carter. A trăit 96 de ani

🎂1933: Roman Polanski 🇵🇱🇫🇷🎥 Oscar pentru regie, Pianistul (2002). Recunoscut pentru talentul său, realizează mai multe producții hollywoodiene, dar în 1979 fuge din SUA și se stabilește definitiv în Franța, fiind acuzat într-un proces de viol al unei minore

🎂1933: Just Fontaine 🇫🇷⚽️ a fost deținătorul recordului mondial pentru cele mai multe goluri înscrise la un Campionat Mondial, cu 13 reușite, în 1958

🎂1936: Robert Redford 🇺🇸🎬 Fondatorul Festivalului de Film Sundance, a primit Premiul Oscar de două ori, în 1981 pentru regie, Oameni obișnuiți, și pentru întreaga sa activitate, în 2003

🎂1943: Gianni Rivera 🇮🇹⚽️ a primit cel mai prestigios premiu individual din fotbal, Balonul de Aur, în 1969

🎂1952: Patrick Swayze 🇺🇸🎬 A devenit celebru datorită interpretărilor din Dirty Dancing (1987), pentru care a scris și compus cântecul She’s Like the Wind, Road House (1989), Ghost (1990), Point Break (1991). A fost răpus de cancerul pancreatic, la 57 de ani

🎂1957: Denis Leary 🇺🇸🎬 Rescue Me (2004 – 2011)

🎂1958: Madeleine Stowe 🇺🇸🎬 Revenge, Stakeout, Unlawful Entry, Ultimul mohican, Blink, China Moon, 12 Monkeys, We Were Soldiers

🎂1960: Adrian Niculescu 🇷🇴✒️ istoric

🎂1966: Ovidiu Ioncu (Kempes) 🇷🇴🎤 În 1988, este cooptat în Cargo de la trupa Capricorn din Arad, în locul lui Leo Iorga. Porecla „Kempes” i s-a dat datorită îndemânării în ale fotbalului și a asemănării cu fotbalistul argentinian Mario Kempes

🎂1969: Edward Norton 🇺🇸🎬 Pentru primul rol, din Primal Fear (1996), a câștigat un Golden Globe și a fost nominalizat la Oscar. Doi ani mai târziu, joacă rolul unui neo-nazist în American History X, rol pentru care a fost nevoit să câștige 15 kg de mușchi. Și pentru acest rol a fost nominalizat la Oscar, de data aceasta pentru rol principal. Peste încă un an joacă în aclamatul Fight Club, alături de Brad Pitt

🎂1969: Christian Slater 🇺🇸🎬 The Name of the Rose (1986), True Romance (1993), Interview with the Vampire (1994), Murder in the First (1995), He Was a Quiet Man (2007), The River Murders (2011)

Decese 🕯

🕯️1850: Honoré de Balzac 🇫🇷✒️ unul dintre cei mai mari scriitori francezi în domeniul romanului realist, psihologic și fantastic. În cultura română a avut doi admiratori de valoare, G.Călinescu și Mircea Eliade

🕯️1944: Alexandru Șerbănescu 🇷🇴🛩️ as al aviației de vânătoare române în timpul celui de al Doilea Război Mondial. A căzut în lupta împotriva Aliaților, copleșit de escorta de Mustanguri ale operațiunii de bombardament american asupra Ploieștiului

🕯️1998: Iosif Sava 🇷🇴🎼 muzicolog, realizator de emisiuni radio și de televiziune

🕯️2018: Kofi Annan 🇬🇭🗣️ politician ghanez, secretar general al ONU, laureat Nobel

🕯️2020: Gheorghe Dogărescu 🇷🇴🤾‍♂️ a făcut parte din lotul echipei naționale de handbal a României, medaliată cu bronz olimpic la Los Angeles 1984

🕯️2024: Alain Delon 🇫🇷🎬 unul dintre cei mai cunoscuți actori din cinematografia franceză și sex simbol al anilor ’60, ’70 și ’80. În 1985, a câștigat Premiul César pentru cel mai bun actor pentru interpretarea sa din Notre histoire (1984). A obținut critici elogioase pentru roluri din filmele În plin soare (1960), Rocco și frații săi (1960), Eclipsa (1962), Ghepardul (1963), Samuraiul (1967), Piscina (1969), Cercul roșu (1970), Polițistul (1972) și Monsieur Klein (1976). A trăit 88 de ani

Calendar 🗒️

🗒️1201: Este fondat orașul Riga

🗒️1812: Bătălia de la Smolensk. Cu mari pierderi, francezii au învins armata rusă a lui Kutuzov

🗒️1844: Constituirea „Roatei de Pompieri” printr-un ofis semnat de principele Gheorghe Bibescu, la propunerea Departamentului Treburilor din Lăuntru. Noua unitate militară din Garnizoana Bucureștilor dispunea de 14 pompe de incendiu, un car de instrumente, 30 sacale, 48 cai, 40 căngi și 50 lopeți de lemn. Incendiul cu cel mai mare impact în istoria ultimilor 300 de ani, a fost focul din ziua de Paşti, la 23 martie 1847, când Bucureştiul a fost mistuit de foc pentru a 15-a oară. În doar 3 ore arseseră 300 de case mari, iar fumul gros şi norii de funingine făceau ca omul să nu vadă nimic în faţa lui

🗒️1868: Astronomul francez Pierre Jules César Janssen descoperă heliul analizând cromosfera Soarelui în timpul unei eclipse solare totale în Guntur, India

🗒️1877: A apărut „Albina Carpaților”. Fiind o revistă cu profil enciclopedic, a publicat fragmente de romane, nuvele și alte narațiuni, datini, credințe și moravuri, articole istorice, descrieri de călătorii, biografii, articole de igienă, poezii, recenzii și studii, articole de științe naturale, industrie, arhitectură și sculptură, bibliografii. Fiecare număr conținea ilustrații

🗒️1916: Bulgaria a atacat Dobrogea românească. Declarația de război a fost făcută abia a doua zi

🗒️1920: A fost ratificat al 19-lea amendament al Constituției SUA care garantează dreptul la vot al femeilor

🗒️1932: Fizicianul elvețian Auguste Piccard și fizicianul belgian Max Cosyns urcă până la recordul mondial de înălțime de 16.940 de metri într-un balon stratosferic

🗒️1939: În Germania, moașele și medicii obstetricieni sunt încurajați să raporteze nou-născuții cu handicap. Începe Programul de eutanasiere

🗒️1941: Ca urmare a protestelor din Germania, Hitler ordonă încetarea uciderii sistematice a bolnavilor mintal și a handicapaților

🗒️1949: România: declararea zilei de 23 august ca sărbătoare națională. Hotărârea va fi abrogată în 1990, când se va proclama ziua de 1 decembrie drept sărbătoare națională

🗒️1969: S-a încheiat festivalul de la Woodstock, un festival de muzică de patru zile la care au participat artiști de referință în muzica rock a anilor 1960

🗒️1988: Într-un discurs de campanie, candidatul american la președinție, George H. W. Bush, face celebra promisiune, „Read my lips: no new taxes”

🗒️2008: Rafael Nadal a devenit Numărul 1 ATP după ce a câștigat turneul de tenis de la Jocurile Olimpice Beijing 2008

🗒️2008: Președintele Pakistanului, Pervez Musharraf, demisionează din cauza amenințării de punere sub acuzare

🗒️2015: Dunărea are cel mai mic debit din ultimii 32 de ani. Fluviul, pe jumătate secat, creează o mulţime de probleme. Traficul fluvial este îngreunat