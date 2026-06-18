18 Iunie, calendarul zilei: Paul McCartney împlinește 84 de ani, Fabio Capello 80. Se stinge Gică Petrescu

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 18 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Paul McCartney este un cântăreț, compozitor și multiinstrumentist britanic, considerat una dintre cele mai importante personalități din istoria muzicii. Născut pe 18 iunie 1942 în Liverpool, a devenit faimos ca membru fondator al trupei “The Beatles”, alături de John Lennon, George Harrison și Ringo Starr. Parteneriatul de compoziție Lennon-McCartney a produs unele dintre cele mai cunoscute melodii din toate timpurile, precum Hey Jude, Let It Be și Yesterday. După destrămarea formației în 1970, McCartney a continuat să creeze muzică, lansând albume solo de succes precum McCartney și Band on the Run. A fondat trupa “Wings”, alături de soția sa Linda McCartney, lansând numeroase hituri internaționale. De-a lungul carierei, a vândut sute de milioane de discuri și a primit numeroase premii și distincții internaționale. În 1997, a fost înnobilat de Regina Elisabeta a II-a pentru contribuțiile sale excepționale la muzică, primind titlul de “Sir”. Prin talentul său, vocea inconfundabilă și influența exercitată asupra generațiilor de artiști, Paul McCartney rămâne una dintre figurile emblematice ale culturii muzicale mondiale.

Fabio Capello este unul dintre cei mai respectați antrenori din istoria fotbalului. Născut pe 18 iunie 1946 în San Canzian d’Isonzo, Italia, el a avut o carieră importantă și ca jucător, înainte de a deveni antrenor de top în Europa. Ca antrenor, a cunoscut succesul la cluburi de prestigiu precum AC Milan, Juventus și Real Madrid. La AC Milan, a construit una dintre cele mai dominante echipe ale anilor ‘90, câștigând multiple titluri de campion în Serie A și Liga Campionilor UEFA. Ulterior, a continuat să obțină rezultate importante în Spania cu Real Madrid, unde a câștigat titlul de campion în La Liga. Stilul său de antrenorat este cunoscut pentru disciplina tactică, organizarea defensivă și eficiența în rezultate. A fost şi selecționerul echipei naționale a Angliei, unde a reușit calificări la turnee majore și a consolidat performanțele lotului într-o perioadă de tranziție. De-a lungul carierei sale, Fabio Capello a câștigat numeroase trofee și a influențat generații de antrenori. Este considerat un simbol al fotbalului bazat pe disciplină, strategie și profesionalism, rămânând una dintre figurile de referință ale sportului mondial.

Gică Petrescu a fost unul dintre cei mai îndrăgiți artiști ai României, cunoscut pentru energia, longevitatea și repertoriul său vast. S-a născut la 2 aprilie 1915 în București și a avut o carieră artistică ce s-a întins pe mai bine de șapte decenii. Debutul său muzical a avut loc în anii 1930, iar de-a lungul timpului a devenit o prezență constantă în viața muzicală românească, interpretând atât muzică ușoară, cât și romanțe și cântece de petrecere. Printre melodiile sale celebre se numără Du-mă acasă, măi tramvai și Uite-așa aș vrea să mor. Vocea sa inconfundabilă, umorul fin și stilul direct l-au făcut extrem de popular în rândul publicului de toate vârstele. A rămas activ pe scenă până la vârste înaintate, fiind recunoscut pentru vitalitatea sa artistică rar întâlnită. Gică Petrescu a murit pe 18 iunie 2006, la vârsta de 91 de ani. A rămas în memoria publicului ca un simbol al muzicii românești de divertisment, iar melodiile sale continuă să fie ascultate și astăzi, păstrând farmecul unei epoci muzicale aparte.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1868: Miklós Horthy 🇭🇺✩ A condus Ungaria în perioada interbelică și în timpul celui de al Doilea Război Mondial, instaurând un regim autoritar de dreapta. Același regim autoritar l-a exercitat și în Transilvania de Nord, ocupată în urma Dictatului de la Viena

🎂1909: Lena Constante 🇷🇴✒️ artist plastic Cunoștea nouă limbi foarte bine. Cele balcanice: rusa, sârbo-croata, albaneza, turca, plus franceza, italiana și spaniola. A executat 12 ani de pușcărie politică în mai multe închisori pentru femei din țară. Cartea ei document, a doua după Evadarea tăcută se numește Evadare imposibilă, scrisă în original în limba franceză, a fost tradusă în limba engleză sub titlul The Silent Escape: Three Thousand Days in Romanian Prisons) (1995) și s-a bucurat de un mare succes de piață în câteva țări din Vestul Europei

🎂1942: Paul McCartney 🇬🇧🎤 membru component al The Beatles. A scris și muzică de film, astfel că în 2002 a fost nominalizat la Premiile Oscar, Grammy și Golden Globe pentru muzica originală din Vanilla Sky. Este menționat în The Guinness Book Of Records ca fiind compozitorul cu cel mai mare succes din istoria muzicii

🎂1943: Raffaella Carrà 🇮🇹📺 considerată „regina televiziunii italiene”, se bucura de aura unei legende a muzicii şi a televiziunii italiene, fiind adorată deopotrivă de publicul din străinătate. A fost prezentă neîntrerupt pe micile ecrane, decenii întregi. Și în România, a fost unul dintre numele occidentale care a reușit să treacă de cenzura comunistă

🎂1946: Fabio Capello 🇮🇹⚽️ De-a lungul carierei a reușit performanța de a câștiga campionatul cu toate echipele pe care le-a condus de pe bancă

🎂1948: Philip Jackson 🇬🇧🎬 Chief Inspector Japp în seria TV Agatha Christie’s Poirot (1989-2013)

🎂1972: Kaja Kallas 🇪🇪🗣️ prim-ministru al Estoniei

Decese 🕯

🕯️1917: Titu Maiorescu 🇷🇴✒️ cel de-al 23-lea prim-ministru al României între 1912 și 1914. autorul celebrei teorii sociologice a formelor fără fond, baza junimismului politic și „piatra de fundament” pe care s-au construit operele lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale și Ioan Slavici

🕯️1936: Maxim Gorki 🇷🇺✒️ fondator al realismului socialist în literatură și activist politic

🕯️2006: Gică Petrescu 🇷🇴🎤 De-a lungul a peste 70 de ani de activitate și-a constituit un repertoriu muzical remarcabil prin bogăție și diversitate, un adevărat record de peste 1500 de melodii cântate, unele dintre acestea fiind compoziții proprii

🕯️2018: XXXTentacion 🇺🇸🎤 rapper, ucis la 20 de ani, prin împușcare

Evenimente📋

📋🇸🇨 Ziua naţională a Republicii Seychelles

Calendar 🗒️

🗒️1815: Bătălia de la Waterloo (Belgia), în urma căreia Napoleon I a fost înfrânt de armatele anglo-prusace și a pierdut definitiv tronul Franței

🗒️1910: A avut loc primul concurs european de aviație. Traseul a cuprins 19 orașe din Franța, Olanda, Belgia, Anglia

🗒️1940: Generalul francez Charles de Gaulle cere compatrioților săi, în cadrul unei emisiuni transmise de postul de radio BBC, să continue lupta

🗒️1951 A început deportarea în Bărăgan a persoanelor care locuiau la 25 km de granița României cu Iugoslavia

🗒️2000: Al doilea tur de scrutin al alegerilor locale. Prezența la urne a fost de 46,93%. Au fost aleși primarii a 2.249 localități. Primăria Generală a Capitalei a fost câștigată de Traian Băsescu, iar primăriile de sector de reprezentanții PDSR