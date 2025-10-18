18 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Jean-Claude Van Damme împlinește 65 de ani, Ștefan Bănică Jr. face 58

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 18 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Jean-Claude Van Damme, născut pe 18 octombrie 1960 în Bruxelles, Belgia, este un actor și fost campion de kickboxing cunoscut la nivel mondial. La vârsta de 10 ani a început să practice karate Shotokan, artă marțială care i-a format disciplina și i-a sculptat fizicul impresionant. A devenit faimos în anii ‘80 și ‘90 datorită filmelor de acțiune în care și-a demonstrat atât abilitățile fizice, cât și carisma. Printre cele mai populare filme ale sale se numără Bloodsport (1988), Kickboxer (1989), Universal Soldier (1992) și Timecop (1994). La sfârșitul anilor ‘90, cariera lui a fost afectată de probleme personale, inclusiv dependența de droguri, divorțuri și diagnosticul de tulburare bipolară. Însă, în 2008, a revenit în forță cu filmul JCVD, în care joacă o versiune ficționalizată a propriei sale persoane – vulnerabilă, sinceră și epuizată de faima de altădată. Filmul a fost foarte bine primit de critici, iar prestația sa a fost considerată una dintre cele mai bune ale carierei.

Ștefan Bănică Jr., născut pe 18 octombrie 1967 la București, este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști din România. Actor, cântăreț, compozitor, regizor și prezentator TV, el este fiul regretatului actor Ștefan Bănică, moștenind talentul și carisma acestuia. A absolvit UNATC în 1990 și s-a remarcat rapid prin roluri în filme celebre precum Liceenii (1986) și Extemporal la dirigenție (1987), unde a devenit idolul unei generații. Ulterior, și-a consolidat cariera în teatru și televiziune, dar și ca solist rock’n’roll, cu numeroase albume și concerte de succes. Un moment definitoriu în cariera sa muzicală este lansarea concertelor de Crăciun, devenite o tradiție anuală. Ca prezentator, a fost gazda emisiunii Dansez pentru tine, timp de 10 sezoane. Pe plan personal, are trei copii și a fost căsătorit, printre altele, cu Andreea Marin. Este respectat pentru profesionalismul său și considerat un artist complet, cu o carieră solidă în muzică, film, teatru și televiziune.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1663: Eugen de Savoia 🇦🇹☆ unul din cei mai străluciți feldmareșali ai Sfântului Imperiu Roman. Lui i se datorează, în bună măsură, ridicarea Austriei ca mare putere în cadrul Sfântului Imperiu Roman de Națiune Germană, iar apoi, întărirea poziției hegemone a Țărilor Ereditare Austriece (ale Casei de Habsburg) în plan european

🎂1907: Mihail Sebastian 🇷🇴✒️ om de litere român, de origine evreu, care a scris romane, dramaturgie și critică literară. A fost de asemenea activ ca publicist, ținând printre altele și cronică muzicală. A murit la doar 37 de ani, accident rutier

🎂1926: Klaus Kinski 🇩🇪🎬 A apărut în peste 130 de filme și a jucat roluri principale în filmele lui Werner Herzog, Aguirre, mânia lui Dumnezeu (1972), Nosferatu, fantoma nopții (1979), Woyzeck (1979), Fitzcarraldo (1982) și Cobra Verde (1987). A apărut în numeroase filme western spaghetti cum ar fi Pentru câțiva dolari în plus (1965), Un glonț pentru general (1966), Il grande silenzio (1968), And God Said to Cain (1970), Shoot the Living and Pray for the Dead (1971) și A Genius, Two Partners and a Dupe (1975)

🎂1926: Chuck Berry 🇺🇸🎸🎤 „Roll over Beethoven”, „Johnny B. Goode”. Elvis Presley s-a inspirat din stilul și muzica sa; stil care a influențat și muzica Beatles, AC/DC și Rolling Stones. A folosit în concertele sale așa numitul duckwalk („mers de rață”) pe care l-au imitat ulterior și alțiii, ca de exemplu Angus Young de la AC/DC

🎂1952: Chuck Lorre 🇺🇸📽 a creat mai multe sitcomuri, pintre care Doi bărbați și jumătate și Teoria Big Bang

🎂1956: Martina Navrátilová 🇨🇿🇺🇸⚽️ una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din toate timpurile

🎂1960: Jean-Claude Van Damme 🇧🇪🥋🎬 Bloodsport (1988), Kickboxer (1989), Cyborg (1989), Universal Soldier (1992), Hard Target (1993), Street Fighter (1994), Timecop (1994), Sudden Death (1995), The Quest (1996). A fost căsătorit de 5 ori cu 4 femei diferite, și are 3 copii

🎂1967: Ștefan Bănică Jr. 🇷🇴🎬🎤

🎂1967: Hunor Kelemen 🇷🇴🗣

🎂1968: Cristian Iacob 🇷🇴🎭🎬

🎂1987: Zac Efron 🇺🇸🎬

🎂2000: Sophie Thatcher 🇺🇸🎬 Companion (2025), Heretic (2024)

Decese 🕯

🕯️1931: Thomas Alva Edison 🇺🇸💡 A fost un autodidact, însă acest lucru nu l-a împiedicat să realizeze invenții în domeniul electricității (becul cu filament), al telefoniei, al sistemului de transmisie multiplă a telegramelor, al înregistrării mecanice a sunetului (fonograful) și al cinematografiei (kinetoscopul)

🕯️1984: Jon-Erik Hexum 🇺🇸🎬 A murit tragic, la doar 26 de ani, în timp ce filma, jucându-se cu pistolul încărcat cu gloanțe oarbe, neștiind că pot cauza moartea, a lipit țeava la tâmplă și a apăsat trăgaciul

🕯️2009: Tiberiu-Ovidiu Mușetescu 🇷🇴🗣 ministru al Privatizării în Guvernul Năstase, în perioada 2001-2003. A murit de cancer, la 54 de ani

🕯️2021: Colin Powell 🇺🇸🗣 secretar de stat al SUA

Evenimente📋

📋🇪🇺🆘 Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane

📋🫗 Ziua internaţională a monitorizării calităţii apei

Calendar 🗒

🗒1495: S-a încheiat construcția bisericii domnești din Dorohoi

🗒1599: Bătălia de la Șelimbăr. Mihai Viteazul învinge oastea transilvană condusă de Andrei Bathory; întregul teritoriu al Transilvaniei intra în stăpânirea lui Mihai Viteazul

🗒1685: Ludovic al XIV-lea al Franței a revocat Edictul de la Nantes (13 aprilie 1598); ca urmare, în Franța a fost interzisă exercitarea cultului protestant

🗒1851: Romanul Moby Dick de Herman Melville a fost publicat în premieră, sub titlul The Whale

🗒1867: SUA au preluat Alaska

🗒1873: Au fost formulate primele reguli de fotbal american

🗒1878: Rusia a luat în stăpânire totală Basarabia

🗒1881: Inaugurarea liniei ferate Buzău-Mărășești, prima linie de cale ferată construită de inginerii români

🗒1883: S-a semnat, la Viena, într-un cadru strict secret, tratatul de alianță româno-austro-ungar

🗒1897: Este inaugurat viaductul Caracău, conform convenției de interconectare a rețelelor feroviare române cu cele austro-ungare

🗒1918: Înființarea Societății simfonice „George Enescu” din Iași

🗒1922: Se înființează „The British Broadcasting Company, Ltd.”, care va fi înlocuită în 1927 de „British Broadcasting Corporation” (BBC)

🗒1944: Uniunea Sovietică invadează Cehoslovacia

🗒1967: Stația interplanetară automată „Venus 4”, lansată la 12 iunie 1967, a atins suprafața Planetei Venus

🗒1967: Filmul de desene animate The Jungle Book (Cartea Junglei), produs de studiourile Walt Disney, este prezentat în cinematografele americane

🗒1968: Un raid al poliției în apartamentul lui John Lennon și al lui Yoko Ono prin care s-au găsit 168 grame de marijuana. Mai târziu au pledat vinovat și au plătit 150£

🗒2006: Alpinistul român Ticu Lăcătușu reușește să escaladeze, în premieră mondială, cel mai înalt vârf (6.403 metri) din masivul himalayan Tsartse. Vârful a fost botezat Europa

