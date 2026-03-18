Prima pagină » Actualitate » 18 Martie, calendarul zilei: Luc Besson împlinește 67 de ani, Adam Levine 47. Jacques de Molay este ars pe rug

18 Martie, calendarul zilei: Luc Besson împlinește 67 de ani, Adam Levine 47. Jacques de Molay este ars pe rug

Elena Stănică-Ezeanu
18 mart. 2026, 07:15, Actualitate
18 Martie, calendarul zilei: Luc Besson împlinește 67 de ani, Adam Levine 47. Jacques de Molay este ars pe rug
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 18 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Luc Besson este unul dintre cei mai cunoscuți regizori, scenariști și producători francezi, născut pe 18 martie 1959, la Paris. Este renumit pentru stilul său vizual distinct, ritmul alert al filmelor și combinația dintre acțiune, science-fiction și personaje puternice. A devenit celebru în anii ’80-‘90, odată cu filme precum Le Grand Bleu, Nikita și Léon: The Professional, care i-au consolidat reputația internațională. Unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale sale este The Fifth Element, un film cult apreciat pentru estetica sa originală și distribuția impresionantă. Pe lângă regie, Besson a scris și produs numeroase filme de succes, inclusiv seria Taxi și franciza Taken. Este, de asemenea, fondatorul companiei EuropaCorp, care a contribuit la promovarea cinematografiei europene la nivel global. De-a lungul carierei, Luc Besson s-a remarcat prin capacitatea de a crea povești captivante, cu eroi neconvenționali și universuri vizuale memorabile, devenind o figură importantă în industria filmului mondial.

Adam Levine este un cântăreț, compozitor și actor american, născut pe 18 martie 1979, în Los Angeles. Este cunoscut mai ales ca solist al trupei Maroon 5, una dintre cele mai de succes formații pop-rock din anii 2000. Levine a devenit celebru odată cu lansarea albumului de debut Songs About Jane (2002), care a inclus hituri precum This Love și She Will Be Loved. Stilul său vocal distinct și prezența scenică au contribuit la succesul continuu al trupei, cu piese populare precum Moves Like Jagger și Sugar. Pe lângă activitatea muzicală, Levine a devenit foarte cunoscut ca antrenor în emisiunea The Voice, unde a participat timp de 16 sezoane. A câștigat competiția de mai multe ori și a fost apreciat pentru stilul său direct, dar și pentru relația apropiată cu concurenții. De asemenea, a avut apariții în film și televiziune, demonstrând versatilitate artistică. Este implicat în diverse cauze sociale, precum susținerea drepturilor LGBTQ+ și campanii de conștientizare în domeniul sănătății.

Pe 18 martie 1314 are loc un moment dramatic din istoria medievală: execuția lui Jacques de Molay, al 23-lea și ultimul Mare Maestru al Cavalerilor Templieri. Acesta a fost ars pe rug la Paris, după ani de detenție și procese controversate. Ordinul Templierilor fusese desființat la presiunea regelui Filip al IV-lea al Franței, care dorea să le confişte averile, cu sprijinul Papei Clement al V-lea. Acuzațiile aduse cavalerilor – erezie și practici oculte – sunt considerate de mulți istorici ca fiind nefondate. Înainte de moarte, Jacques de Molay și-a proclamat nevinovăția și, potrivit tradiției, i-a blestemat pe rege și pe papă, chemându-i să dea socoteală în fața lui Dumnezeu. În mod surprinzător, ambii au murit în același an, fapt care a alimentat legenda “blestemului templierilor”. Evenimentul marchează sfârșitul simbolic al unuia dintre cele mai puternice și misterioase ordine militare ale Evului Mediu.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1858: Rudolf Diesel 🇩🇪⚙️ inginer, a inventat motorul care-i poartă numele
🎂1869: Arthur Neville Chamberlain 🇬🇧🗣
🎂1899: Ion Finteșteanu 🇷🇴🎬
🎂1917: Mircea Ionescu Quintus 🇷🇴🗣
🎂1937: Horia Moculescu 🇷🇴🎵 pianist, interpret vocal, compozitor, mediator și creator de programe TV
🎂1957: Horia Roman Patapievici 🇷🇴✒️
🎂1959: Luc Besson 🇫🇷🎥
🎂1959: Irene Cara 🇺🇸🎤🎬 Oscar pentru piesa What a Feeling din filmul Flashdance (1983). A decedat la 63 de ani, suferind de hipertensiune
🎂1963: Vanessa Williams 🇺🇸💃🏾 actriță și cântăreață, prima femeie de culoare aleasă Miss America, în 1983
🎂1970: Queen Latifah 🇺🇸🎤
🎂1979: Adam Levine 🇺🇸🎤 (Maroon 5)
🎂1980: Sébastien Frey 🇫🇷⚽️
🎂1981: Octavian Chihaia 🇷🇴⚽️
🎂1981: Laura Pergolizzi (LP) 🇺🇸🎤 Lost on You (2015)
🎂1982: Steluța Duță 🇷🇴🥊
🎂1995: Irina Bara 🇷🇴🥎

Decese 🕯

🕯️1994: Gina Patrichi 🇷🇴🎭 a fost o actriță de film, radio, teatru, televiziune și voce. A lucrat cu mari regizori, precum Liviu Ciulei, Valeriu Moisescu, Lucian Pintilie, Vlad Mugur, Radu Penciulescu, Andrei Șerban și Cătălina Buzoianu, și a colaborat extrem de bine cu Ion Caramitru, în postură de regizor
🕯️2008: Anthony Minghella 🇬🇧🎥 Regizor „Pacientul Englez”, „Talentatul Domn Ripley”, „Cold Mountain”
🕯️2017: Chuck Berry 🇺🇸🎸🎤 „Roll over Beethoven”, „Johnny B. Goode”. Elvis Presley s-a inspirat din stilul și muzica sa; stil care a influențat și muzica Beatles, AC/DC și Rolling Stones. A folosit în concertele sale așa numitul duckwalk („mers de rață”) pe care l-au imitat ulterior și alțiii, ca de exemplu Angus Young de la AC/DC

Calendar 🗒

🗒37: Senatul roman anulează testamentul împăratului Tiberius și îl proclamă împărat pe Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus (alias Caligula = Cizme mici)
🗒1241: Prima invazie mongolă a Poloniei: mongolii copleșesc armatele poloneze la Cracovia în bătălia de la Chmielnik și jefuiesc orașul
🗒1314: Jacques de Molay, al 23-lea și ultimul Mare Maestru al Cavalerilor Templieri, este ars pe rug; a murit susținând nevinovăția ordinului, blestemându-i pe rege și pe papă, ambii murind în același an
🗒1571: Valletta devine capitala Maltei
🗒1833: S-a constituit la Iași, din inițiativa medicilor Iacob Stanislau Cihac și Mihai Zotta, Societatea de Medici și Naturaliști, prima societate științifică din România.
🗒1855: Podul suspendat de la cascada Niagara, primul pod permanent peste râu și primul pod suspendat din traficul feroviar, este inaugurat după 4 ani de construcție
🗒1889: Ferdinand, în vârstă de 24 de ani, acceptă succesiunea; este înfiat de familia Regală Română și declarat prinț moștenitor la Tronul României
🗒1898: Phoebe, o lună a lui Saturn, devine primul satelit descoperit cu ajutorul fotografiilor, făcute în august 1898, de William Henry Pickering
🗒1906: Traian Vuia realizează, la Paris, primul zbor autopropulsat din lume cu un aparat mai greu decât aerul
🗒1922: În India, Mahatma Gandhi este condamnat la șase ani de închisoare pentru nesupunere civilă, dintre care ispășește doar doi ani
🗒1940: Al Doilea Război Mondial: Adolf Hitler și Benito Mussolini se întâlnesc la Brenner pentru o alianță împotriva Franței și a Marii Britanii
🗒1945: Al Doilea Război Mondial: 1.250 de bombardiere americane efectuează cel mai puternic raid aerian asupra Berlinului din punct de vedere al încărcăturii de bombe
🗒1965: Cosmonautul sovietic Alexei Leonov pășește pentru prima dată în afara unei nave spațiale (pentru 12 minute), devenind prima persoană care întreprinde o activitate extravehiculară
🗒1965: Marea Adunare Națională a ales ca președinte al Consiliului de Stat pe Gheorghe Gheorghiu-Dej, iar ca președinte al consiliului de Miniștri pe Ion Gheorghe Maurer.
🗒1990: Germanii din Republica Democrată Germană votează la primele alegeri democratice după fosta dictatură comunistă
🗒1990: Doi bărbați, îmbrăcați în ofițeri de poliție, au furat 12 pânze (din care trei semnate Rembrandt) de la Muzeul Boston din Massachusetts în valoare totală estimată de aproximativ 500 milioane $ . Făptașii nu au fost depistați niciodată
🗒1995: Michael Jordan își anunță revenirea la Chicago Bulls cu cuvintele I am back! după ce își anunțase retragerea cu mai bine de un an înainte
🗒2002: România: A început recensământul populației (perioada 18 – 28 martie)
🗒2011: Sonda spațială americană MESSENGER ajunge pe orbita planetei Mercur
🗒2015: Muzeul Național Bardo din Tunisia este atacat de oameni înarmați. 23 de persoane, aproape toate turiști, sunt ucise, iar cel puțin alte 50 de persoane sunt rănite
🗒2018: Vladimir Putin câștigă alegerile prezidențiale din Rusia cu 76,3% din voturi și își începe astfel al patrulea mandat în funcție

Recomandarea video

Citește și

DECIZIE Acești pensionari români primesc 250 lei de Paște. Decizia este oficială – cine ia banii
08:31
Acești pensionari români primesc 250 lei de Paște. Decizia este oficială – cine ia banii
SPORT Mihai Pintilii a dat cărțile pe față după plecarea de la FCSB: „Am vrut să o facem în pauza competițională” / „Vrei să ai tu hățurile, să conduci tu”
08:18
Mihai Pintilii a dat cărțile pe față după plecarea de la FCSB: „Am vrut să o facem în pauza competițională” / „Vrei să ai tu hățurile, să conduci tu”
FLASH NEWS Meci politic între premier şi parlamentarii PSD-AUR pentru stadioane. Urmașul lui Bolojan acuză: „O execuție politică făcută cu sânge rece”
07:49
Meci politic între premier şi parlamentarii PSD-AUR pentru stadioane. Urmașul lui Bolojan acuză: „O execuție politică făcută cu sânge rece”
Gândul de Vreme 6 zile consecutive de ninsoare în România, începând cu 20 martie, potrivit meteorologilor AccuWeather
07:46
6 zile consecutive de ninsoare în România, începând cu 20 martie, potrivit meteorologilor AccuWeather
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 19: Ambasada SUA din Irak, atacată din nou cu drone. Ploaie de rachete iraniene în Kuweit, Arabia Saudită şi Dubai
07:15
🚨 Lupte în Orient, ziua 19: Ambasada SUA din Irak, atacată din nou cu drone. Ploaie de rachete iraniene în Kuweit, Arabia Saudită şi Dubai
ACTUALITATE Valentin Stan: Diferența dintre dictatură și democrație este legea. Într-o dictatură, conducătorul reprezintă legea
06:30
Valentin Stan: Diferența dintre dictatură și democrație este legea. Într-o dictatură, conducătorul reprezintă legea
Mediafax
Țara din UE cu cei mai scumpi carburanți: de ce plătesc șoferii prețuri record la pompă
Digi24
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
'Prințesa cu volănașe', dată afară de la Desafio. Câți bani a primit Luiza Condrea, de la Pro TV, pentru cele 11 săptămâni în Thailanda
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
De ce moartea șefului securității din Iran are mai multă greutate decât cea a fostului lider suprem
Mediafax
Prima companie aeriană europeană care anulează zboruri din cauza creșterii prețurilor la combustibil
Click
Satul din România unde a fost descoperit un cimitir roman cu aproape 30 de morminte. Arheologii sunt uimiți
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Cancan.ro
Carol din Râmnicu Vâlcea a murit, după ce a fost călcat de tren. Avea doar 18 ani și se întorcea de la antrenament
Ce se întâmplă doctore
Boala GRAVĂ de care suferă actrița care a apărut în baston la Oscar! Doctorii au sfătuit-o să se pregătească de moarte!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Niciun motiv să credem că bolile mintale pot fi tratate cu ajutorul canabisului, a concluzionat un studiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe