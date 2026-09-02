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191.500 de lei, îngropați în curtea unei locuințe din Dâmbovița. Două persoane sunt suspectate de camătărie

Maya Radu
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Descoperire surprinzătoare în urma unor percheziții desfășurate în județul Dâmbovița. Polițiștii au găsit 191.500 de lei îngropați în curtea unei locuințe, într-un dosar în care două persoane sunt suspectate de camătă. Opt persoane vor fi audiate în cursul zilei de astăzi.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari, au efectuat, miercuri, două percheziții domiciliare în localitățile Odobești și Braniștea, într-un dosar în care două persoane sunt bănuite de săvârșirea infracțiunii de camătă.

În urma descinderilor, anchetatorii au descoperit suma de 191.500 de lei, bani care erau îngropați în curtea locuinței uneia dintre persoanele vizate.
Potrivit anchetatorilor, în cursul zilei de astăzi, opt persoane urmează să fie conduse la sediul poliției pentru audieri. Dintre acestea, șase sunt persoane vătămate în cauză.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca anchetatorii să stabilească întreaga activitate infracțională și împrejurările în care au fost obținute și ascunse sumele de bani.

La acțiune au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița.

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