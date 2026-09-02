Hotelul din stațiunea Saturn unde 58 de persoane, între care 11 copii, au acuzat stări de rău, greață și vărsături fusese amendat cu doar trei zile înainte de incident. La un nou control, inspectorii DSVSA Constanța au constatat că neregulile nu fuseseră remediate și au dispus închiderea imediată a unității.

Hotelul fusese amendat cu 10.000 de lei cu doar trei zile înainte

Potrivit ANSVSA, unitatea de cazare fusese verificată de inspectorii sanitari-veterinari cu trei zile înainte de producerea incidentului. În urma controlului, au fost descoperite mai multe deficiențe, iar operatorul economic a fost sancționat cu 10.000 de lei și a primit un termen pentru remedierea problemelor.

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La controlul efectuat în noaptea de 1 spre 2 septembrie, după ce mai mulți turiști au avut nevoie de îngrijiri medicale, inspectorii au constatat însă că deficiențele semnalate anterior erau în continuare prezente.

Produse alimentare depozitate necorespunzător și probleme cu lanțul de frig

Printre neregulile găsite s-au numărat depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, lipsa igienei în spațiile de lucru, la utilajele de producție și la ustensilele de bucătărie, dar și deficiențe privind respectarea lanțului de frig.

Inspectorii au constatat, de asemenea, că o cameră frigorifică era neigienizată, iar personalul din blocul alimentar nu beneficia de un vestiar funcțional.

În urma verificărilor, autoritățile au sechestrat și retras definitiv de la consum 81 de kilograme de produse alimentare, între care pește, carne, mezeluri feliate și brânză, precum și 300 de ouă.

Pentru a identifica posibila sursă a toxiinfecției alimentare, echipele de control au prelevat probe de materie primă din blocul alimentar al unității. Acestea urmează să fie analizate în laborator pentru identificarea eventualilor agenți microbiologici.

DSVSA Constanța a aplicat o nouă amendă contravențională, în valoare de 17.000 de lei. Totodată, inspectorii au emis o Ordonanță de Interzicere a Activității (OIA), iar activitatea unității a fost oprită pe loc.

Horia Constantinescu, șeful Protecției Consumatorilor Constanța, a postat pe pagina sa de Facebook un videoclip în care a arătat în ce stare s-a găsit unitatea, marți seara, la puțin timp de la momentul în care 58 de persoane, dintre care 11 copii, au acuzat stări de rău, greață și vărsături și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta susține că au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 100.000 de lei și a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor.

”Azi-noapte, imediat ce am aflat ce se întâmplă în stațiunea Saturn, am mers la fața locului. Am rămas acolo până la finalizarea acțiunii, în jurul orei 2:30.

Zeci de turiști au acuzat stări de rău, mai multe persoane ajungând la spital.

În urma verificărilor, am aplicat 4 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 100.000 de lei, am dispus oprirea temporară a prestării serviciilor și am formulat propunerea de suspendare a activității pentru o perioadă de 6 luni.

Au fost retrase de la consum 523,665 kg de produse alimentare depozitate necorespunzător.

Dar, dincolo de sancțiuni, sunt oamenii care au plătit pentru o vacanță și au ajuns la spital.

Am dispus rambursarea sumelor încasate de la consumatorii spitalizați, precum și de la aparținătorii și membrii grupurilor din care aceștia fac parte.

Pentru ceilalți turiști, am lăsat la latitudinea lor să solicite fie restituirea contravalorii serviciilor de alimentație, fie rambursarea întregului sejur.

Vacanța nu trebuie să se termine la spital. Iar atunci când sănătatea consumatorilor este pusă în pericol, sancțiunea nu poate fi tratată ca un simplu cost de funcționare”, a scris Constantinescu, pe pagina sa de Facebook.

58 de turiști au avut nevoie de îngrijiri medicale

Marți seară, 58 de persoane, dintre care 11 copii, au acuzat stări de rău, greață și vărsături și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Șase dintre acestea au fost transportate la spital. Autoritățile suspectează o posibilă toxiinfecție alimentară. În prezent sunt în desfășurare verificări epidemiologice și sanitar-veterinare pentru stabilirea cauzei îmbolnăvirilor.