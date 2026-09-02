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Concluziile lui Putin, după summitul din Kârgâzstan. Liderul de la Kremlin susține că Rusia nu vrea să înghețe conflictul ucrainean, ci să-i pună capăt. Ce anunță despre atacurile Kievului pe teritoriul rus

Melania Agiu
Concluziile lui Putin, după summitul din Kârgâzstan. Liderul de la Kremlin susține că Rusia nu vrea să înghețe conflictul ucrainean, ci să-i pună capăt. Ce anunță despre atacurile Kievului pe teritoriul rus
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În urma summit-ului din Kârgâzstan, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a răspuns întrebărilor jurnaliștilor din mass-media rusă. Unul dintre primele subiecte abordate a fost contactul cu partea americană.

„În primul rând, contactele dintre reprezentanții serviciilor de informații sunt mereu în desfășurare. Și, după cum probabil ați observat, recent am predat părții americane un cetățean american care era deținut în închisoarea noastră. (…)
Contactele există întotdeauna și au existat întotdeauna, chiar și în cele mai dificile perioade ale Războiului Rece și sunt cu atât mai prezente acum. Printre altele, se mențin contacte directe între șefii agențiilor de informații.“, a transmis Putin.

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În ceea ce privește negocierile privind Ucraina, liderul de la Kremlin a precizat că susține o „contribuție concretă la acest proces“.

„Noi vrem ca negocierile, orice negocieri, să fie pline în primul rând de conținut concret. Și dacă cineva aduce sau poate aduce o contribuție concretă la acest proces, suntem cu toții de acord.

Singurul lucru pe care nu mi l-aș dori este ca totul să se învârtă într-un mod absurd. Dar dacă cineva este capabil să aducă o schimbare pozitivă în acest proces de negocieri, care, după cum înțelegem, este în prezent într-o oarecare măsură înghețat, atunci, în general, nu ne opunem. Și aici, desigur, probabil că avem nevoie de specialiști, personal militar și diplomați.

Deși ne simțim complet confortabil lucrând cu oameni pe care îi cunoaștem bine și în care, în general, avem încredere. Aceștia sunt oameni apropiați președintelui Trump. În opinia mea, sunt sinceri și se străduiesc să aducă conținut concret muncii noastre. Iar președintele [Trump] are încredere în ei, ceea ce este foarte important, deoarece fără aceasta, orice negociere este imposibilă. (…) De aceea, atât domnul Kushner, cât și domnul Witkoff sunt întotdeauna oaspeți bineveniți și ne face plăcere să lucrăm cu ei.“, a transmis Putin.

Potrivit acestuia, Rusia nu dorește să înghețe conflictul, ci mai degrabă să pună capăt războiului și să instaureze o pace durabilă atât în Ucraina, cât și în Europa.

Comentând propunerea de înghețare a conflictului ucrainean, exprimată în iulie de președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev, Putin a remarcat:

„Desigur, și noi dorim acest lucru”. „Dar nu înghețarea acestuia. Vrem să punem capăt războiului și să obținem o pace durabilă și absolută în Ucraina și în Europa. Și suntem pregătiți să ne angajăm în acest proces de negocieri cu oricine este dispus să facă acest lucru.”, a adăugat liderul rus.

Președintele a răspuns zvonurilor din mass-media occidentală despre o posibilă mobilizare care ar urma să aibă loc în Rusia după alegerile din Duma de Stat din septembrie: „Este o prostie completă. Aceasta este o campanie de dezinformare împotriva Rusiei.”

Întrebat despre situația din „zona operațiunii militare speciale“, Putin a transmis că Forțele Armate Ruse au primit instrucțiuni să pregătească și să lanseze atacuri masive împotriva instalațiilor energetice ucrainene.

„Atacurile împotriva instalațiilor militare, întreprinderilor industriale, porturilor și infrastructurii logistice din Ucraina, toate deservind Forțele Armate Ucrainene, continuă – după cum se știe, ca răspuns la atacurile continue ale regimului de la Kiev asupra infrastructurii civile, a sectorului combustibililor și energiei și a rafinăriilor de petrol rusești. Am fost informat aseară că un număr mare de drone au încercat din nou să spargă apărarea aeriană a Moscovei și Sankt Petersburgului, atacând și ținte civile, inclusiv rafinării de petrol; s-a încercat atingerea a trei rafinării de petrol. Având în vedere toate acestea și atacurile împotriva Rusiei și a acestor ținte, Forțele Armate Ruse au primit instrucțiuni să pregătească și să lanseze atacuri masive împotriva instalațiilor energetice ucrainene. Dacă atacă ale noastre – vor primi un răspuns. Cam așa stau lucrurile.“

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