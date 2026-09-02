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Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă. Ce spune Cristian Bușoi

Elena Popescu
Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă. Ce spune Cristian Bușoi
Centrala nuclearoelectrică Cernavodă / Sursa: Nuclearelectrica
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Centrala nucleară de la Cernavodă nu va fi repornită mai devreme de 10 septembrie, chiar dacă debitul Dunării este în creștere. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că nivelul apei nu este încă suficient de stabil pentru ca reactoarele să poată fi repuse în funcțiune în condiții de siguranță.

”Prognozele privind debitul Dunării sunt în creștere, dar deocamdată nu s-a observat la Cernavodă un nivel crescut și sustenabil pentru că nu-i suficient să crească pentru o zi procedurile de siguranță ale reactoarelor și ale pompelor care răcesc reactoarele, pe care specialiștii de acolo le respectă cu sfințenie și în care decizia politică nu are ce interveni”, a declarat Bușoi, miercuri, la B1 TV.

Centrala nu va fi repornită înainte de 10 septembrie

Potrivit oficialului, o primă decizie privind repornirea unuia dintre cele două reactoare ar putea fi luată în jurul datei de 10 septembrie, însă numai dacă evoluția cotelor Dunării va permite o funcționare sigură și fără întreruperi.

”Pentru a nu crea o așteptare nejustificată, pot spune doar că mai devreme de 10 septembrie, dacă vreți să dau așa o prognoză, de cel puțin o săptămână, nu există condiții pentru a redeschide centrala de la Cernavodă. Trebuie însă ca până atunci să avem un nivel care pe de o parte să ne ducă la redeschiderea în siguranță, pe de alta parte nu e de folosul nimănui să se deschidă și apoi după câteva zile să se închidă din nou”, a mai precizat Bușoi.

Secretarul de stat a subliniat că procedurile de siguranță pentru reactoare și pentru pompele care asigură răcirea acestora trebuie respectate strict.

”Mai devreme de 10 septembrie, dacă vreți să dau așa o prognoză, de cel puțin o săptămână, nu există condiții pentru a redeschide centrala de la Cernavodă”, a afirmat Cristian Bușoi.

Oficialul a explicat că nu ar fi util ca centrala să fie repornită prematur, pentru ca ulterior să fie necesară o nouă oprire din cauza scăderii nivelului apei.

”Nu e de folosul nimănui să se deschidă și apoi după câteva zile să se închidă din nou”, a mai spus Bușoi.

Ce se întâmplă cu cele două reactoare în această toamnă

Secretarul de stat a mai declarat că în sezonul rece din acest an centrala va funcționa, deși sunt programate lucrări de retehnologizare a Unității 1.

”Este sigur că de anul viitor începe retehnologizarea Unității 1. Pentru o perioadă de peste 2 ani Unitatea 1 se va închide. Dar cel puțin în această toamnă și la începutul iernii ar trebui să funcționăm cu cele două reactoare și ele trebuie deschise cât mai curând posibil, dar să nu punem în pericol echipamentele”, a explicat oficialul.

Cernavodă, oprită din 13 august din cauza nivelului Dunării

Centrala nucleară de la Cernavodă și-a oprit producția începând cu 13 august, pe fondul scăderii accentuate a nivelului Dunării. Pentru a încerca să asigure condițiile necesare funcționării instalațiilor, autoritățile au intervenit direct pe fluviu.

Printre măsurile luate s-au numărat dislocarea unei stânci și scufundarea controlată a patru barje, cu scopul de a direcționa un debit mai mare de apă către zona centralei.

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