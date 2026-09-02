Prima pagină » Actualitate » Raluca Turcan se luptă cu noua majoritate din Camera Deputaților: ”PSD-AUR-SOS au început demolarea statului”

Raluca Turcan se luptă cu noua majoritate din Camera Deputaților: ”PSD-AUR-SOS au început demolarea statului”

Raluca Turcan se luptă cu noua majoritate din Camera Deputaților: ”PSD-AUR-SOS au început demolarea statului”
Turcan
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Raluca Turcan lansează un atac la adresa noii majorități din Camera Deputaților, după un vot despre care susține că ar fi blocat mai multe măsuri privind reformarea sistemului judiciar.

Deputata PNL acuză PSD, AUR și SOS că au votat împreună împotriva unor prevederi menite să facă Justiția mai rapidă, mai transparentă și mai puțin vulnerabilă la influențe politice.

”PSD–AUR–SOS au început demolarea statului, cu noua majoritate din Camera Deputaților. Prima lovitură: au blocat modernizarea justiției. Au îngropat măsuri care ar fi făcut justiția mai rapidă, mai transparentă, mai eficientă și mai puțin vulnerabilă la influențe politice. O justiție care să lucreze pentru oameni, nu pentru interese de sistem”, a scris Turcan pe pagina sa Facebook.

Raluca Turcan: ”Măsuri pentru prevenirea tergiversării proceselor au fost îngropate! Cu voturile PSD–AUR–SOS”

Raluca Turcan enumeră mai multe măsuri despre care spune că ar fi fost respinse ”dintr-o lovitură”, fără o dezbatere reală.

”Vă dau doar câteva exemple de măsuri îngropate astăzi dintr-o lovitură. La pachet. Fără dezbatere. Fără argumente. Doar prin forța votului.
• Măsuri pentru prevenirea tergiversării proceselor, astfel încât oamenii să nu mai aștepte ani întregi pentru a li se face dreptate. Îngropate! Cu voturile PSD–AUR–SOS.
• Reguli mai stricte pentru repartizarea aleatorie a dosarelor, pentru transparență și garanția că repartizarea cauzelor nu poate fi manipulată. Îngropate! Cu voturile PSD–AUR–SOS.
• Mai multă transparență și reguli clare pentru alegerea și revocarea membrilor CSM, pentru evaluarea și promovarea magistraților și pentru conducerea Inspecției Judiciare. Îngropate! Cu voturile PSD–AUR–SOS.
• Reguli exprese și limitative pentru schimbarea componenței completurilor de judecată și un regim mai strict pentru delegarea și detașarea judecătorilor și procurorilor. Să nu mai avem achitări pe bandă rulantă! Îngropate! Cu voturile PSD–AUR–SOS.
• O procedură clară și transparentă pentru numirea conducerii Parchetului General, DNA și DIICOT și eliminarea posibilității șefilor acestor parchete de a infirma măsurile sau soluțiile procurorilor față de care nu sunt superiori ierarhic. Îngropate! Cu voturile PSD–AUR–SOS”, a mai spus Raluca Turcan.

”Promisiunile AUR au fost doar „marketing politic”?”

Mesajul Ralucăi Turcan este îndreptat și către AUR, formațiune pe care o acuză că a votat alături de PSD și SOS, în contradicție cu discursul său politic privind apărarea intereselor ”românului de rând”.

”Și aceasta este doar prima zi a noii coaliții împotriva României și a românilor de rând! Unde mai este „românul de rând” din discursurile AUR? Unde este omul care își caută dreptatea și este strivit de procese interminabile? Promisiunile AUR au fost doar „marketing politic”? Când au avut ocazia să voteze măsuri concrete pentru o justiție mai rapidă, mai transparentă și mai aproape de oameni, AUR a votat cot la cot cu PSD și SOS pentru îngroparea lor. Discursul e pentru „românul de rând”. Votul e alături de PSD. Iar despre zborurile Nordis știm deja: nu se atinge nimeni!”, a încheiat Turcan.

Comentarii 1
  • Popa marcel Van

    asta toata viata ei a supt tata basista sau stolojenista.dupa ce a supt si de la joha direct de la sighi acum suge de la bolojaf cu gust de papricas.femeie mai traseita ca asta nu este in toata politica dimboviteana.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Guvernul tace de două luni! Noile reguli din JOCURILE de NOROC, fără bilanț privind încasările
Digi24
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Cancan.ro
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Adevarul
Marile viaducte de pe Autostrada Transilvania, tot mai aproape de final. Alți 30 de kilometri între Cluj și Zalău așteptați în 2026
Mediafax
Premieră în România! Crucea Roșie deschide PRIMUL punct de prim-ajutor într-un ansamblu rezidențial
Click
Unde a ajuns averea Ancăi Pandrea după moartea actriței. Ce se întâmplă cu singura casă pe care o deținea
Digi24
Pastila pentru slăbit Wegovy ajunge în farmaciile din Europa. Care este prima țară din UE unde poate fi cumpărată
Cancan.ro
Localitățile din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie 2026. Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor EaseWeather
Ce se întâmplă doctore
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Descopera.ro
De ce ar trebui să te gândești de două ori înainte să scrii recenzii online?
FLASH NEWS Companiile aeriene turcești anulează zborurile către Moscova, după avertismentele lui Zelenski. Câte avioane au fost întoarse din drum în ultimele ore
13:52
Companiile aeriene turcești anulează zborurile către Moscova, după avertismentele lui Zelenski. Câte avioane au fost întoarse din drum în ultimele ore
ACCIDENT Tragedie într-o stațiune turistică populară din Egipt: 21 de persoane au murit și alte câteva zeci au fost rănite într-un accident de autobuz. Care a fost cauza
13:10
Tragedie într-o stațiune turistică populară din Egipt: 21 de persoane au murit și alte câteva zeci au fost rănite într-un accident de autobuz. Care a fost cauza
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Debandadă roș-albastră: dezvăluiri noi din vestiarul echipei antrenate de Marius Baciu. Revine Mirel Rădoi?
12:44
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Debandadă roș-albastră: dezvăluiri noi din vestiarul echipei antrenate de Marius Baciu. Revine Mirel Rădoi?
COMUNICAT Toate clădirile moderne de birouri din portofoliul One United Properties sunt închiriate integral
12:42
Toate clădirile moderne de birouri din portofoliul One United Properties sunt închiriate integral
CONTROVERSĂ Putin consideră că Guvernul de la Tokyo este vinovat pentru înrăutățirea relațiilor ruso-japoneze. „Regretăm, dar este vina lor, 100%”. Ce acuzații aduce după vizita în Insulele Kurile
12:39
Putin consideră că Guvernul de la Tokyo este vinovat pentru înrăutățirea relațiilor ruso-japoneze. „Regretăm, dar este vina lor, 100%”. Ce acuzații aduce după vizita în Insulele Kurile
FLASH NEWS Pescarii de pe Valea Oltului au găsit o conductă care deversează apă uzată direct în râul Olt: „Luați de mâncați pește sănătos!”
12:37
Pescarii de pe Valea Oltului au găsit o conductă care deversează apă uzată direct în râul Olt: „Luați de mâncați pește sănătos!”

Cele mai noi

Trimite acest link pe