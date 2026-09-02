Raluca Turcan lansează un atac la adresa noii majorități din Camera Deputaților, după un vot despre care susține că ar fi blocat mai multe măsuri privind reformarea sistemului judiciar.

Deputata PNL acuză PSD, AUR și SOS că au votat împreună împotriva unor prevederi menite să facă Justiția mai rapidă, mai transparentă și mai puțin vulnerabilă la influențe politice.

”PSD–AUR–SOS au început demolarea statului, cu noua majoritate din Camera Deputaților. Prima lovitură: au blocat modernizarea justiției. Au îngropat măsuri care ar fi făcut justiția mai rapidă, mai transparentă, mai eficientă și mai puțin vulnerabilă la influențe politice. O justiție care să lucreze pentru oameni, nu pentru interese de sistem”, a scris Turcan pe pagina sa Facebook.

Raluca Turcan: ”Măsuri pentru prevenirea tergiversării proceselor au fost îngropate! Cu voturile PSD–AUR–SOS”

Raluca Turcan enumeră mai multe măsuri despre care spune că ar fi fost respinse ”dintr-o lovitură”, fără o dezbatere reală.

”Vă dau doar câteva exemple de măsuri îngropate astăzi dintr-o lovitură. La pachet. Fără dezbatere. Fără argumente. Doar prin forța votului.

• Măsuri pentru prevenirea tergiversării proceselor, astfel încât oamenii să nu mai aștepte ani întregi pentru a li se face dreptate. Îngropate! Cu voturile PSD–AUR–SOS.

• Reguli mai stricte pentru repartizarea aleatorie a dosarelor, pentru transparență și garanția că repartizarea cauzelor nu poate fi manipulată. Îngropate! Cu voturile PSD–AUR–SOS.

• Mai multă transparență și reguli clare pentru alegerea și revocarea membrilor CSM, pentru evaluarea și promovarea magistraților și pentru conducerea Inspecției Judiciare. Îngropate! Cu voturile PSD–AUR–SOS.

• Reguli exprese și limitative pentru schimbarea componenței completurilor de judecată și un regim mai strict pentru delegarea și detașarea judecătorilor și procurorilor. Să nu mai avem achitări pe bandă rulantă! Îngropate! Cu voturile PSD–AUR–SOS.

• O procedură clară și transparentă pentru numirea conducerii Parchetului General, DNA și DIICOT și eliminarea posibilității șefilor acestor parchete de a infirma măsurile sau soluțiile procurorilor față de care nu sunt superiori ierarhic. Îngropate! Cu voturile PSD–AUR–SOS”, a mai spus Raluca Turcan.

”Promisiunile AUR au fost doar „marketing politic”?”

Mesajul Ralucăi Turcan este îndreptat și către AUR, formațiune pe care o acuză că a votat alături de PSD și SOS, în contradicție cu discursul său politic privind apărarea intereselor ”românului de rând”.

”Și aceasta este doar prima zi a noii coaliții împotriva României și a românilor de rând! Unde mai este „românul de rând” din discursurile AUR? Unde este omul care își caută dreptatea și este strivit de procese interminabile? Promisiunile AUR au fost doar „marketing politic”? Când au avut ocazia să voteze măsuri concrete pentru o justiție mai rapidă, mai transparentă și mai aproape de oameni, AUR a votat cot la cot cu PSD și SOS pentru îngroparea lor. Discursul e pentru „românul de rând”. Votul e alături de PSD. Iar despre zborurile Nordis știm deja: nu se atinge nimeni!”, a încheiat Turcan.